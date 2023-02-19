«В Городском cаду играет»… Иерусалимский Уличный Оркестр – В Иерусалимском Ботаническом саду

«В городском саду играет» – это название ну очень-очень-очень старой песни (для юного поколения 21-го века, сообщаю: 1947-й год – это примерно миллион лет назад, плейстоцен, а песня была написана в 1947-м году композитором Матвеем Блантером на стихи Алексея Фатьянова и была очень популярна на протяжении десятилетий).

Но вернемся в Иерусалим, где в пятницу 24 февраля 2023 года, с самого утра – то есть с 11:00 в закрытом зале с видом на пруд (это пруд, а не зеро, как любят хвастливо писать рекламщики) в Иерусалимском Ботаническом саду (вход будет возможен с 10:15) будет снова выступать Иерусалимский Уличный Оркестр. Оркестр этот – хорош, как же иначе. И известен не только своей музыкой но и общественными проектами. Иерусалимский Уличный Оркестр – одна из самых свежих, динамичных и интересных музыкальных групп на израильской сцене, которая инициирует нетрадиционные концерты в нетрадиционных местах и ​​бросает смелый вызов сложившимся годами представлениям о музыкальной деятельности.

Иерусалимский Уличный Оркестр, которым руководит Идо Шпитальник – это 24 музыканта с классическим образованием, потому программа также классическая:

Мендельсон – Симфония для струнных № 10 си минор

Моцарт – Концерт для кларнета си мажор (солист – Идо Эзрад),

Моцарт – Симфония № 40 соль минор

Общественная сторона этого концерта заключается в его финансовом подходе: цена билетов исчисляется по формуле «заплати сколько сможешь, мы тебе доверяем». Билеты заканчиваются, но ведь всегда появляются новые.

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Информация: https://did.li/Botani

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Сайт оркестра – https://www.jerusalemite.tv/jerusalem-street-orchestra

Иерусалимский Уличный Оркестр — это профессиональный камерный оркестр, который дает классические концерты в альтернативных пространствах и различных общественных местах, привлекая тем самым новую аудиторию слушателей.

С момента возникновения в 2013 году оркестр, состоящий в основном из выпускников Иерусалимской академии музыки, дал сотни концертов под открытом небом и в различных альтернативных пространствах Иерусалима – от гаража Шимона Барзилая в Тальпиоте до фестиваля в торговом центре «Биньян Клаль» в Иерусалиме и на крупных и известных фестивалях Израиля.

2023-й год – 10-й год деятельности оркестра, который за эти годы придумал много музыкально-социальных проектов для очень разных аудиторий, веря в в доступность классической музыки для новой публики и в необходимость распространения культурных ценностей среди широких кругов. Со временем оркестр начал сотрудничать со многими группами и исполнителями, включая Аркадия Духина, Ярона Лондона, Шая Цабари, Шломи Шабата, Алекса Анского и других.

Деятельность Иерусалимского удичного оркестра как самостоятельного проекта осуществляется в рамках амуты «Бар кайма» по развитию культуры, искусства и музыки и укреплению мира.