Танцы на развалинах рутины: Тель-Авив открывает новые горизонты

Первый фестиваль «Новый танец» муниципалитета Тель-Авив-Яффо состоится в дни праздника Суккот

9-11 октября, | Общественный центр «Магид», бульвар Нордау 63, Тель-Авив |

Фестиваль «Новый танец» задуман как уникальная площадка, где смешиваются жанры и поколения. Здесь вы сможете увидеть совершенно новые работы, созданные в 2024 году и позже, а также уже полюбившиеся произведения прошлых лет в свежей интерпретации и с новым составом исполнителей.

Пространство Общественного центра «Магид» станет полноценным участником этого творческого процесса. Спектакли будут проходить повсюду: от открытых площадок и внутреннего двора до камерных студий и главного зала. Зрители смогут почувствовать себя частью танца, который проникает в повседневную жизнь района.

В те дни, когда весь Израиль строит временные шалаши и вспоминает о хрупкости бытия, Тель-Авив решил воздвигнуть нечто совершенно иное — фестиваль современного танца. И надо признать, выбор времени не лишен определенной поэтической справедливости: что, как не танец, лучше всего воплощает идею временности и одновременно — стремления к прекрасному?

Первый фестиваль «Новый танец» муниципалитета Тель-Авив-Яффо развернется в общественном центре «Магид» как трехдневный праздник дерзкой новой современной хореографии. Организаторы обещают встречу между абсолютно свежими работами, созданными начиная с 2024 года, и более ранними произведениями в обновленных интерпретациях с участием иных составов исполнителей.

По всей территории центра будут показаны спектакли как на открытых пространствах, так и камерные представления в студии и постановки в главном зале. При этом предполагается творческое взаимодействие с окружающим общественным и местным пространством. Наряду с танцевальными выступлениями будут представлены спектакли для всей семьи: детские представления, живые выступления, вечера грамзаписи и неожиданные коллаборации с художниками из самых разных областей.

Один (или одна) из молодых танцовщиков и хореографов, которые впервые выйдут на профессиональную сцену, удостоится резиденции для продолжения своих исследований и творческого развития. Этакая современная версия танцевального конкурса, только без пошлости реалити-шоу и с подлинным уважением к искусству.

Фестиваль впервые привносит в район Старого Севера Тель-Авива масштабное событие живого и доступного современного танца, вплетающее художественное творчество в окружающее общественное и местное пространство, открывая врата к уникальному культурному переживанию в самом сердце района.

Хореографы: Труппа Ясмин Годер и Дикла | Шарон Вазана | Рейчел Ардус | Шломит Фундаминский | Дана Ротенберг | Дафи Альтаб | Анат Григорио и Михаль Герман | Лиор Лазароф | Талия Барда | Альма Карват Шемеш и Шари Зак Леви | Амир Миталь | Ади Шварц | Шира Соломонс | Ноа Манор | Авшалом Латуха | «Коллектив подруг» | Эяль Альхарар | Алон Абутбуль | Гали Матис | Элла Рубингер и Гали Давидович | Алексей (Busik) Бусыгин | Матан Шомер

Адрес: бульвар Нордау 63, Тель-Авив. Общественный центр «Магид». Дополнительная информация и приобретение билетов на сайте муниципалитета (скидка для владельцев карты «ДигиТель») — https://shorturl.at/tdK4I

https://www.coing.co/TLV_Magid_festival

https://www.facebook.com/newdancexfestival

https://www.instagram.com/newdancefestival

