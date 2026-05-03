Trio Bohémo  в Тель-Авиве. Многоликий романтизм

Верхнее фото — Trio Bohemo — (c) Andrej Grilc

Trio Bohémo в Тель-Авиве

Израильская консерватория музыки. Центр камерной музыки

37-й сезон | 2025–2026

Суббота, 9 мая 2026 г., 21:00

Trio Bohémo (Чехия)

Матоуш Перушка — скрипка

Кристина Воцеткова — виолончель

Ян Войтек — фортепиано

Многоликий романтизм

Йозеф Сук: Элегия для фортепианного трио, соч. 23

Бедржих Сметана: Фортепианное трио соль минор, соч. 15

Шуламит Ран: «Монолог» (Soliloquy) для фортепианного трио

Феликс Мендельсон: Фортепианное трио № 1 ре минор, соч. 49

Произведение Шуламит Ран исполняется в честь 80-летия со дня основания Консерватории. Ран обучалась здесь по классу фортепиано в 1950-х годах.

Об исполнителях

Trio Bohémo было основано в 2019 году и стремительно утвердилось в качестве одной из ведущих сил на международной камерной сцене. Всего за пять лет ансамбль завоевал ряд престижных наград, среди которых первая премия и приз зрительских симпатий на Международном конкурсе имени Йозефа Гайдна в Вене, премия Parkhouse Award в Лондоне и первая премия на Международном конкурсе имени Иоганнеса Брамса в Австрии.

Коллектив также отмечен наградами на конкурсах в Мельбурне и Ганновере (конкурс им. Йозефа Иоахима). В 2021 году Итальянское общество Le Dimore del Quartetto признало их «Ансамблем года», а Чешское общество камерной музыки удостоило своей престижной премии.

Благодаря этим успехам трио дебютировало в таких знаковых залах, как венский Музикферайн и лондонский Вигмор-холл, а также на крупнейших фестивалях: «Пражская весна», Шварцвальдский музыкальный фестиваль и Гентский фестиваль. Записи ансамбля регулярно звучат в эфире BBC Radio 3. Их дебютный альбом (2024, лейбл Supraphon) с произведениями Сметаны и Шуберта получил восторженные отзывы: газета The Guardian назвала его «Классическим альбомом недели», а журнал BBC Music Magazine выставил высший балл — пять звезд.

О программе

Йозеф Сук, любимый ученик и зять Антонина Дворжака, прошел путь от раннего влияния учителя к глубокому позднеромантическому языку. «Элегия» (1902) была написана памяти чешского писателя Юлиуса Зейера. Она носит подзаголовок «Под впечатлением от „Вышеграда“ Зейера» — легендарной крепости над Влтавой, символа чешской истории. Первоначально созданная для необычного состава (струнный секסטет, арфа и фисгармония), «Элегия» в версии для фортепианного трио сохранила свою ностальгическую лирику, пронизанную внезапными вспышками трагизма и цитатой из оперы Дворжака «Русалка».

Бедржих Сметана — основоположник чешской национальной школы. Его Фортепианное трио соль минор (1855) — глубоко личное, исповедальное произведение. Оно было написано под влиянием страшной утраты: в течение двух лет композитор потерял троих дочерей. Трио посвящено памяти старшей дочери Бедржишки, умершей в возрасте четырех лет. Музыка наполнена скорбными нисходящими хроматическими линиями (символ плача со времен барокко), но при этом поражает смелостью гармоний и предвосхищает драматизм Брамса и Дворжака.

Шуламит Ран, лауреат Пулитцеровской премии, родилась в Тель-Авиве в 1949 году. Свою композиторскую карьеру она начинала в стенах именно этой консерватории. «Монолог» (1997) вдохновлен её оперой «Между двух миров (Диббук)». Партия виолончели здесь перекликается с партией тенора (Ханан), выражая его тоску по Лее. Музыка Ран — это уникальный сплав «свободной атональности» и строгой классической структуры, сочетающий первозданную мощь и структурную логику.

Феликс Мендельсон создал свое Фортепианное трио № 1 ре минор (1839) на пике мастерства. Роберт Шуман называл его «мастерским произведением наших дней», ставя в один ряд с трио Бетховена и Шуберта. Первая часть открывается одной из самых знаменитых и страстных мелодий в истории музыки в исполнении виолончели. Вторая часть напоминает его же «Песни без слов», третья — виртуозное скерцо в духе «Сна в летнюю ночь», а финал завершается торжествующим переходом из минора в ослепительный ре мажор.

Израильская консерватория музыки

Тель-Авив, ул. Луи Маршаль, 25 (угол Штрикер)

Билеты: 129–174 шек. по ссылке https://www.icm.org.il/event/triobohemo/

Молодежь до 21 года: вход свободный (при наличии свободных мест).

Молодежь от 22 до 35 лет: 45 шек.