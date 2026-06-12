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Ежегодный аукцион аукционного дома «Тирош»

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Ежегодный аукцион аукционного дома «Тирош» включает редкие коллекции, среди которых произведения Мордехая Ардона, Нахума Гутмана, Реувена Рубина, Леи Никель, Йоханана Симона, Зои Черкасской, Михаль Ровнер и других.
Воскресенье, 28 июня, в 19:00
www.tiroche.co.il/auction/356-אמנות-ישראלית-ובינלאומית-he/ אמנות ישראלית ובינלאומית Archives — לתירוש

«Тирош» — крупнейший и старейший аукционный дом в Израиле — проведет 28 июня ежегодные торги, на которых будут представлены шедевры столпов израильского искусства. В каталог вошли работы Нахума Гутмана, Реувена Рубина, Иосифа Зарицкого, Мордехая Ардона, Менахема Шеми и других мастеров, а также актуальное искусство, представленное произведениями Михаль Ровнер, Зои Черкасской, Фатимы Абу Руми и прочих авторов.
На аукционе будут выставлены три исключительные частные коллекции, которые ранее никогда не предлагались широкой публике:
Коллекция Джозефа и Герды Брендер из Сиднея, признанная одним из лучших собраний израильского искусства за пределами еврейского государства.
Коллекция Рубена и Фейги Циммерман — одно из важнейших частных собраний израильского искусства, сформированное в 1960–70-х годах, в переломный период становления национального арт-рынка.
Коллекция Натана Каплана — сионистского активиста из Чикаго, который начал приобретать работы Иосифа Зарицкого и Исраэля Палди еще в 1920-х годах.
Вместе эти три собрания воссоздают глобальную летопись столетней истории израильского искусства.
Среди топ-лотов предстоящих торгов — два полотна Реувена Рубина с видами Иерусалима 1920-х и 1930-х годов (период, считающийся пиком его творчества) с эстимейтом до $300 000 за каждое. Рядом с ними представлена работа Мордехая Ардона 1972 года с аналогичной оценкой. Эти три произведения составляют ядро израильского искусства и станут главным центром притяжения аукциона.
«Вопреки ожиданиям, именно в последние годы наблюдается своего рода „возвращение к истокам“: возобновился интерес к таким классикам, как Реувен Рубин и Нахум Гутман, чьи работы пользуются сейчас ажиотажным спросом и достигают рекордных цен, — отмечает Амитай Хазан, генеральный директор аукционного дома „Тирош“. — Эта тенденция созвучна тем тяжелым годам, которые мы переживаем в Израиле. Люди испытывают тоску по прошлому, стремление к ностальгии и более простым временам, мгновения которых запечатлены на этих полотнах».

О коллекционерах и коллекциях
Джозеф и Герда Брендер
Джозеф и Герда Брендер принадлежали к числу самых заметных фигур в мире искусства, филантропии и еврейской общины Австралии второй половины XX века. Ведя деятельность из Сиднея, супруги сочетали выдающийся успех в бизнесе с глубокой приверженностью культуре, образованию и сохранению еврейской исторической памяти.
Параллельно со своей общественной деятельностью они на протяжении десятилетий собирали масштабную и высокохудожественную коллекцию произведений искусства, отражавшую их тонкий вкус и глубокое понимание коллекционирования. Наряду с шедеврами австралийского модернизма, собрание включало в себя редкую и значимую группу израильского искусства. В частности, они владели ключевыми произведениями Реувена Рубина, Нахума Гутмана, Йоселя Бергнера, Мордехая Ардона и Моисея Кислинга — художников, признанных столпами израильского искусства XX века. Работы тщательно отбирались в течение многих лет и отражали глубокую связь владельцев с еврейской культурой, сионистской идентичностью и традициями европейского модернизма. Эта коллекция, хранящаяся в Сиднее и Тель-Авиве, считается одним из лучших частных собраний израильского искусства в мире.

Рубен и Фейги Циммерман
Рубен и Фейги Циммерман входят в число самых видных и вдохновляющих деятелей в сообществе израильских коллекционеров и филантропов. На протяжении десятилетий супруги действовали, исходя из глубокого чувства долга перед израильской культурой, образованием, здравоохранением и обществом, демонстрируя редкое сочетание искренней любви к искусству с широким общественным видением и долгосрочным влиянием.
Наряду со своей публичной деятельностью, чета Циммерман создала одну из самых богатых и значимых коллекций искусства в Израиле. Собрание включает редкие работы ключевых художников в истории израильского искусства — Мордехая Ардона, Реувена Рубина и Нахума Гутмана, приобретенные в 1960-х и 1970-х годах (решающий период в формировании израильского арт-рынка). Их выбор свидетельствовал не только об остром взгляде коллекционеров, но и о глубоком понимании роли, которую эти художники сыграли в формировании израильской идентичности.

Натан Каплан
Натан Каплан был сионистским активистом из Чикаго, который занимался сбором средств для реализации сионистской мечты и выкупа земель в Эрец-Исраэль. В 1927 году он получил назначение от «Американской общины Сиона» (Zion Commonwealth) — сионистской земельно-поселенческой компании, созданной в США для приобретения земель в Палестине под еврейские поселения в догосударственный период. Каплан сумел привлечь американских политиков на сторону сионистского ишува, активно занимался фандрайзингом и успешно вел переговоры с британскими мандатными властями.
В 1920-х годах он познакомился с Иосифом Зарицким и Элиасом Ньюманом, начав приобретать их работы. В дальнейшем Каплан действовал не только на политическом поприще: он организовывал выставки художников Школы искусств и ремесел «Бецалель» в Чикаго и Нью-Йорке, а также целенаправленно приобретал ранние и редкие произведения ведущих мастеров 1920-х и 1930-х годов. Значительная часть этих работ, включая картины Исраэля Палди, Менахема Шеми и других, была передана в долгосрочную аренду Музею Израиля в Иерусалиме и экспонировалась на его выставках.
Примечательный факт: в 1936 году, после кончины Меира Дизенгофа, Натан Каплан был выбран его преемником на пост мэра Тель-Авива, однако отказался принять это назначение, мотивируя это тем, что мэром города должен быть человек, который родился и вырос на израильской земле.

Об аукционном доме «Тирош»
Аукционный дом «Тирош» был основан в 1992 году и с тех пор провел более 200 аукционов, на которых были проданы десятки тысяч предметов искусства. Сегодня «Тирош» проводит четыре крупных аукциона в год, на которых представлены живопись и декоративно-прикладное искусство: изделия из серебра, ювелирные украшения, иудаика, часы, ковры, фарфор, искусство Дальнего Востока и многое другое. Аукционный дом специализируется на экспертизе, оценке и продаже предметов искусства, укрепив за годы работы статус крупнейшего аукционного дома в Израиле и ведущей мировой площадки по продаже израильского искусства.

Ссылка на сайт аукциона и каталог — אמנות ישראלית ובינלאומית Archives — לתירוש

 

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