Хрустальные башмачки на хрустальном льду

Заглавное фото — ©Branco Gaica

В сентябре 2026 года сцена Оперного театра Тель-Авива превратится в замерзшее зеркало. Знаменитый театр на льду из Великобритании The Imperial Ice Stars UK привозит в Израиль шоу-балет «Золушка на льду» (Cinderella On Ice) на музыку Тима Дункана и Эдварда Джеймса Барнуэлла. Напомним, что The Imperial Ice Stars UK успешно представила в нашей стране постановку «Лебединое озеро на льду» в октябре 2025 года.

«Золушка на льду» в постановке The Imperial Ice Stars UK — это полноценный драматический спектакль, бережно перенесенный на настоящий лед профессиональными фигуристами.

Сцену Оперного театра Тель-Авива покроют 14 тоннами льда. 24 фигуриста, среди которых чемпионы мира и обладатели престижных спортивных наград, представят хореографию, выходящую за рамки привычных стандартов. Многие элементы и шаги создавались специально для этой постановки и не имеют названий в традиционном спорте. Проект, разработанный исключительно для закрытых театральных подмостков, ломает стереотипы о возможностях скольжения. Спортивный азарт уступает место подлинной драматургии, где свет, декорации и сложные мизансцены создают атмосферу большого оперного спектакля.

Театр The Imperial Ice Stars UK, основанный в 2004 году, за два c лишним десятилетия успел объездить более 30 стран. Его постановки шли на сцене лондонского Королевского Альберт-холла, в канадском Плас-дез-Ар, сингапурском театре «Эспланада» и даже в открытом амфитеатре на Кипре при сорокаградусной жаре. Создатель коллектива, режиссер и хореограф Тони Мерсер начал формировать свой стиль в 1984 году под впечатлением от легендарного олимпийского выступления Джейн Торвилл и Кристофера Дина с их программой «Болеро». Мерсера увлекла идея объединить пластику фигурного катания с театральной драматургией.

С 1988 года он целенаправленно работал над адаптацией льда для закрытых театральных залов. Его ледовое «Лебединое озеро» в свое время стало первым подобным проектом, получившим традиционную театральную премию за лучшее специальное представление. По словам хореографа, скольжение фигуристов по искусственному покрытию обладает эстетической природой, близкой к классическому танцу, но требующей совершенно иной физической подготовки артистов. Труппа принципиально отказывается от выступлений на стадионах, адаптируя свои шоу под акустику и визуальные особенности лучших театральных залов мира.

В шоу-балете «Золушка на льду» Тони Мерсер стремился уйти от избыточной сказочности к более человечной и понятной истории. Спектакль, который увидят израильские зрители, содержит уникальные элементы современного танца и усложненную технику катания. Визуальную сторону спектакля дополняют 110 костюмов, созданных кутюрье Альбиной Габуевой.

Коллектив регулярно обновляет программу, добавляя в нее технически сложные элементы фигурного катания, которые до сих пор не исполнялись на официальных спортивных соревнованиях из-за жестких рамок регламента.

«Когда мой продюсер Джеймс Кандалл предложил взять в работу «Золушку», я засомневался. – вспоминает Тони Мерсер. — Тем не менее спустя 15 лет я решил принять этот вызов. Параллельно мой друг, композитор Тим Дункан, показал мне свои наброски к новой музыкальной теме в сказочном стиле. Она показалась мне точной и созвучной моим мыслям. Тим Дункан написал совершенно новую, оригинальную партитуру для нашей «Золушки». Центральной темой нашего спектакля стало Время, и Дункан выразил это в мощных, динамичных музыкальных темах, которые придали сюжету современный ритм. Спектакль рождался во время интенсивных репетиций, когда вся команда проводила на льду по 11 часов в день. Мы работали без выходных, чередуя дни отдыха для солистов и кордебалета, чтобы добиться идеальной синхронности».

Костюмы для «Золушки на льду» создала Альбина Габуева — известная театральная художница, много лет проработавшая в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Изготовлением одежды занимались закройщики Большого театра. «Моей задачей было точно понять режиссерский замысел Тони Мерсера, чтобы одежда подчеркивала характер персонажей. В процессе обсуждения эскизов Тони часто предлагает неожиданные ходы, что делает работу живой. В этой постановке нет типовых решений: каждый костюм индивидуален по крою и цвету, в них много ручной отделки и аппликаций. Для меня это не первый опыт работы с «Золушкой», но если когда-то эта была классическая детская сказка, то у Imperial Ice Stars UK подход более зрелый. Это развязало мне руки и позволило уйти от привычных штампов в сторону высокой моды, использовать дорогие ткани и сложную фактуру. Работа на льду диктует свои строгие правила. Главная сложность — длина юбок. Лезвия коньков могут легко зацепить и порвать легкую ткань, что особенно опасно для партнерш во время движения. Костюм должен сохранять летящий силуэт, но оставаться безопасным, чтобы артисты не запутались и не упали на высокой скорости. Кроме того, для зон фиксации при сложных поддержках нам пришлось использовать специальные нескользящие материалы. Перенос действия на лед добавляет истории динамики и драматизма. Скорость и акробатические элементы меняют восприятие знакомого сюжета».

Успех британской труппы основан на синтезе спортивной дисциплины и театрального искусства. Большинство артистов коллектива — в прошлом профессиональные спортсмены, прошедшие жесткий отбор. Для работы на театральной сцене им пришлось полностью перестроить привычную технику катания.

На смену подготовке к прыжкам пришла необходимость удерживать образ, взаимодействовать с партнером в рамках драматического сюжета и подчиняться законам сценического пространства.

Технические требования к гастролям театра уникальны. Передвижная ледовая установка монтируется непосредственно на деревянный планшет сцены. Процесс создания настоящей ледяной сцены занимает несколько суток и требует непрерывного контроля температуры. При этом труппе удается сохранять качество покрытия даже в условиях старых театральных зданий, не предназначенных для подобных нагрузок. Внимание к деталям, от оригинального музыкального сопровождения до сложнейшего светового партитурного рисунка, делает каждую постановку труппы заметным событием в мире современного театра.

*******





The Imperial Ice Stars UK. Шоу-балет «Золушка на льду»

Художественное руководство и хореография: Тони Мерсер

Декорации: Эймон Д’Арси

Свет: Марк Джонатан, Бруно Поэт

Костюмы: Альбина Габуева

Композиторы: Тим Дункан и Эдвард Джеймс Барнуэлл

Продюсеры: Джеймс Кандалл, Тони Мерсер

Исполнительный продюсер: Мария Фарруджа

Организаторы гастролей в Израиле: «Шмуэль Цемах Лтд» — Йоав Цемах и Шрага Бар

Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом.

Расписание спектаклей в Оперном театре Тель-Авива:

Четверг, 3 сентября — 20:00

Пятница, 4 сентября — 13:00

Суббота, 5 сентября — 18:00

Заказ билетов в Оперном театре Тель-Авива по телефону 03-6927777 , на сайте https://bit.ly/4vrD2od или в кассе «Тель-Авив» https://bit.ly/4uyXKkC

Photos by The Imperial Ice Stars UK, @Tony Mercer, ©Branco Gaica

Текст — Маша Хинич

Пиар—агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting