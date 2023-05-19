“Удивительный зверь”  театра “Инкубатор”

חיה להפליא – צלם דן יהודה. “Удивительный зверь”. Фото Дан Йехуда

“Удивительный зверь” – это трогательная комедия о смерти и разлуке. Этот спектакль является одновременно и мюзиклом, и комедией, и драмой, он воскрешает давние воспоминания и беседы между матерью и дочерью перед самой минутой их расставания, и размышляет о том, как жизнь продолжается после. Колоритные образы – члены одной семьи, в исполнении одной актрисы – то девочки, то уже совсем взрослой, переживающей пустоту одиночества. О связи, которая никогда не прерывается, в которой есть и юмор, и жизнь, и смерть, и любовь.

Премьера – 4 июня в зале «Цавта» в Тель-Авиве.

“Удивительное животное” – новый спектакль театра “Инкубатор”, премьера которого состоится 4 июня в 21:00 в тель-авивском зале “Цавта”. Автор пьесы – Ила Дангор, она же исполняет все роли в этом спектакле, который является трогательной комедией о смерти и разлуке, и одновременно и драмой, и мюзиклом. Он воскрешает давние воспоминания и беседы между матерью и дочерью перед самой минутой их расставания, размышляет о том, как жизнь продолжается после. Колоритные образы – члены одной семьи, в исполнении одной актрисы, то девочки, то уже совсем взрослой, переживающей пустоту одиночества. О связи, которая никогда не прерывается, в которой есть и юмор, и жизнь, и смерть, и любовь.

“Лола, вот это все, что ты записываешь о болезни, ужасно забавно. В итоге из этого наберется отличный смешной материал”, – так говорила мне мама, за несколько месяцев до своей смерти”, – рассказывает Ила Дангор, автор пьесы и исполнительница спектакля, и добавляет: “Я уже тогда сказала маме, что хочу написать об этом пьесу. То, как она воспринимала свою болезнь и противостояла ей, было так небанально, что я не переставала удивляться. Период болезни был очень тяжелым. Неизвестность, страхи, постоянное ухудшение ее физического состояния, и все время над всем этим довлеет предчувствие конца. И все же каким-то необъяснимым образом, это было и прекрасное время. Мы научились переживать самые тяжелые моменты с юмором и оптимизмом, и более всего – с любовью. После того, как она умерла, я не перестала писать, и вот, медленно, постепенно, родилась эта пьеса, из которой я черпаю силы, вспоминая, как она боролась со смертью, и это помогает мне продолжать жить”.

Даты спектакля:

04.06, воскресенье, 21:00, зал “Цавта – 2” Тель-Авив, улица Ибн-Гвироль, 30.

05.06, понедельник, 21:30, “Бейт Мазия ле- Театрон”, Иерусалим, ул. Мсилат Яшарим, 18

Цена билета: 75 шекелей

Для военнослужащих, студентов, школьников, обладателей удостоверения инвалида, служащих альтернативной службы – 65 шекелей

Для обладателей пенсионного удостоверения – 37 шекелей

Для владельцев карточки ДигиТель Тель-Авив – 37 шекелей

Для заказа билетов звоните по телефону *6627 или заказывайте на сайте театра «Инкубатор» – https://www.incubator.org.il/live-wonder

****

Театр «Инкубатор» стал прибежищем для оригинального иерусалимского творчества, стремится стать активным фактором столичной культурной жизни, в развитии городского плюрализма и духа свободы, допускающего самые разные мнения и мировоззрения.

«Инкубатор» был создан в 2005 году при поддержке Фонда Браха, возникнув из театральной мастерской-студии Арик Эшет, арт-директор “Инкубатора» .Спектакли театра бывают и традиционными, и экспериментальными.. Новые формы дают шанс сохранить искусство, В театре состоялись тысячи показов десятков оригинальных пьес, включая сериал 10 канала и серию программ Первого канала. Театр получил признание от таких государственных учрежденийи как муниципалитет Иерусалима и Министерство культуры.В эпоху тотального господства технологий и электронных средств массовой информацией «Инкубатор» способствует совершенствованию исполнительского и театрального искусств – как современного, так и классического, и подчеркивает их уникальность в качестве инструментов развлечения, образования и культуры.

Костяк актерского состава «Инкубатор» составляют выпускники иерусалимских школ искусств и актерского мастерства.

Домашний зал «Инкубатора» – Бейт-Мазия в Иерусалиме. Театр также часто выступает в зале «Цавта» в Тель-Авиве, гастролирует по всей стране и по миру.

Театр «Инкубатор» видит свою миссию в стимулировании культурного дискурса, посвященного сложности израильского общества и его истокам, в том, чтобы служить инкубатором для оригинальной и новаторской работы, для удовольствия и эмпиризма большой и разнообразной аудитории.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза