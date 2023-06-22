В деле только девушки: в Израиль впервые приезжает “Женский стендап”

Во-первых, это красиво: в этом проекте задействованы исключительно дамы.

Во-вторых – интересно: участницы представления не боятся со сцены говорить то, что думают.

В-третьих – смешно: стендап, все-таки – новая эпоха юмора.

И, наконец, необычно: в Израиль впервые приезжает самое брутальное женское шоу, которое будет интересно всем – и женщинам, и мужчинам.

Что такое стендап уже никому объяснять не нужно. А вот что такое “Женский стендап” в Израиле доподлинно узнают те, кто в июле придет на представления этого дерзкого и не имеющего аналогов в мире юмористического проекта, в котором участвуют исключительно представительницы прекрасного пола – талантливые, остроумные, колкие на язык, а, главное, честные, смелые и откровенные.

Это шоу, впервые приезжающее в Израиль, устраивают, прежде всего, думающие и интересно говорящие дамы – со своей жизненной позицией, своими мыслями, своими историями и своей правдой. На сегодняшний день – это самое брутальное женское шоу, которое, как показывает практика, одинаково интересно и понятно самой широкой аудитории. Юмор в “Женском стендапе” построен не только на рассказах о мужчинах, платьях и косметике, но и “шокирующих” личных проблемах. Девушки открыто и с юмором говорят о проблемах в отношениях, знакомствах с мужчинами, женской дружбе, сексе, семье, детях – обо всем, что может волновать и веселить современную женщину.

В Израиль приезжают сразу семь участниц “Женского стендапа»: Мария Маркова, Варвара Щербакова, Карине Мейханаджян, Надя Джабраилова, Маргарита Родина, Саша Муратова и Елизавета Варвара Аранова.

У каждой из них – свой стиль и свои темы. Кто-то задается наивными вопросами об устройстве жизни, а кто-то с сарказмом рассуждает о своей профессии. Девушки-комики поднимают серьезные вопросы, о которых многие не решаются шутить. Для них нет запретных тем и “священных коров”. Темой для шуток и парадоксальных философских размышлений могут стать самые сокровенные и даже табуированные мысли, вещи, стереотипы и деяния. Каждая из них пришла в стендап из самых разных сфер и отраслей современной жизни, чтобы сквозь призму юмора, сарказма и самоиронии поделиться своими мыслями и наблюдениями о доме, семье, работе, отношениях, предназначении, сокровенных страхах и переживаниях.

Например, Мария Маркова по профессии актриса и журналистка. До стендапа она закончила журфак МГУ и актерское отделение режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС, снималась в сериалах, играла на сцене театра “На Страстном” и в театре имени Мейерхольда, и даже получала престижные театральные награды. В стендапе она с 2020 года, на сцене предстает в образе скромной интеллигентки с вкрадчивым голосом, шутит на любые темы, но в рамках приличия.

Смешливая и позитивная юмористка Варвара Щербакова прошла школу КВН, она участница популярных проектов: “Открытый микрофон”, “Камеди баттл”, шоу “Игра”. Преодолев девичьи комплексы по поводу лишнего веса и нестандартной внешности, научившись остроумно шутить над собой, она не только преодолела мнительность и ненужные переживания, но и приобрела, благодаря стендапу, уверенность в себе и заслуженную популярность. Ее амплуа, которое она мастерски обыгрывает – это одинокая девушка, обделенная вниманием мужчин.

Стендапистка Карине Мейханаджян по профессии учитель русского языка и литературы. Пройдя школу “Открытого микрофона” и “Мастера смеха”, она научилась смешить публику монологами об особенностях взаимоотношений с родителями, о стереотипах об армянах и об отношениях между парнями и девушками. Склонная к самоиронии, Карине как никто умеет пошутить над собой, и это положительно сказывается на ее сценическом образе. Поклонники любят артистку за то, что она принимает себя такой, какая есть, и даже считают ее примером для подражания.

Точно и удачно шутить для Надежды Джабраиловой – профессиональное качество. Надя в своих выступлениях любит шутить, в том числе, о взаимоотношениях в семье, особенно, если супруги разных национальностей. Другая популярная тема – кукольная внешность. Надежда выглядит значительно моложе своих лет.

Маргарита Родина – самая взрослая участница шоу. Артистка трижды была замужем, трижды прошла через развод и имеет троих детей, старшему исполнился уже 21 год. Естественно, в основу ее монологов лег богатый жизненный опыт. В своих скетчах Маргарита поднимает самые актуальные для женщин темы: о возрасте, отношениях с мужчинами, родах, воспитании детей и прочих трудностях семейной жизни.

Саша Муратова шутит над собой и своей личной жизнью. Еще со времен “Открытого микрофона” за ней закрепилось амплуа взрослой и интеллектуальной юмористки. Александра никогда не была замужем, у нее нет детей, и она не считает это трагедией и причиной для переживаний. Ее юмор отличается структурированностью, выверенностью и четким расчетом. За оригинальную подачу материала Муратову называют “математиком”.

За плечами у Елизаветы Варвары Арановой также большая школа КВН. Сегодня она сценарист, режиссер и смелая откровенная стендапистка – в одном из своих выступлений она совершила бисексуальный каминг-аут. Лиза цепляет публику иронией к самой себе и тем, что затрагивает актуальные молодежные темы.

Каждая, из приезжающих в Израиль комикесс, заслуживает особого внимания, каждая – по-своему уникальна, умеет самостоятельно собирать залы и удерживать внимание публики. Но когда на сцене их целый букет, то – это именно тот случай, когда публика будет довольная и качеством, и количеством. Зрителя ждет юмор высокой пробы, иногда – по-девичьи парадоксальный и обескураживающий, иногда – не по-детски жесткий и откровенный. Но всегда – честный и понятный. Потому что “Женский стендап” – он такой же, как и мужской. Но только… женский.

“Женский стендап” – гастроли в Израиле с 21 по 24 июля

21 июля, в пятницу, в 20:00 – в Тель-Авиве-Яффо (Зал “Бейт а-Хаяль”)

23 июля, в воскресенье, в 20:30 – в Хайфе (“Театрон ха-Цафон”)

24 июля, в понедельник, в 20:00 – в Тель-Авиве-Яффо (Театр “Гешер” – зал “Нога”)

Заказ билетов в кассе:

https://bezalelevent.co.il/event/49

А также в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/75379

Фото: Елисеев Алексей