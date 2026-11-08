«Мы привезём в Израиль музыку, любовь и мир». Марко Чалич о The Beatles Symphony

17 и 18 ноября в Израиле прозвучит The Beatles Symphony — необычный музыкальный проект, в котором легендарные песни ливерпульской четвёрки исполняются в сопровождении большого симфонического оркестра. О том, почему музыка The Beatles не стареет, как воссоздать их неповторимое звучание и что ждёт израильскую публику, мы поговорили с Марко Чаличем, музыкантом сербской группы The Bestbeat.

Есть музыка, которая принадлежит своему времени. А есть The Beatles. Прошло более полувека с тех пор, как распалась легендарная ливерпульская четвёрка, но её песни по-прежнему звучат повсюду. Их слушают, перепевают, открывают заново. И, кажется, каждое новое поколение находит в них что-то своё.

Сербская группа The Bestbeat уже более двадцати лет занимается тем, что на первый взгляд кажется невозможным: возвращает на сцену атмосферу концертов The Beatles. Причём делает это с поразительным вниманием к деталям — от оригинальных аранжировок и инструментов до костюмов и сценических манер.

Музыканты выступали во многих странах, в том числе в Великобритании, на родине The Beatles — в Ливерпуле, и на знаменитом фестивале Beatleweek. В 2012 году журнал Newsweek назвал The Bestbeat одной из лучших трибьют-групп The Beatles в мире.

В Израиль The Bestbeat приезжает с особенной программой — The Beatles Symphony, в которой рок-группа выступает вместе с большим симфоническим оркестром. Первоначально концерты должны были состояться ещё в июне, но из-за войны с Ираном их пришлось перенести на ноябрь. И теперь, после нескольких месяцев ожидания, израильская публика наконец сможет услышать знаменитые песни ливерпульской четвёрки в необычном симфоническом звучании.

Наш собеседник — Марко Чалич (Marko Ćalić), сербский музыкант, вокалист и соло-гитарист известных белградских групп The Bestbeat и Magic Bush. В составе The Bestbeat он уже много лет воссоздаёт на сцене музыку и неповторимую атмосферу The Beatles, а в группе Magic Bush выступает как фронтмен и исполняет собственную музыку. Живущий и работающий в Белграде музыкант прекрасно знает творчество ливерпульской четвёрки, но при этом не ограничивается ролью исполнителя чужих хитов. Для него The Beatles — не просто легенда прошлого, а неисчерпаемый источник вдохновения и музыкальных открытий.

— Марко, вы должны были приехать в Израиль ещё в июне, но война с Ираном изменила планы. Теперь концерты наконец состоятся в ноябре. Что для вас значит эта долгожданная встреча с израильской публикой? Были ли моменты, когда вы сомневались, что она вообще произойдёт?

— Мы очень рады возможности представить наше шоу израильской публике. Да, концерты несколько раз переносились, но мы всегда знали, что рано или поздно они обязательно состоятся.

— The Bestbeat исполняют музыку The Beatles уже больше двадцати лет. Как вам удаётся сохранять интерес к песням, которые вы сыграли, наверное, сотни раз? Изменилось ли ваше отношение к этой музыке за эти годы?

— Наследие The Beatles настолько огромно, что практически в любой современной песне, независимо от жанра, можно обнаружить что-то, уходящее корнями в их творчество. И когда начинаешь замечать эти связи, ещё больше восхищаешься их композиторским мастерством. Это было время невероятных музыкальных экспериментов. Новые технологии звукозаписи появлялись едва ли не каждый день, и The Beatles использовали буквально всё, что было в их распоряжении, чтобы находить новые звуки и новые способы создавать музыку.

Огромная заслуга принадлежит и Джорджу Мартину, и всей команде звукозаписывающей студии. Именно тогда студия впервые в истории поп-музыки стала не просто местом, где записывают песни, а самостоятельным музыкальным инструментом. Но самое главное, конечно, в том, что The Beatles были гениальными авторами песен. Они создали невероятное количество прекрасной музыки.

Мы время от времени меняем концертную программу, чтобы сохранять ощущение новизны. И всё равно продолжаем удивляться тому, с какой кажущейся лёгкостью они сочиняли столько замечательных мелодий. Представьте себе: два альбома и четыре сингла в год!

Наш восторг никуда не исчез. Хотя, признаюсь, песен, которые мы ещё не разобрали буквально по нотам и не проанализировали, осталось совсем немного.

— Вы исполняете музыку одной из самых влиятельных групп в истории. Где проходит граница между точным воспроизведением оригинала и вашим собственным творчеством?

— Прежде всего, мы трибьют-группа. А это означает, что художественный замысел самих The Beatles для нас всегда на первом месте. Мы исполняем оригинальные аранжировки нота в ноту, стараемся максимально точно воссоздать звучание студийных записей и живых выступлений, особенно раннего периода.Но специально для проекта The Beatles Symphony мы создали и собственные аранжировки, включив симфонический оркестр даже в те песни, где изначально оркестровых партий не было. Именно это придаёт нашему шоу особенный характер.

— The Beatles Symphony объединяет рок-группу и большой симфонический оркестр. Как меняются знакомые песни в таком звучании? Есть ли композиции, которые особенно неожиданно раскрываются с оркестром?

— В позднем творчестве The Beatles оркестровки встречались довольно часто. А вот в ранних записях их практически не было. Поэтому думаю, что некоторые песни станут для публики сюрпризом. Надеюсь, приятным! Мы не меняли структуру композиций, просто придали им новую динамику. В нашу программу вошли песни, которые и в оригинальном исполнении обладают невероятной силой. А насколько удачно они прозвучат в симфоническом варианте — пусть судят сами зрители.

— Музыка The Beatles пережила несколько поколений, смену музыкальных вкусов и множество революций в популярной музыке. Почему, на ваш взгляд, она продолжает волновать людей, родившихся спустя десятилетия после распада группы?

— Я и сам родился спустя десятилетия после того, как The Beatles распались. И вот я здесь, занимаюсь тем, что помогаю сохранять их музыкальное наследие. При этом я не получил эту любовь к The Beatles по наследству. Их музыка заговорила со мной сама.

Для меня они, без всякого сомнения, величайшая группа всех времён. Конечно, существовали и другие замечательные коллективы, которые создавали прекрасные песни и оказывали огромное влияние на популярную культуру. Но ни у кого не было такого невероятного сочетания всего сразу. И никакой загадки здесь нет. Просто огромное количество великолепных песен, созданных невероятно талантливыми, творческими музыкантами, которые не боялись экспериментировать. Именно поэтому их музыка одинаково сильно звучит в любую эпоху!

— За свою сравнительно короткую историю The Beatles прошли удивительный путь: от энергичного рок-н-ролла первых лет до сложнейших музыкальных экспериментов последних альбомов. Какой период вам ближе всего? И что труднее всего воспроизвести на сцене?

— Я воспринимаю творчество The Beatles как единое целое.

Наверное, сложнее всего воспроизводить поздний период, потому что там невероятно сложное звучание. Но, с другой стороны, попробуйте передать ту необузданную вокальную энергию, которая звучит в Twist and Shout или Long Tall Sally! Это тоже совсем непросто.

— The Bestbeat уделяют огромное внимание подлинности инструментов, костюмов, сценических деталей. Но если оставить в стороне техническую точность, в чём, по-вашему, главный секрет той самой магии The Beatles?

— Думаю, прежде всего в энергии и страсти, с которыми мы выходим на сцену.

The Beatles были потрясающей концертной группой, обладавшей невероятной харизмой. И мне кажется очень важным уловить эту энергию и передать её в нашем собственном шоу.

— Представьте, что вам подарили один вечер в студии с Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном или Ринго Старром. Кого бы вы выбрали и о чём спросили?

— Ого, сложный вопрос! Наверное, я бы просто попросил их написать вместе новую песню и записать её.

А если уж обязательно нужно выбрать кого-то одного… Возможно, я бы немного поболтал с Джоном, посмеялся вместе с ним.

Но, если честно, у меня действительно нет любимчика среди The Beatles. Как я сказал уже, они для меня – единое целое!

—Что бы вы хотели сказать израильской публике, которая так долго ждала The Beatles Symphony? Какими будут ноябрьские концерты?

— Мы привезём вам великолепную программу и исполним эти песни от всего сердца.

А вместе с музыкой — то самое послание мира и любви, которое четыре парня из Ливерпуля подарили всему миру шестьдесят лет назад.

С помощью замечательных оркестровых музыкантов, которые будут выступать вместе с нами, мы надеемся создать незабываемое впечатление для публики.

Нам уже не терпится выйти на сцену! Очень надеемся, что вам понравится наше шоу!!!

The Beatles Symphony — всего два концерта в Израиле

Тель-Авив – «Ангар 11»: 17 ноября, вторник, 20:00

Хайфа – Центр конгрессов, зал «Орен»: 18 ноября, среда, 20:00

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/84124

Фото: Nemanja Djordjevic, Zoran Jesic

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting