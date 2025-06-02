The Majestic Three Tenors: магия оперы без границ

Оркестр камерной оперы (Chamber Opera Orchestra) представляет: The Majestic Three Tenors – три выдающихся голоса, три харизматичных исполнителя, продолжающие традицию легендарных теноров в ярком, молодом и виртуозном составе.

Андрей Фермешану, Флорин Гузгэ и Андрей Апреотесей – солисты Национальной оперы в Яссах (Румыния), лауреаты престижных международных конкурсов, звёзды европейской сцены, покорившие зрителей в Италии, Греции, Австрии и других странах. Их выступления — это не просто музыка, это вихрь эмоций, энергии и драмы. Три концерта, которые артисты дадут в Израиле в июне, – подлинная дань уважения великому искусству оперы и возможность услышать легендарные произведения, от которых замирает сердце: Nessun Dorma, Funiculi Funicula, Miserere, Hallelujah и другие жемчужины мирового оперного наследия.

В Израиле трио уже известно – ранее они выступали на фестивале «Звуки моря» с Оркестром камерной оперы и оставили яркое впечатление у наших зрителей. Теперь они возвращаются с новой программой, чтобы вновь напомнить: оперное искусство живо, современно и ошеломляюще красиво.

Андрей Фермешану — блистательный тенор нового поколения, обладатель редкого типа голоса tenore di grazia, который отличается изяществом и лёгкостью и идеально подходит для виртуозных, колоратурных партий. С 2012 года Андрей – ведущий солист Национальной оперы в Яссах. Его сценическая палитра охватывает как классику, так и симфонический репертуар, а творческая деятельность включает постоянное сотрудничество со всеми оперными театрами Румынии, включая первую сцену страны — Бухарестскую национальную оперу, и участие в известных европейских фестивалях. В 2021 году назначен художественным руководителем Ясской оперы, а в 2022 года получил почетную должность управляющего этим театром.

Флорин Гузгэ – обладатель яркого, гибкого и мощного тембра, финалист престижного международного конкурса Беллини в Италии, где он занял второе место и получил специальный приз имени Гальяно Мазини. Солист национальной оперы в Яссах с 2013 году, Гузгэ дважды становился лауреатом Национальной оперной премии Румынии как лучший дебютант. Помимо этого Флорин сотрудничает с известнейшими оперными театрами в Румынии и за рубежом. Страсть к музыке и выдающиеся вокальные данные позволили ему освоить также вокально-симфонический репертуар – от «Реквиема» Моцарта до Девятой симфонии Бетховена.

Андрей Апреотесей — артист лирической оперы, вокалист с глубокими духовными корнями. Он не только солист Национальной оперы в Яссах, но и активный участник хоровой и духовной музыкальной сцены, организатор и один из основателей международного фестиваля MasterClass de CântBizantin. Его голос пронизан силой и искренностью, его манера — одухотворённая и темпераментная.

The Majestic Three Tenors – это не просто концерт, это вокальное мастерство, это праздник стиля и силы, это эмоции, от которых захватывает дух. Погружение в магию оперного искусства и встреча с музыкой, которая не выходит из моды, а лишь становится глубже, богаче, ближе.

Если вы любите классику и хотите пережить нечто по-настоящему сильное — не пропустите этот необыкновенный и незабываемый международный музыкальный праздник.

Вместе с тремя тенорами из Ясс на сцену выйдут израильские музыканты и вокалисты:

– Оркестр камерной оперы (Chamber Opera Orchestra),

– Филармонический хор,

– Хор «Мааян» (Тель-Авив), дирижер Наама Назарти Гордон,

– Хор «Ноам», дирижер Дорон Саломон,

– Детский хор «Акадма», дирижер Ирена Прудникова.

Концерты The Majestic Three Tenors в Израиле:

В четверг, 19 июня, в 21:00, в Центре сценических искусств Ашдода (в рамках фестиваля «Меридиано»)

В понедельник, 23 июня, в 20:30, в Международном центре YMCA в Иерусалиме

Во вторник, 24 июня, в 20:30, в Центре сценических искусств Герцлии

Билеты в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82657 и https://best.kassa.co.il/announce/82184

Photos by Chamber Opera Orchestra