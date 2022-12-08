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Камерная

The Pooa Greenspoon 5th International Tel Aviv Recorder Festival – 5-й международный фестиваль флейты в Тель-Авиве

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Необычный фестиваль. Проходит в Тель-Авиве пятый раз. Называется TARF – The Pooa Greenspoon 5th International Tel Aviv Recorder Festival. Почему так – не знаю, так как речь идет о Международном фестивале флейты, а не звукозаписи. Хотя знаю, что recorder – это продольная флейта. А Pooa Greenspoon – это имя собственное –  Пуа Гриншпон, имя которого носит фестиваль, основанный 5 лет назад его художественным руководителем флейтисткой Дророй Брук. Но название не суть важно, а важно то, что с 15 по 22 декабря 2022 года, на Хануку, в Израильской консерватории музыки (ул. Луи Маршалла, 25, Тель-Авив) пройдет международный музыкальный праздник при участии 80 исполнителей из 20 стран – Австрии, Италии, США, Нидерландов, Словакии, Англии, Венгрии, Тайваня, Польши, Германии, Франции, Швейцарии, Греции, Украины, Канады, Чехии, Швеции и, конечно, из Израиля.
Сегодня The Pooa Greenspoon 5th International Tel Aviv Recorder Festival  –  третий по величине и значимости конкурс после Азиатского конкурса флейты и Дней флейты в Амстердаме. Конкурс назван в честь Пуа Гриншпона, музыканта, педагога и композитора,   повлиявшего на поколения студентов. Гриншпон также придумал  слово «халилит» на иврите (в отличии от «халиль» – поперечная флейта) для обозначения музыкального инструмента, вокруг которого и вращается этот фестиваль-конкурс. Не спрашивайте, почему  в данном  случае Пуа – мужское имя. Так решили его родители в 1900-м году в Одессе. Биографию Пуа Гриншпона  его легко найти в интернете…

8 дней музыки. Приезжают не только солисты но и ансамбли со всего мира.  Проходят концерты с ведущими исполнителями, увлекательные мастер-классы, барочные концерты в исполнении солистов Иерусалимского оркестра бароккко и оркестра «Барокада» – израильского барочного коллектива.
В этом году  одним из гостей фестиваля станет выдающийся аргентинский  флейтист Педро Мемельсдорф, один из самых уважаемых музыкантов в мире, дирижер и  востребованный педагог, специализирующийся на исполнении средневековой музыки,  основатель и художественный руководитель ансамбля Mala Punica.
Также на фестиваль приезжают: итальянский дирижер и флейтист Стефано Бальяно – президент  и художественный  руководитель международного фестиваля старинной музыки «Le Vie del Barocco»; Гудула Роса (Gudula Rosa) – специализирующийся на современной музыке и исполнении произведений раннего периода; Менг-Хэн Чен (Meng-Heng Chen) – ведущий в мире   специалист по построению флейтовых оркестров, Duo Nitz  из Нидерландов, участники которого специализируются на восстановлении еврейской музыки, в том числе из архивов концлагерей, и Крис Ортон (Chris Orton) из Англии — эксперт в области современной музыки и музыкального образования. На праздничном концерте открытия фестиваля к Дроре Брук присоединятся участники квартета «Кармель»,  Тель-Авивского барочного трио и другие музыканты, чтобы исполнить 6 произведений, написанных в последние годы специально для Дроры Брук.

Стоимость билетов: 30 шекелей – 60 шекелей. Скидки для учащихся до 21 года и пенсионеров.
Билеты дешевые – дешевле, чем пончики, суфганиёт и пышки –    используйте код скидки: tarf
Подробная программа  фестиваля – по этой   ссылке   https://telavivrecorderfes.wixsite.com/tarf

Заказ билетов  на сайте: https://telavivrecorderfes.wixsite.com/tarf/festivalhebrew  или по телефону 03-5460524, добавочный номер 1 (с 19:00 до 11:00)

The Pooa Greenspoon 5th International Tel Aviv Recorder Festival –   https://www.youtube.com/watch?v=SbgAAybVB9E&t=2s

 

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