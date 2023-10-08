В Израиле открылся сезон классической музыки

Не буду скрывать, я скучал. Мы все скучали! Все любители и поклонники классической музыки. Опера на замке, оркестры в отпусках – было от чего загрустить. Но, к счастью, это уже позади! Блестяще – другого слово не подберешь – открылся филармонический сезон в Израиле. Он открылся выступлением Иерусалимского симфонического оркестра под управлением маэстро Юлиана Рахлина, который и возглавил ИСО с этого года.

Программа была самая что ни на есть любимая: Увертюра к «Руслану и Людмиле» Михаила Ивановича Глинки, а также Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и его же Скрипичный концерт, который сам Рахлин и исполнил.

Особенно было приятно, что концерт никто не бойкотировал. Никому в голову не пришло связать Чайковского и Глинку с чем-то заслуживающим протестов. А вот в Европе в свое время пришло. Но, к счастью, мы пока еще не Европа, хотя поползновения есть и у нас.

Глинка и Чайковский – два столпа гениальной русской, да и мировой, классики. Глинка начал, Чайковский продолжил. (Кстати, именно на вчерашнем концерте мне открылся смысл фразы, которая вполне бы могла принадлежать Чайковскому: «Я должен посоветоваться с шефом: с Михал Иванычем»).

Рахлин исполнил Скрипичный концерт Чайковского вдохновенно. От его пианиссимо мурашки бежали по телу. Чайковский, уже сочинивший 1й Концерт для ф-но с оркестром, долгое время не решался приступить к Скрипичному концерту. А когда сочинил, то партия скрипки была совсем не проста. Кто мог сыграть такой сложный концерт? Конечно, евреи. Сначала Чайковский предложил концерт Леопольду Ауэру, которому и посвятил его. Но Ауэр не решился его играть. Тогда Чайковскому на помощь пришел еще один еврей: Адольф Давидович Бродский, сыгравший концерт 4 декабря 1881 года в Вене. И не только сыграл, а стал пропагандировать музыку Чайковского, которая была тогда не слишком известна в Европе. Благодарный Петр Ильич сменил посвящение на Бродского.

Во втором отделении прозвучала 4-я симфония Чайковского, удивительное произведение. Необыкновенно лиричное, впрочем, как и все творчество Петра Ильича. Ну а в последней части – просто фантастическая переработка нехитрой русской песенки «Во поле береза стояла». Так пропустить через себя народные напевы мог только он.

А на бис ИСО приготовил нам сюрприз: под музыку «Полонеза» Чайковского из «Евгения Онегина» прямо в зал выплыли девочки из израильской школы балета. И зал встретил молодых дебютанток настоящей овацией!

Спасибо маэстро Рахлин, спасибо ИСО, начало получилось прекрасным. Какие сюрпризы нам еще приготовил новый сезон?

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Автор текста: Vadim Malev

Фотографии:

Юлиан Рахлин: Ashley-Klaasen, Evgeny Evtiukhov, Todd Rosenberg, Julia Wesely, Vasilka

Balevska,

Оркестр – David Vinokur

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting