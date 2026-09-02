Тони Мерсер: The Imperial Ice Stars UK всегда с удовольствием выступает в Израиле 

Верхнее фото: Тони Мерсер с семьей. Фото из личного архива.

В сентябре 2026 года сцена Оперного театра Тель-Авива превратится в замерзшее зеркало, когда её покроют льдом для гастролей британского театра The Imperial Ice Stars UK. В Израиль труппа привозит спектакль «Золушка на льду» (Cinderella on Ice) — собственную версию знаменитой сказки на музыку Тима Дункана и Эдварда Джеймса Барнуэлла.

TheImperialIceStars превращает фигурное катание в театр, где сложнейшая техника становится частью драматургии. В постановке участвуют 24 профессиональных фигуриста, среди которых чемпионы мира и обладатели престижных спортивных наград. Здесь важны не только прыжки и вращения, но и актерская игра, характеры героев, музыка, костюмы, свет и декорации – всё то, благодаря чему на льду разворачивается полноценный спектакль.

Основанный в 2004 году The Imperial Ice Stars за два с лишним десятилетия побывал более чем в 30 странах. Его создатель, художественный руководитель и хореограф Тони Мерсер одним из первых начал переносить фигурное катание с больших ледовых арен на театральную сцену. О том, зачем потребовалось 14 тонн настоящего льда, чем театральный фигурист отличается от спортивного, почему сестры Золушки у него красавицы и как в труппе появилась многократная чемпионка Израиля Мария Сенюк, Тони Мерсер рассказал накануне израильских гастролей.

— Тони, мы рады снова видеть вас в Израиле!

— Я обожаю приезжать в Израиль. Мне очень нравятся море, пляж, здешняя атмосфера. И всегда приятно оказаться в месте, которое совсем не похоже на тот образ, который складывается о нем из газет. Мне кажется, во многих странах Израиль представляют совсем иначе, чем он выглядит в реальности. А приезжаешь сюда – можно пойти к морю, выпить кофе…

Мы уже в третий раз в Израиле. Дважды привозили «Лебединое озеро», а теперь – «Золушку». Так что на этот раз мы отправимся на бал – возьмем Золушку на бал в Тель-Авив.

— Что вам больше всего запомнилось из ваших предыдущих визитов и встреч с израильской публикой?

— Выступать в Тель-Авивской опере — это потрясающий опыт. Здесь очень понимающая публика, которая любит театр и тонко чувствует танец. Для нас это особенно важно, потому что мы создаем спектакли на льду, а зритель далеко не всегда осознает, насколько технически сложно то, что делают наши артисты на сцене. Израиль добился очевидных успехов в фигурном катании, и, возможно, поэтому здесь особенно хорошо понимают специфику нашей работы. По реакции зала мы чувствуем, что зрители видят и оценивают не только спектакль в целом, но и мастерство исполнителей.

В прошлый раз израильтяне очень тепло приняли наше «Лебединое озеро». Им понравилась не только музыка Чайковского, но и наша версия самой истории. Мы немного иначе представляем этот сюжет: я ориентировался не на версию Петипа, а на первоначальный замысел Чайковского.

Поэтому я очень рад теперь привезти сюда «Золушку». Это тоже не просто знакомая всем сказка – мы рассказываем ее по-своему. И музыка здесь создана специально для постановки: я работал над ней вместе с Тимом Дунканом и Эдом Барнуэллом.

— А есть ли у вас любимое место в Израиле?

— Во время первых гастролей мы побывали не только в Тель-Авиве, но и в Иерусалиме и Хайфе. Но если говорить о любимом месте… Я очень люблю утром прийти на пляж в Тель-Авиве, взять кофе, сесть с компьютером и поработать. Там я чувствую удивительное спокойствие.

Когда рассказываешь об этом людям в других странах, некоторые удивляются: «В Тель-Авиве есть пляж?» Это опять-таки вопрос представлений о стране и того, насколько они могут отличаться от реальности. Мне очень нравятся здесь люди – они невероятно добры и щедры к нам. А еще меня до сих пор поражает Мертвое море: никак не могу привыкнуть к тому, что можно просто лечь на воду и лежать на поверхности.

Поэтому приезжать в Израиль для меня всегда большое удовольствие. Мне вообще повезло: я приезжаю сюда, создаю спектакль, выпускаю его на сцену – зрителям, к счастью, нравится то, что мы делаем, а потом я могу пойти на пляж и выпить кофе. Мне просто нравится здесь быть.

— В роли феи-крестной в «Золушке» здесь впервые выступит чемпионка Израиля Мария Сенюк. Почему вы пригласили именно её, и что для известной фигуристки означает переход из большого спорта на театральную сцену?

— Мир фигурного катания довольно тесный, все друг друга знают. Я знаком с Марией много лет и видел, как она росла и развивалась как фигуристка. Мы вообще очень тесно связаны с фигурным катанием и наблюдаем за многими спортсменами буквально с детства – с десяти, одиннадцати, двенадцати лет. Поэтому было очень приятно видеть успехи Марии, видеть, как она представляла Израиль и становилась чемпионкой страны.

Совсем недавно она была на зимней Олимпиаде в Италии. Но мы знали, что она хочет сделать паузу в спортивной карьере, и я просто позвонил ей и сказал: «Мы хотим, чтобы ты выступала с нами». Потому что я знаю ее возможности и понимаю, на что она способна.

Для фигуриста театр – это совершенно новый вызов. Я всегда говорю спортсменам, которые приходят в нашу труппу: мы знаем, что вы умеете выполнять прыжки и вращения. А теперь сможете отложить в сторону свои медали и сыграть для зрителя? Сможете оживить персонажа? Здесь вы выступаете уже не перед судьями. Можно прекрасно сделать прыжок или вращение, но нужно еще убедить зрителей, что перед ними именно тот герой, которого ты играешь.

Это получается далеко не у каждого фигуриста. А теперь мы увидим, что сможет сделать Мария. Мария Сенюк – совершенно особенный талант.



— Вы сами написали сценарий вашей «Золушки». Чем он отличается от привычной сказки?

— Меня часто спрашивают: «Это диснеевская версия?» И я всегда напоминаю, что история Золушки появилась задолго до Disney. Более того, ее истоки принято искать в Китае, где подобный сюжет существовал уже около 850 лет назад. Поэтому я беру разные элементы этой истории и соединяю их с собственными идеями и опытом художественного руководителя.

Конечно, знакомые герои остаются: Золушка, принц, мачеха и ее дочери. Но, например, сестер Золушки обычно называют уродливыми, а мои – настоящие красавицы. Я говорю о них так: красивые снаружи, уродливые внутри. Когда они впервые появляются на сцене в своих дизайнерских нарядах, зритель думает: «Какие красавицы!» А затем, по мере развития истории, раскрывается их истинная сущность.

Для меня вообще очень важна эмпатия. Зритель должен эмоционально включиться в происходящее, почувствовать героев — только тогда он сможет по-настоящему сопереживать тому, что происходит на сцене. Именно так мне нравится рассказывать истории.

— Вы упомянули дизайнерские наряды. Какими должны быть костюмы для театра на льду?

— Это всегда поиск компромисса между театральным образом и тем, что необходимо фигуристу на льду. Мне хочется видеть эффектные, объемные костюмы, какие бывают в театре или опере, но фигурист должен свободно двигаться, а главное – костюм должен быть безопасным. У конька сзади острое лезвие, поэтому приходится очень тщательно подбирать длину, ткани и даже учитывать костюмы при создании хореографии.

Костюмы для «Золушки» создавала замечательная Альбина Гавриева, которая работала для Большого театра. Она сама пришла из мира танца, поэтому прекрасно понимала все эти нюансы.

— А как удается создать лед прямо на театральной сцене, особенно в израильскую жару?

— Это настоящий лед – около 14 тонн. И качество льда для нас имеет огромное значение. Когда на улице плюс 31–32 градуса, специальные холодильные установки должны поддерживать поверхность в очень точном температурном диапазоне. Я всегда говорю, что самый важный человек в нашей команде – инженер по льду.

Оптимальная температура поверхности — примерно минус 7–8 градусов. При минус 6 лед уже слишком мягкий, при минус 9 – слишком твердый. Причем у самих фигуристов разные предпочтения: танцору может понадобиться лед чуть мягче, а исполнителю сложных прыжков – тверже, чтобы хорошо оттолкнуться зубцом конька. Здесь действительно важен каждый градус.

— Как родилась идея перенести фигурное катание с ледовой арены на театральную сцену?

— Все началось в 1988 году, когда я пошел на выступление Джейн Торвилл и Кристофера Дина – олимпийских чемпионов и, на мой взгляд, лучших фигуристов мира. Они выступали на огромной ледовой арене, и, как ни странно, мне совсем не понравилось. Было холодно, я сидел на пластиковом кресле, а фигуристы находились так далеко, что я почти не мог их рассмотреть. И я вышел оттуда с одной мыслью: я обожаю фигурное катание, но почему его нельзя перенести на театральную сцену?

Следующие три-четыре года я потратил на то, чтобы понять, как технически устроить настоящий ледовый каток в театре. Когда решение было найдено, я обратился к Торвилл и Дину, но они сказали, что осуществить такую идею практически невозможно. Тогда я задумался, где искать фигуристов, способных с этим справиться, и позвонил Татьяне Тарасовой. Рассказал ей о своей задумке и спросил: «Мы можем это сделать?» Она ответила: «Я рискну своей репутацией, если ты рискнешь своими деньгами».

От первоначальной идеи до первого спектакля прошло пять лет. Некоторое время мы работали вместе с Татьяной, а позже мне захотелось большей творческой свободы – не просто переносить на лед существующие балетные постановки, а создавать собственные версии и рассказывать истории по-своему. Так в 2004 году появились Imperial Ice Stars.

С тех пор мы побывали с гастролями в 32 странах, а наши спектакли увидели почти 20 миллионов человек. И, насколько мне известно, я единственный художественный руководитель ледовых шоу, удостоенный театральной премии. Так что мне действительно очень повезло.

— И напоследок: чего ждать зрителям от вашей «Золушки»?

— Прежде всего – великолепного фигурного катания. Мы всегда стараемся придумать что-то новое и с точки зрения техники. В спектакле звучит прекрасная музыка, созданная специально для нашей постановки, и это именно наша история Золушки.

Я всегда говорю: если вам от пяти до 105 лет, в этом спектакле обязательно найдется что-то для вас. И когда вы покупаете билет, я шучу, что платить нужно только за краешек кресла, потому что именно там вы будете сидеть, наблюдая за тем, что происходит на льду.

Но мне хочется не только удивить зрителей. Я хочу, чтобы они улыбались, смеялись, плакали, а в конце ушли домой счастливыми. Ведь у нашей «Золушки» счастливый финал.

С Тони Мерсером беседовали София Нимельштейн и Евгений Чак.

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The Imperial Ice Stars UK. Шоу-балет «Золушка на льду»Художественное руководство и хореография: Тони Мерсер

Декорации: Эймон Д’Арси

Свет: Марк Джонатан, Бруно Поэт

Костюмы: Альбина Габуева

Композиторы: Тим Дункан и Эдвард Джеймс Барнуэлл

Продюсеры: Джеймс Кандалл, Тони Мерсер

Исполнительный продюсер: Мария Фарруджа

Организаторы гастролей в Израиле: «Шмуэль Цемах Лтд» — Йоав Цемах совместно с Шрагой Баром

Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом.

Расписание спектаклей в Оперном театре Тель-Авива

Четверг, 3 сентября — 20:00

Пятница, 4 сентября — 13:00

Пятница, 4 сентября — 21:00 (дополнительное представление)

Суббота, 5 сентября — 12:00 (дополнительное представление)

Суббота, 5 сентября — 18:00

Воскресенье, 6 сентября — 20:00 (дополнительное представление)

Вторник, 8 сентября — 18:00 (дополнительное представление)

Заказ билетов в Оперном театре Тель-Авива по телефону 03-6927777 и на сайте: https://www.israel-opera.co.il/show/%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%9c%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%97-2026/

или в кассе «Браво» https://best.kassa.co.il/announce/87035

Photos by The Imperial Ice Stars UK, @Tony Mercer, ©Branco Gaica

Пиар—агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting