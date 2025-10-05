Триумф ABBA в Израиле: аншлаг и симфоническая магия

12 октября в Тель-Авиве состоится единственное грандиозное шоу Dancing Queen – ABBA Symphonic. Прозвучат бессмертные хиты легендарной группы в симфоническом формате. Концерт уже называют главным событием сезона.

Шведская группа ABBA давно стала не просто символом поп-музыки, но и культурным феноменом, объединяющим поколения и страны. И вот теперь — спустя десятилетия после мировой славы оригинального квартета — израильская публика получает шанс вновь пережить магию «золотых 70-х». 12 октября в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве состоится премьера Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show.

С момента анонса концерта спрос оказался феноменальным: билеты были распроданы почти полностью, и зал обещает быть полным до последнего места. Израильские поклонники ABBA доказали, что любовь к хитам группы не угасла — наоборот, она стала ещё сильнее.

ABBA — это не просто музыка. Это культурное явление, символ целой эпохи, объединяющий людей разных возрастов и стран. Шоу Dancing Queen – ABBA Symphonic – уникальная возможность заново пережить ту магию: танцы, улыбки, вдохновение и ту самую светлую радость, которой так не хватает. Вас ждут живые симфонические аранжировки и оригинальное звучание культовых композиций: Waterloo, Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! и многих других. Уже с первых аккордов невозможно будет устоять — захочется подпевать, двигаться в ритме и раствориться в музыке.

Все участники ABBA Symphonic Tribute Show — профессиональные музыканты и артисты, объединённые искренней любовью к золотой эпохе поп-музыки. Шоу отличается вниманием к каждой детали: сценические образы, движения, визуальные решения и вокальные партии точно воссоздают дух и стиль оригинальных выступлений ABBA. «Амбициозная молодая балканская группа уверенно завоёвывает поклонников по всему миру своим блестящим исполнением бессмертных хитов ABBA», — отмечают музыкальные критики.

Каждый номер — это не только музыка, но и тщательно созданное представление, передающее дух эпохи диско.

Шоу Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show уже покорило тысячи зрителей по всему миру. Музыкальные критики отмечают: «Амбициозная балканская группа с блеском воссоздаёт бессмертные хиты ABBA, даря публике радость и энергию, которые не устаревают».

Теперь настала очередь Израиля, и успех премьеры превзошёл все ожидания — публика готова петь, танцевать и наслаждаться каждым мгновением этого музыкального праздника.

12 октября Тель-Авив погрузится в атмосферу симфонического волшебства и диско-энергии. Этот вечер обещает стать событием, о котором будут говорить ещё долго.

Единственный концерт состоится в воскресенье, 12 октября, в 20:30, в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nmJkGh_rcmw&t=1s

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/82868

И здесь: https://bezalelevent.co.il/he/event/81

Фотографии: Simone Di Luca

Организатор концерта Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show в Израиле агентство Bezalel Events

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting