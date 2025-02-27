В Иерусалиме 4 марта открывается выставка “Игра в комнату” художницы Кати Десненко

Галерея Дома качества, Дерех Хеврон, Иерусалим – 04.03 19:00. Куратор: Катя Финкельштейн

Концептуальная пластика холстов и керамики Кати Десненко превращает галерею Дома Качества в отпечаток дома художницы, – ее студии, стульев, полоски солнца на столе, отражений в зеркалах – всех тех моментов созерцания комнаты, которые становятся важными элементами художественного поиска автора.

Домашняя среда, особенно, во времена катаклизмов, становится для нас защитой, ресурсом, точкой сборки, вдохновением и линией связи, как писал Башляр: “Дом — это наша первая вселенная, пространство, наполненное памятью и трансформацией”. Комната-вселенная Кати Десненко — это не статичная композиция, а динамическое поле отношений, где форма становится одновременно личной и универсальной – продолжением идентичности автора. “Я не ищу вдохновения и атмосферы, я охочусь за новой формой. Мне хочется верить что новая форма в картине или скульптуре выражает себя, говорит что-то, обладает языком” – пишет художница.

Автопортреты, интерьеры, натюрморты, графические зарисовки, керамическая скульптура – представлены на выставке “Игра в комнату” как открытия в путешествиях художницы по домашним маршрутам.

“Если утром порисовать, а потом идти путешествовать, то все видится совсем по-другому, замечается намного больше другим глазом” – говорит Катя Десненко. Причем для того, чтобы отправиться в путь, совсем не обязательно выходить из комнаты, ну разве только для того, чтобы заглянуть на эту выставку, которая продлится до 14 марта в галерее Дома Качества Иерусалима, а откроется 4 марта в 19:00.

Программа:

4 марта 19:00. Праздничное открытие. Гостей ждет экскурсия от куратора и художницы, совместная арт-практика, угощение и глинтвейн.

10 марта 14:00 -20:00 – встреча в галерее с художницей Катей Десненко.

13 марта 18:00 – 19:00 – экскурсия от Кати Десненко, 19:00 – 20:00 – лекция “Выжить и создать: художники, победившие тьму” от художницы и арт-активистки Адины-Виктории

14 марта 11:00-13:00 – финисаж.

Событие на Фэйсбуке https://www.facebook.com/events/1192161875654426/

Информация для посещения:

Часы работы галереи и Дома качества:

вс-чт 9:00-17:00 (кроме 3 и 7 марта).

С художницей можно встретиться в галерее на открытии, а также 10 марта 14:00-20:00, а так же на финисаже 14.03 11:00-13:00.

Адрес: Дерех Хеврон 12, Дом Качества, Иерусалим, вход в галерею из патио.

Инстаграм художницы: https://www.instagram.com/katya.desnenko/

О художнице.

Катя Десненко, родилась в Украине в 1972. С 2012 живет в Израиле, в Хайфе.

Универсальный художник и скульптор, предпочитает работать с маслом, тушью, пастелью и керамикой. В подходе к искусству Десненко – материалист. Форма рождает идею. Форма – это предмет ее поиска.

Окончила «CAN» New Artists Collegium в Израиле по скульптуре, керамике и каллиграфии.

Училась на факультете изящных искусств в Университете Хайфы, а также изучала живопись и рисунок в течение 6 лет у Макса Гуревича.

Принимала участие во множестве выставочных проектов в Израиле, Биеннале художественных медалей во Флоренции (2023), в международных художественных симпозиумах в Черногории и Сербии.