«Тель-Авидение»: новый youtube-канал студии «Шенкин-40»

Фото: Лея Гельдман. תמונות: ליה גלדמן

12 апреля неутомимая команда студии «Шенкин-40», которую пользователи интернета давно знают и любят за весёлый нрав и содержательный продукт, запускает новый youtube-канал «Тель-Авидение». Его создатели говорят о нем так: «Мы сделали такой канал, какого не хватало нам самим — канал с новостями, которые не пугают, а помогают понять происходящее с нами и вокруг нас».

Структура вещания состоит из тематических блоков: технология, наука, культура, психология и многое другое. Раз в неделю – по воскресеньям — ведущие Лера Галицина и Антон Привольнов в прямом эфире будут беседовать с влиятельными экспертами в каждой из этих областей: задавать вопросы, слушать ответы, реагировать на комментарии зрителей. Важно, что невзирая на игривое «местное» название контент «Тель-Авидения» будет сугубо международным: важнейшие события в самых разных сферах и разных точках земного шара будут комментировать специалисты из разных стран.

Контент канала включает не только новостные и аналитические программы. К радости любителей сериалов «Тель-Авидение» планирует транслировать лучшие из них – в отличном качестве и совершенно бесплатно. Будет и кое-что для аппетита: рубрика «Рецепты с Ларой Кацовой» расскажет о еде, которую хочется приготовить и съесть. Музыкальная составляющая тоже обещает быть небанальной: нас ждут онлайн-концерты как любимых артистов, так и молодых исполнителей – и кто знает, может быть именно на небосклоне «Тель-Авидения» загорятся новые звезды. Блок «Путешествия с Борисом Брестовицким» — выдающимся знатоком истории Тель-Авива и блестящим гидом – расскажет о местах, до которых не доходят руки, а уж ноги тем более.

В общем, «Шенкин-40» продолжает удивлять и радовать. На этот раз – «Тель-Авидением», просмотр которого по словам его создателей вызывает желание жить. Этого нам и не хватало, верно?