Театральный фестиваль актерской студии Нисана Натива – 11 -14 декабря, Иерусалим

Если в неком городе в Израиле проходит фестиваль в определённые даты, то даже не сомневайтесь, что в этом же городе есть и другой фестиваль точно в эти дни. С 11 по 14 декабря в Иерусалиме проходит фестиваль женского кино, о чем написано постом ниже, и в Иерусалиме же, Разумеется с 11 по 14 декабря проходит уже 4-й Иерусалимский театральный фестиваль «Нисан Натив», в рамках которого состоятся премьеры 21 спектакля и все они рассказывают событиях уходящего года.

Этот фестиваль, полностью посвященный оригинальным театральным работам иерусалимской студии «Ниссан Натив», дает пристанище выпускникам и актерам студии и приглашает зрителей посмотреть оригинальные, качественные и эффектные произведения. Фестиваль продолжает формирование общины любителей театра вокруг студии Нисана Натива и ее кампуса и в дни войны, и стал одной из первых культурных организаций, предлагающих художественный и творческий ответ на вопросы переживаемого всей страной труднейшего периода. Программа фестиваля составлена из премьер, проекта «Прожектор» – сценой для новых и новаторских работ, проекта «Инкубатор» – дебюты выпускников студии; проектов, посвященных клоунаде и движению, гастрольным спектаклям, бродячим спектаклям, возникающим коллаборациям и прочим неожиданным экспериментам. Все это происходит в студии «Нисан Натив» в Иерусалиме, в новом здании кампуса искусств на улице Менора, 3 (в библиотеке кампуса есть киоск с горячими супами). И еще на фестивале буде т походить поп-ап арт-ярмарка в сотрудничестве с иерусалимским терапевтическим центром Dojo.

Одна из премьер фестиваля – спектакль «Это из моего дома» в постановке Натали Шилман, посвященного отношениям детей и родителей и пытающегося объяснить, что такое дом. При участии взрослых актеров и ансамбля детей-актеров по мотивам произведений Нурит Зархи.

“Конец петуха” – короткая пьеса Матана Леви, недавнего выпускника студии «Нисан Натив» основанная на боевом дневнике самого Матана и актеров, воевавших в Газе и и в Ливане.

Пьесы, основанные на свидетельствах эвакуированных, такие как «Мне потребовалось время, чтобы написать» – спектакль драматурга и режиссера Ицхака Лаора.

«Моя частная алия» – спектакль выпускницы студии, актрисы и создательницы Даниэль Элии Зайонц, основанный на опубликованных ею коротких видеороликах в Интернете, в которых она играет свою мать в различных комедийных ситуациях, посвященных разрыву между «русской» матерью и дочкой-изральтянкой.

Фестиваль также отмечает открытие театра «Пумби» – нового театра, который был создан в Иерусалиме в этом году.

Также на фестивале будут представлены спектали сообщества JET — сообщества англоязычных любителей театра; «Баг в системе» – спектакль Гая Коэна, иерусалимского режиссера, объединившего с четырьмя иерусалимскими актерами и создавшего экзистенциалистское комедийное шоу.

Будет много всего, включая соревнования по бегу по лестницам, проводимые клоуном Икс.

****

Театральный фестиваль актерской студии Нисана Натива, Иерусалим.

Художественный руководитель: Нир Сегев

11–14 декабря, Студия актёрской игры Нисана Натива, ул. Менора 3, новый кампус искусств (рядом с Бейт ха-Ам), Иерусалим.

Подробная программа фестиваля, дополнительная информации и заказ билетов: https://www.nissan-nativ.org.il/

Ссылка на полную программу фестиваля: https://www.nissan-nativ.org.il/he/600

https://www.facebook.com/nissannativjer

https://www.facebook.com/events/1245950013192134/