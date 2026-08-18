The Imperial Ice Stars UK привозит в Израиль «Золушку на льду»

В сентябре 2026 года Оперный театр Тель-Авива вновь превратится в ледовый дворец. Знаменитый британский театр The Imperial Ice Stars UK возвращается в Израиль — на этот раз с шоу-балетом «Золушка на льду» (Cinderella on Ice) на оригинальную музыку Тима Дункана и Эдварда Джеймса Барнуэлла.

Израильская публика уже знакома с искусством The Imperial Ice Stars UK: в октябре 2025 года труппа с большим успехом представила здесь «Лебединое озеро на льду». Теперь одна из самых известных сказок мира получит совершенно иное сценическое воплощение — стремительное, зрелищное и по-настоящему театральное.

«Золушка на льду» — полноценный драматический спектакль, в котором язык фигурного катания соединяется с хореографией, музыкой, актерской игрой, светом и сценографией.

Для гастролей The Imperial Ice Stars UK сцену Оперного театра Тель-Авива покроют 14 тоннами настоящего льда. В спектакле участвуют 24 фигуриста, среди которых чемпионы и обладатели престижных спортивных наград. Однако виртуозная техника здесь становится не самоцелью, а частью сценического повествования.

Многие трюки и хореографические элементы были придуманы специально для спектаклей The Imperial Ice Stars UK и даже не имеют названий в традиционном фигурном катании. Скорость, сложнейшие поддержки и акробатические элементы подчинены драматургии, а декорации, костюмы и тщательно выстроенная световая партитура создают пространство большого театрального спектакля.

Театр, который перенес лед на большую сцену

The Imperial Ice Stars UK был основан в 2004 году и за два с лишним десятилетия объездил более 30 стран. Спектакли театра показывали в лондонском Королевском Альберт-холле, канадском Place des Arts, сингапурском театре Esplanade и даже в открытом амфитеатре на Кипре при сорокаградусной жаре.

Создатель коллектива, режиссер и хореограф Тони Мерсер начал формировать собственное представление о театре на льду еще в 1984 году, вдохновившись легендарным олимпийским выступлением Джейн Торвилл и Кристофера Дина с программой «Болеро».

Его увлекла возможность соединить выразительность и красоту фигурного катания с законами театральной драматургии.

С конца 1980-х годов Мерсер последовательно работал над тем, чтобы вывести ледовые постановки из пространства спортивных арен на сцену традиционного театра. Его «Лебединое озеро на льду» стало одним из проектов, доказавших, что фигурное катание способно существовать не только как спорт или развлекательное шоу, но и как самостоятельный язык театра.

Именно поэтому The Imperial Ice Stars UK принципиально ориентируется на театральные площадки. Скольжение фигуристов, по словам Мерсера, по своей эстетике близко классическому танцу, хотя требует от исполнителей совершенно иной физической подготовки и особого чувства пространства.

Золушка, Время и 110 костюмов

Создавая «Золушку на льду», Тони Мерсер стремился уйти от привычной чрезмерной сказочности и рассказать более живую и человечную историю. В спектакле классический сюжет соединяется с современным танцем, сложнейшей техникой фигурного катания и оригинальной музыкальной партитурой.

Одним из центральных образов постановки становится Время — то самое время, которое неумолимо приближает полночь и заставляет Золушку покинуть бал.

«Когда мой продюсер Джеймс Кандалл предложил мне поставить «Золушку», я сначала засомневался, — вспоминает Тони Мерсер. — Но спустя 15 лет решил принять этот вызов. Примерно тогда же мой друг, композитор Тим Дункан, показал мне наброски новой музыкальной темы в сказочном стиле. Она удивительно точно совпала с тем, что я искал.

Тим написал для нашей «Золушки» совершенно новую оригинальную партитуру. Центральной темой спектакля стало Время, и музыка помогла придать знакомой истории мощный современный ритм. Спектакль рождался во время интенсивных репетиций: команда проводила на льду по 11 часов в день. Мы работали практически без остановки, чередуя отдых солистов и кордебалета, чтобы добиться абсолютной синхронности».

Визуальный мир «Золушки на льду» не менее важен, чем виртуозное катание. Для постановки создано 110 костюмов. Их автор — известная театральная художница Альбина Габуева, много лет работавшая в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В изготовлении костюмов участвовали мастера Большого театра.

«Моей задачей было точно почувствовать режиссерский замысел Тони Мерсера и сделать так, чтобы костюм помогал раскрывать характер каждого персонажа, — рассказывает Альбина Габуева. — В этой постановке нет типовых решений: каждый костюм индивидуален по крою и цвету, в них много ручной работы и аппликаций. Для меня это не первый опыт работы с «Золушкой», но прежде речь шла о классической детской сказке. У The Imperial Ice Stars UK взгляд на эту историю более зрелый, и это позволило мне уйти от привычных штампов, обратиться к эстетике высокой моды, использовать сложные фактуры и дорогие ткани.

При этом лед диктует очень строгие правила. Одна из главных сложностей — длина юбок: лезвие конька может зацепить легкую ткань, что особенно опасно во время движения. Костюм должен создавать ощущение полета и одновременно оставаться абсолютно безопасным. А для сложных поддержек приходится использовать специальные нескользящие материалы. Лед придает знакомой истории совершенно другую динамику: скорость и акробатика меняют само восприятие сюжета».

Когда чемпион становится актером

В основе стиля The Imperial Ice Stars UK — соединение безупречной спортивной техники и настоящего театрального искусства. Большинство артистов труппы пришли в театр из профессионального спорта и прошли жесткий отбор.

Но для выхода на театральную сцену одной виртуозной техники недостаточно. Фигуристам приходится переучиваться: вместо подготовки к очередному спортивному элементу — существовать внутри образа, слышать партнера, выстраивать отношения с другими персонажами и подчинять каждый прыжок, поворот и поддержку развитию сюжета.

Труппа продолжает постоянно усложнять хореографический язык своих спектаклей, включая в него элементы, которые невозможно увидеть на официальных соревнованиях, где фигуристы ограничены строгим спортивным регламентом.

Уникальна и техническая сторона гастролей The Imperial Ice Stars UK. Передвижная ледовая установка монтируется непосредственно на сцене театра. Создание полноценного ледового пространства занимает несколько суток и требует непрерывного контроля температуры и состояния покрытия.

Так обычная театральная сцена на несколько дней превращается в ледовую — а знакомая с детства история Золушки становится спектаклем, в котором вместо балетных пуантов звучат лезвия коньков.

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The Imperial Ice Stars UK. Шоу-балет «Золушка на льду»

Художественное руководство и хореография: Тони Мерсер

Декорации: Эймон Д’Арси

Свет: Марк Джонатан, Бруно Поэт

Костюмы: Альбина Габуева

Композиторы: Тим Дункан и Эдвард Джеймс Барнуэлл

Продюсеры: Джеймс Кандалл, Тони Мерсер

Исполнительный продюсер: Мария Фарруджа

Организаторы гастролей в Израиле: «Шмуэль Цемах Лтд» — Йоав Цемах и Шрага Бар

Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом.

Расписание спектаклей в Оперном театре Тель-Авива

Четверг, 3 сентября — 20:00

Пятница, 4 сентября — 13:00

Пятница, 4 сентября — 21:00 (дополнительное представление)

Суббота, 5 сентября — 12:00 (дополнительное представление)

Суббота, 5 сентября — 18:00

Воскресенье, 6 сентября — 20:00 (дополнительное представление)

Вторник, 8 сентября — 18:00 (дополнительное представление)

Заказ билетов в Оперном театре Тель-Авива по телефону 03-6927777, на сайте: www.israel-opera.co.il/show/סינדרלה-בלט-על-הקרח-2026/

или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/87035

Photos by The Imperial Ice Stars UK, @Tony Mercer, ©Branco Gaica

Текст — Маша Хинич

Пиар—агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting