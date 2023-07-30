В Израиль со своей “Стеной плача”: откровенный стендап Виктории Складчиковой

Она частно ходит по краю, ее шутки и темы не редко балансируют на грани условно дозволенного, так как одним из основных ее творческих методов была и остается предельная искренность… По многочисленным просьбам израильской публики с сольными концертами на Святую землю вновь приезжает популярная юмористка, стендапер, автор монологов и участница множества юмористических теле- и радиопроектов – комикесса Виктория Складчикова.

Почему-то считается, что стендап – это чисто мужской формат. Этот устаревший стереотип в пух и прах разбивает сильная девушка из провинции, штурмом, умом и обаянием взявшая областные центры, столицы, радио, телевидение, а заодно и почту, телеграф, мосты и вокзалы. Неизменный успех Виктории Складчиковой и в маленьком стендап-баре, и перед многомилионной телеаудиторией убедительно доказывает, что дамы тоже умеют убийственно шутить, и зачастую делают это куда изящнее, тоньше а, главное, откровеннее.

Викторию называют народным комиком. Биография юмористки, как у пушкинской “капитанской дочки”, началась в оренбургской губернии. Каждую свою высоту она брала методично – трудом, усердием и талантом.

Прежде чем получить первые эфиры на телевидении, Складчикова поработала журналисткой и продавцом изделий московского трубного завода, где поднабрала, конечно, ярких ситуативных впечатлений и сермяжного жизненного опыта для будущих шуток и монологов. Параллельно она участвовала во всевозможных “открытых микрофонах” набирающего популярность “клубного” стендапа, чтобы отточить мастерство и послушать тех, кто уже оброс поклонниками. Так закалялась сталь и совершенствовалось мастерство.

Ее телевизионный дебют состоялся в начале 2017 года в программе “Открытый микрофон”. И зрителей, и наставников начинающая юмористка покорила не только острыми шутками, но и длинной косой. Красота и талант нещадно косили друзей-конкурентов, Складчикова добралась до финала первого сезона шоу, но стала лишь второй.

В принципе, пройдя сквозь безжалостные жернова соревновательного телевизионного проекта, Виктория Складчикова окончательно сформировалась, как юморист-профессионал, преданный своему жанру.

В 2018-м она на постоянной основе стала выступать в телевизионном “Открытом микрофоне”, что окончательно вывело ее в разряд звезд жанра. Следующими этапами карьерного и творческого роста стало участие в телепроектах “Прожарка”, “22 комика”, “Счастливые люди”, “Talk”и других .Чаще всего талантливой молодой комикессе удавалось “переболтать” и “перешутить” других коллег по жанру, поэтому она всегда находилась в центре внимания и все чаще – на гребне жанра.

Изначально Виктория Складчикова покорила публику своей простотой и искренностью. Источником для ее юмора служили реальные ситуации и забавные случаи, которые происходили не только с ней. Например, в ее ранних скетчах неоднократно звучали уморительные истории о некоем муже, но в реальности артистка была лишь завидной невестой. Были и другие монологи, основанные на чужих жизненных случаях. Как и большая литература, стендап отражает типические характеры и явления реальной действительности. Но обязательно сквозь призму иронии, юмора и иногда с изрядной долей здорового цинизма.

Темы монологов Виктории Складчиковой понятны и близки каждому. Они о том, что волнует ее и тысячи, а, может, и миллионы девушек. Это шутки про бывших, стереотипы о женщинах в обществе и о том, как остаться собой в этом мире, любя при этом сыр-косичку. Свои номера девушка посвящает событиям и людям, которые ее сильно восхитили или огорчили. По ее словам, она пока не умеет шутить над рутиной жизни, например, над двухчасовой поездкой на работу. Однако номера Вики – всегда на злобу дня: вместе со своим зрителем Складчикова смеется над отношениями, вредными привычками, финансовыми трудностями, рассказывает о своей родной семье, друзьях и небольшом городе, в котором выросла. Она пишет и говорит только о том, что волнует лично ее в данный момент. По ее мнению, именно такой подход к созданию скетчей позволяет добиться предельной искренности монологов, которую непременно ощущает зритель.

Высшее филологическое образование сказывается на выверенных текстах Вики, в ее текстах отсутствуют слова-паразиты и уже изрядно поднадоевшая ненормативная лексика. Тем не менее, комикесса частно ходит по краю, ее шутки и темы не редко балансируют на грани условно дозволенного, так как одним из основных ее творческих методов была и остается предельная откровенность.

В Израиль Складчикова приезжает не впервые. Ее апрельские израильские гастроли прошли “на ура”, причем на столь бешеный успех и невероятно теплый прием израильского зрителя не рассчитывали ни организаторы ее концертов, ни сама артистка. Кстати, именно в ходе первой поездки на Святую землю родилась ставшая уже классической шутка: “Побывала в Иерусалиме – оказывается, не только в моей квартире есть Стена плача”.

На этот раз Складчикову ждут уже в четырех израильских городах. Билеты на ее августовские и сентябрьские концерты раскупают так быстро, что многие рискуют не на них не попасть. Но те, кто попадут, получат куда больше, чем рассчитывают. Ведь теперь юмористка куда лучше знакома с израильскими реалиями, куда более подкована и, соответственно, планирует шутить, в том числе, и на близкие и понятные для израильтян темы.

Дерзкая и откровенная, яркая и смелая Виктория Складчикова ждет новой встречи с Израилем и готовится к ней. Остается только проверить – как?!

Израильские гастроли комикессы, стендапера и автора монологов Виктория Складчикова пройдут:

30 августа, в среду, в 20:00 – в Хайфе (Зал “Раппопорт”);

31 августа, в четверг, в 20:00 – в Ашдоде (Матнас “Дюна-Юд”);

1 сентября, в пятницу, в 20:00 – в Ришон ле-Ционе (“Гейхал Меир ле-Тарбут”);

2 сентября, в субботу, в 20:30 – в Нетании (“Гейхал ха-Тарбут”, “Аудиториум”).

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/44xHOTu

и здесь: https://bit.ly/44vN7Th

Фото: Ирина Семенова

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events