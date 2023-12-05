Верхнее фото: «Исправления». Фотография – Итай Либенсон. ‘תיקונים’. צילום- איתי ליבנסון



“Театр. Исцеление. Исправление”. Театральный фестиваль в Иерусалиме – студия актерской игры Нисана Натива. 20-23 декабря 2023 года.

Театральный фестиваль в Иерусалиме, организованной студией актерской игры Нисана Натива, пройдет уже в третий раз, став событием иерусалимской театральной сцены – фестивалем молодой, творческой, качественной и чуткой культуры.

В этом году, после событий черной субботы 7 октября, фестиваль фокусируется на связи процессов исцеления («рипуй»), исправления («тикун») и театра. Несмотря на ужасные дни и войну, творческая подготовка к фестивалю не прерывалась и результатом этой деятельности стали 15 премьер, которые и будут представлены в Иерусалиме в течение четырех дней с 20 по 23 декабря. Фестиваль продолжает формирование общины любителей театра вокруг студии Нисана Натива и ее кампуса и в дни войны, и стал одной из первых культурных организаций, предлагающих художественный и творческий ответ на вопросы переживаемого всей страной труднейшего периода.

В программе фестиваля представлены как уже полюбившиеся публике спектакли, так и премьеры, часть которых стала результатом сотрудничества студии Нисана Натива с различными учреждениями Иерусалима и с тем, что происходит на обширной оживленной театральной сцене, действующей в городе в течение всего года. На фестивале также будут показаны в рамках проекта «Хамаль Хемла» («Военный штаб Сострадание») значимые постановки с национальной сцены, которые в обычное время сложно увидеть в Иерусалиме.

«Сообразуясь с реальностью, с жизнью общин вокруг нас, мы приглашаем зрителей присоединиться к нам в течение четыре театральных дней исправления и исцеления – говорит Нир Сегев, художественный руководитель фестиваля. – Большинство спектаклей, которые будут представлены в этом году на фестивале перекликаются с событиями черной субботы 7 октября, а также с происшествиями, чувствами, тревогами и переживаниями, которые сопровождают нас с того дня».

В этом году фестиваль адаптировался к дням после 7 октября, и театр концентрируется на связи между исцелением и восстановлением. Фестиваль этого года представит известные постановки, а также 15 новаторских премьер..

Как уже упоминалось, художественная программа фестиваля, адаптированная к этим трудным дням, будет отражать события 7 октября.

На открытии фестиваля «Театр. Исцеление. Исправление» будет показан фильм «Дитя» покойного Яхава Винера, выпускника студии Нисана Натива, жителя кибуца Кфар-Аза, убитого 7 октября. Его короткометражный фильм рассказывает об отце и сыне, которые живут в Кфар-Азе в окружении постоянных боевых действий. Уже после смерти Яхава Винера фильм получил ряд наград и внимание национальных и международных средств массовой информации. После демонстрации фильма состоится творческий диалог, в котором примут участие Ши Ли Атари, вдова покойного Яхава Винера – выпускница студии Нисана Натива и монтажёр фильма; Джеки Леви, родственники которого были среди похищенных в сектор Газа; Иланит Свиса – деятельница кино, живущая в Кфар-Аза и пережившая резню 7 октября; и Яэль Таль – режиссёр политического театра. В ходе мероприятия будет вручена почетная награда Слаит Ахи Мириам – актрисе, режиссеру и театральной деятельнице, директору Центра имени Нурит Кацир в Иерусалиме.

В рамках фестиваля состоятся премьеры 15 авторских оригинальных спектаклей, среди которых «Идут в свой мир» – премьерный спектакль по пьесе выпускников студии Даниэля Овадии и Натаниэля Раппапорта в сотрудничестве с общинным социальным театром Mashu Mashu Group.

«BAPE», новый электро-нонсенс-дуэт, рожденный сложной жизнью. На свой уникальный лад, используя синтезаторы, машины, юмор и клавишные, дуэт пытается понять, как преодолеть суровую реальность и стоит ли привязываться к такой реальности и оставаться в ней любой ценой.

Спектакль «Гориллы» Орталь Паз и Лилах Ханаан представляет собой серию театрализованных диалогов двумя женщин , запертых в мамаде (герметическая комната), где стоит холодильник. Разговоры женщин друг с другом и даже с едой, касающиеся войны снаружи и войны внутренней между ними с надеждой на сокрушительную победу на всех фронтах.

«Чипы» Эйтана Цвика. Когда Штисель встречает Хамильтона – хасидский рэп-мюзикл, путешествие по традиционным мелодиям и рэпу, идишкайту и груву, флирту танцоров и крик одной души, ищущей свободное и приятное место в мире.

«О девочке и смерти» Лии Кобо – спектакль о маленькой девочке, которая отказывается смириться со смертью своего отца и потому начинает вести диалог со смертью. Страх, одиночество и неизбежность смерти встречаются на одной сцене в одном спектакле.

Также на фестивале будут представлены такие популярные спектакли, как «Это не вносят в дом» Джейсона Холта Данино – театральная автобиографическая исповедь на сцене..

Фестиваль также будет сопровождаться мероприятиями в рамках проекта «Хамаль Хемла», среди них: «Слом и исправление», учебная сессия с Хаей Гильбоа, «Исцеляющее пространство» – перформанс и вокальный кружок с хором Гая Бен Хинома. «Не освещенный» – разговор с писателем Моти Фогелем о потере, утрате и утешении.

Также будет проведена общественная траурная церемония – церемония, происходящая от племени Хадарга из Западной Африки – эмпирическое мероприятие, участники которого приглашаются поддаться эмоциям в безопасном и контролируемом пространстве.

Театральный фестиваль актерской студии Нисана Натива, Иерусалим. Художественный руководитель: Нир Сегев

20–23 декабря, Студия актёрской игры Нисана Натива, ул. Менора 3, новый кампус искусств (рядом с Бейт ха-Ам), Иерусалим.

Подробная программа фестиваля, дополнительная информации и заказ билетов: https://bit.ly/3RekHsO

Мероприятия проходят в соответствии с директивами Командования тыла, в здании есть бомбоубежище.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза