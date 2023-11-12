fbpx
Без рубрики

Трагедия 7 октября: создан виртуальный мемориал на русском языке

By
Posted on

Трагедия 7 октября: создан виртуальный мемориал на русском языке. звезды культуры, политики, бизнеса, спорта  читают имена и истории погибших в черную субботу

«Седьмое октября» – виртуальный мемориал в память о жертвах событий 7 октября 2023 года. В этот день боевики ХАМАСа устроили на юге Израиля бойню, унесшую жизни почти полутора тысяч человек. Мемориал «Седьмое октября» увековечит имена погибших, расскажет о них русскоязычной аудитории по всему миру.

В рамках проекта «Седьмое октября» на экране появятся звезды кино и театра, ведущие политики и бизнесмены, известные журналисты и телеведущие, музыканты и спортсмены: говорящие по-русски, живущие как в Израиле, так и за его пределами. Их звания, титулы и заслуги не имеют никакого значения – эти люди только зачитывают имена и короткие истории погибших. Их задача – привлечь внимание к катастрофе, рассказать о невинных жертвах, сделать так, чтобы виртуальный мемориал стал известен как можно шире. Имена и истории погибших будут дополняться по мере сбора и проверки информации.

«Седьмое октября» – частная инициатива, за ней не стоит никакая общественная или политическая организация. Над проектом работают продюсеры Илона Левински и Лика Длугач, креативный продюсер Ольга Ципенюк, режиссер Павел Вайншток, оператор и режиссер монтажа Денис Цейтлин, контент-менеджер Даниэль Маштаков, графики Виктор Гольдштейн и Илья Ловцов.

Под мемориал открыт YouTube-канал: www.youtube.com/@octobersevennet   и аккаунты в большинстве социальных медиа.

Facebook:

facebook.com/october7october

Instagram:

instagram.com/october7net

Tiktok:

https://www.tiktok.com/@octoberseven_net

Cайт: https://www.octoberseven.net/

Related Items:,
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.usadana.comwww.usadana.com