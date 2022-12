Трио Гилада Хацава в музее Иланы Гур. «Джаз от  Большего Яблока до Ближнего Востока»

Премьера нового шоу и новой программы Гилада Хацава «Джаз от Большого Яблока до Ближнего Востока» в цикле «Зимний джаз в Музее Иланы Гур» 15 декабря 2022 года.

Музыка джазового пианиста Гилада Хацава вобрала многое и от американского джаза и от бразильской музыки и, естественно, от израильской музыки.

Трио джазового пианиста Гилада Хацава (Гилад Хацав – фортепиано; Йонатан Коэн – контрабас, Йогев Шитрит – ударные), энергичного под стать его возрасту, исполняет музыку фьюжн, что означает сочетание бразильской музыки, фанка, хип-хопа и израильской музыки, а также оригинальные авторские произведения и аранжировки джазовых стандартов. Джаз этого трио захватывает с самого начала. И не только из-за его музыкальной изобретательности, но из-за разнообразия стилей и ритмов, благодаря мелодиям, постепенно раскрывающими свою структуру, благодаря взаимодействию трио и музыкальному мастерству.

Гилад Хацав и его музыканты не впервые выступают в Музее Иланы Гур, будучи хорошо известны любителям жанра благодаря различным проектами как по многим выступлениям как в Израиле, так и по гастрольных турне в Европе и Японии. Гилад Хацав – джазовый пианист, джазовый композитор и преподаватель музыки, и еще и пропагандист джазовой музыки в Израиле: он инициировал такие мероприятия, связанные с израильским джазом, как выступления для ЮНЕСКО по случаю Международного дня джаза в Израиле (2015 – 2017 гг..), и как концерты для ряда независимых джазовых циклов в с участием ведущих составов, в том числе и в тель-авивских джазовых клубах «Harash» в квартале Флорентин и «Шапель».

Гилад Хацав также выпустил уже два альбома, посвященных джазу Ближнего Востока Jazz from the Middle to East, которые были изданы им на независимом лейбле, и были выпущены также и в Японии (два новых альбома Jazz from the Middle to East уже по дороге). С 2011 года его трио выступает в ряде известных в израильском джазовом мире клубов, а также проводит мастер-классы по всему миру – в Германии, Франции, Англии, Нью-Йорке и т.д.



На концерте в музее Иланы Гур прозвучат как джазовые стандарты, так и оригинальные аранжировки в джазовом ключе израильских песен, и авторские произведения Хацава, созданные на грани свинга, ладино, латино, бразильской музыки и современного джаза под различными влияниями музыки мира и израильской музыки – энергичной, бескомпромиссной, свободной и дерзкой.

Гилад Хацав начал играть на фортепиано в возрасте 6 лет, продолжил свое образование на музыкальном отделении школы искусств имени Тельмы Йелин и уже в старших классах сочинял и аранжировал музыку а также записывал играл с профессиональными рок-группами. Он изучал звукорежиссеру в колледже Иорданской долины, а затем композицию и джаз в Иерусалимской музыкальной академии, которую с отличием окончил в 2006 году. Его сочинения и аранжировки всегда получали теплые отзывы педагогов и коллег-музыкантов.Альбомы Гилада Хацава он-лайн

Трио Гилада Хацава. «Джаз от Большого Яблока до Ближнего Востока»

Музей Иланы Гур в Старом Яффо.

15 декабря 2022 года, четверг

Гилад Хацав – фортепиано; Йонатан Коэн – контрабас, Йогев Щитрит – ударные

Специальный гость: Ленни Сендерски – саксофон

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и один бокал домашней сангрии) – 125 шекелей.

Заказ билетов: https://tinyurl.com/3mb4755v

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1872929166372706

Количество мест ограничено!

Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org

Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

