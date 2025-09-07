The Show Must Go On – и это будет грандиозно!

Верхнее фото: ©Zoran Stojkovic

Впервые в Израиле: легендарное шоу Queen Symphony Sensation

Однажды Фредди Меркьюри сказал: «Выдержит ли моя музыка проверку временем? Мне на это плевать! Тогда меня уже здесь не будет, чтобы переживать по этому поводу». Его не стало больше тридцати лет назад, но музыка Queen звучит по-прежнему – дерзкая, нежная, пронзительная, великая. Сегодня всем ясно, что Queen – это культурное явление, ставшее голосом поколений. И вскоре у израильских зрителей будет редкий шанс услышать музыку группы в совершенно новом свете: 17 ноября на сцене «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве состоится Queen Symphony Sensation – впечатляющее шоу, где энергия рока встречается с мощью симфонического оркестра, соло сливается с хором, а легенда становится ближе, чем когда-либо.

Уникальный музыкальный проект Queen Symphony Sensation, родом из Сербии, с 2017 года покорил тысячи слушателей по всему миру – от Северной и Южной Америки до Европы и Китая. Теперь он впервые приедет в Израиль, чтобы наполнить сцену в «Гейхал а-Тарбут» звуками, от которых перехватывает дыхание. Культовые хиты Queen прозвучат в роскошных симфонических аранжировках в исполнении более чем 50 музыкантов. Это будет не просто концерт, а триумф музыки, где каждая нота звучит как признание в любви легенде.

Энергия, харизма и абсолютное уважение к оригиналу делают шоу подлинным праздником для поклонников Queen. В центре действа – культовая группа Queen Sensation, бережно и точно воссоздающая музыку Фредди Меркьюри и его команды. Их драйв, музыкальность и искренность дарят публике ощущение настоящего, а сопровождение 31 музыканта симфонического оркестра превращают музыку Queen в живую, драматическую и масштабную звуковую картину.

Милош Йованович – сербский дирижёр с академической школой, международным опытом и страстью к музыкальным экспериментам – один из ключевых творцов этого проекта. Он не просто дирижирует, его партитура – это мост между залом и легендой. Под управлением Йовановича рок и классика соединяются так, как будто всегда были частью одного целого.

В новых версиях любимых композиций медные духовые добавляют звучанию мощи, струнные раскрывают лирическую глубину, теплые тембры деревянных инструментов вносят очарование и объем. А 10-голосый хор и сопрано придают знакомым мелодиям почти небесное измерение. Голос специально приглашенной сопрано Йованы Чурович – гибкий, чистый, светлый – не просто украшает, а заново открывает смыслы песен, которые мы знаем наизусть, превращая концерт в настоящее эмоциональное переживание.

В течение двух часов вы услышите всё, за что мы любим Queen, – We Will Rock You, The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions и ещё много хитов – как будто впервые.

Queen Symphony Sensation — это не просто вечер ностальгии, это музыка, которая проникает в сердце.

Всего один концерт!

В понедельник, 17 ноября, в 20:30 – «Гейхал а-Тарбут», Тель-Авив

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/82895

И здесь: https://bezalelevent.co.il/he/event/87

Фотографии: ©Zoran Stojkovic

Организатор концерта Queen Symphony Sensation в Израиле: агентство Bezalel Events

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting