Трагедия 7 октября: создан виртуальный мемориал на русском языке. звезды культуры, политики, бизнеса, спорта читают имена и истории погибших в черную субботу

«Седьмое октября» – виртуальный мемориал в память о жертвах событий 7 октября 2023 года. В этот день боевики ХАМАСа устроили на юге Израиля бойню, унесшую жизни почти полутора тысяч человек. Мемориал «Седьмое октября» увековечит имена погибших, расскажет о них русскоязычной аудитории по всему миру.

В рамках проекта «Седьмое октября» на экране появятся звезды кино и театра, ведущие политики и бизнесмены, известные журналисты и телеведущие, музыканты и спортсмены: говорящие по-русски, живущие как в Израиле, так и за его пределами. Их звания, титулы и заслуги не имеют никакого значения – эти люди только зачитывают имена и короткие истории погибших. Их задача – привлечь внимание к катастрофе, рассказать о невинных жертвах, сделать так, чтобы виртуальный мемориал стал известен как можно шире. Имена и истории погибших будут дополняться по мере сбора и проверки информации.

«Седьмое октября» – частная инициатива, за ней не стоит никакая общественная или политическая организация. Над проектом работают продюсеры Илона Левински и Лика Длугач, креативный продюсер Ольга Ципенюк, режиссер Павел Вайншток, оператор и режиссер монтажа Денис Цейтлин, контент-менеджер Даниэль Маштаков, графики Виктор Гольдштейн и Илья Ловцов.

Под мемориал открыт YouTube-канал: www.youtube.com/@octobersevennet и аккаунты в большинстве социальных медиа.

Facebook:

facebook.com/october7october

Instagram:

instagram.com/october7net

Tiktok:

https://www.tiktok.com/@octoberseven_net

Cайт: https://www.octoberseven.net/