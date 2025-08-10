В Тель-Авиве опять снежно

Верхнее фото: by Nir Stolo



Snow Park 2025 в Expo Tel Aviv – ещё больше, холоднее и волшебнее

Что любят делать летом израильские дети? Конечно же, ходить на море и в бассейн, играть в компьютерные игры, ходить в Луна-парк, а еще… кататься с ледяных горок. Ведь уже в третий раз в Тель-Авиве открылась самая морозная и любимая летняя аттракция Израиля – Snow Park 2025, снежная сказка, которая покорила уже тысячи семей. В этом году она ещё более морозная, семейная и фотогеничная, чем когда-либо!

Пока за окном +35 (а обещают и все +50), здесь царит настоящая зима: сугробы, ледяные горки и снежные битвы, как в новогодней сказке. Snow Park 2025 — это идеальное место, где можно провести день всей семьёй, удивить детей, охладить эмоции и получить впечатления, воспоминания о которых останутся на весь год – до следующего лета и следующего снежного парка.

Что вас ждёт в этом ледяном царстве?

– зимняя атмосфера с первой секунды: вы попадаете на выставку через волшебный переход из знойного лета в снежную сказку – с LED-панелями, световыми эффектами и музыкой,

– тонны настоящего хрустящего снега, произведённого по инновационной технологии, которая была привезена из-за границы.

– ледяные горки прямо из Италии для катания на надувных кругах.

– гигантская снежная гора, на которую можно взобраться, слепить снеговика и играть в снежки,

– загадочный зеркальный лабиринт,

– тоннель света с завораживающей игрой света и тени,

– селфи-зоны и фотогеничные снежные декорации, созданные для ярких памятных кадров,

– интерактивная игровая площадка и множество других сюрпризов для детей и взрослых.

Совет от организаторов: возьмите с собой перчатки и сменную одежду — снежные баталии не пощадят даже самых аккуратных!

Выставка проходит в закрытом кондиционируемом павильоне, доступном и удобном для всех возрастов. До Expo Tel Aviv легко добраться на общественном транспорте или личном автомобиле – напротив находится железнодорожная станция «Университа», поблизости есть несколько автостоянок. Идеальное место, чтобы скрыться от жары!

Зачем ждать зимы, если можно замёрзнуть уже сейчас? Когда температура на улице бьет все рекорды, а страсти накаляются, самое время, сделав один шаг, пересечь границу между зноем и снежной сказкой!

Snow Park — один из главных проектов ежегодной программы «Семейный август», которую уже третий год подряд проводит компания ToMix. Помимо этой выставки израильтян ждет целый фестиваль впечатлений в порту Тель-Авива. Среди них: грандиозная выставка воздушных шаров и фигур из них «Balloon Story 3 – Путешествие во времени», Международный фестиваль света с гигантскими световыми инсталляциями, открытый для широкой публики, и мюзикл «Энни» – легендарная бродвейская постановка.



Самая холодная выставка лета – Snow Park будет открыта до 31 августа 2025 в Выставочном центре Expo Tel Aviv, в павильоне № 2.

Часы работы:

с воскресенья по четверг – с 09:00 до 21:00 (последний вход в 20:00),

в пятницу – с 08:30 до 16:00 (последний вход в 15:00),

в субботу – с 09:00 до 21:00 (последний вход в 20:00).

Стоимость билетов:

– При предварительной покупке: 119 шек.

– Полная цена: 129 шек.

– VIP-билет: 169 шек. (включает вход без очереди и холодный/горячий напиток)

– Семейный (на 4 человек): 436 шек.

Существуют скидки для владельцев кредитных карт и членов различных потребительских клубов.

Дополнительная информация и заказ билетов – на сайте https://www.to-mix.co.il/snow-park/



