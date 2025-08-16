27-й Международный фестиваль студенческого кино в Тель-Авиве (TISFF) 2025 – с 20 по 27 августа

Для тех, кого AI уже лишил терпения/умения читать – вот сразу ссылки, текст ниже…

Международный фестиваль студенческого кино в Тель-Авиве (TISFF) проводится с 1986 года. Он был создан студентами Школы кино и телевидения имени Стива Тиша при Тель-Авивском университете и за годы своего существования стал одним из крупнейших и наиболее значимых событий в мире студенческого кинематографа. Каждый год в организации фестиваля участвуют около 250 студентов, которые берут на себя все этапы подготовки – от составления программы и приглашения гостей до проведения показов и сопутствующих мероприятий. Смена команд из года в год позволяет сохранять актуальность и свежесть подхода, а также превращает работу над фестивалем в важный этап профессиональной подготовки молодых специалистов.

Фестиваль признан CILECT – международной ассоциацией киношкол – крупнейшим и важнейшим в своём роде. За годы проведения он стал местом встречи студентов и молодых режиссёров со всего мира, предоставляя возможность впервые представить свои фильмы широкой публике. Среди гостей фестиваля в разные годы были Ричард Гир, Эмир Кустурица, Джузеппе Торнаторе, Марчелло Мастроянни, Джим Шеридан и другие известные деятели кино.

Главная цель TISFF – создание пространства для обмена идеями, культурного диалога и поиска новых форм в кинематографе. Программа фестиваля формируется так, чтобы в ней были представлены разные страны, точки зрения и творческие подходы.

Конкурсные программы

Международная конкурсная программа – фильмы, созданные после января 2024 года, длительностью до 30 минут, представленные киношколами. Каждое учебное заведение может подать не более трёх работ.

Израильская конкурсная программа – лучшие короткометражные фильмы, снятые студентами израильских киношкол в течение последнего года.

Конкурс независимого короткометражного кино – открыт для режиссёров, работающих вне учебных заведений. Здесь отбирают оригинальные и актуальные работы, созданные после января 2024 года, продолжительностью до 30 минут.

Экспериментальная конкурсная программа – работы на стыке кино и современного искусства. Участвовать могут независимые авторы со всего мира и студенты старших курсов.

Международный конкурс цифровых медиа и искусственного интеллекта – в 2025 году впервые принимает фильмы, созданные с использованием технологий AI. Программа охватывает VR, AR, интерактивные проекты, веб-сериалы и трансмедийные истории.

Фестиваль 2025 года

В 2025 году фестиваль пройдёт с 20 по 27 августа. В программе – около ста фильмов из двадцати стран, а также мастер-классы, питчинг-сессии, выставки и специальные показы. Помимо конкурсных секций, зрителей ждут ретроспективы, премьеры и дискуссии о современном состоянии кино. Среди заявленных фильмов – «Самое обычное утро на площади Дизенгоф» Никиты Бойко Гагена, «Сегодня – тот день» Роя Нагена, анимация «Это смешно» Софии Воловик и «Проверка на кашрут» Рики Рутер.

20–27 августа 2025, «Синематека» Тель-Авива и другие площадки города

Откроется фестиваль показом знаменитого фильма «Кофе и сигареты» Джима Джармуша.

В программе, помимо непосредственного показа фильмов в рамках нескольких конкурсов и спецпоказов вне конкурсов – выставка цифровых медиа; Cinema Sprint – 48-часовой кинематографический челлендж; дискуссия об использовании AI в управлении кинопроизводством; питчинги; кураторские программы; панель: «Граница допустимого: кино в сложное время»; показы короткометражных лент и экспериментального кино; вечер стендапа; панель: «Чёрный экран – кино во время войны»; семинар по реализму; питчинг: «Короткая анимация»; семинар по жанрам; спецпоказ Disney+; открытая встреча «Комната сценаристов»; конкурс фильмов старшеклассников; питчинг CoPro – документальное кино; панель: «Когда искусственный интеллект входит в кадр»; встреча с Эраном Колириным – «Несколько замечаний по поводу ситуации и очень-очень-очень много всего остального.