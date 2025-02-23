«В третьем лице» – I ❤ Afula

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Муниципальная галерея Афулы представляет: «В третьем лице» – персональная выставка художника Лиада Бен-Йехуды, известного под ником I ❤ Afula. Куратор: Мор Барак Ривлин

Художник Лиад Бен-Йехуда впервые раскрывает своё настоящее имя на своей первой персональной выставке «В третьем лице», которая представлена в муниципальной галерее Афулы. Корни Бен-Йехуды в Афуле — городе, ставшем неотъемлемой частью его творческого мира. В этой выставке он переносит своё искусство со стен улиц на стены галереи, переходя от своего узнаваемого псевдонима I ❤ Afula к открытому личному самовыражению. Галерейное пространство трансформируется, когда художник переносит внутрь галереи свою студию, раскрывая зрителям процесс создания своих работ.

Работы, представленные на выставке, отражают непрерывный диалог между общественными и личными, порой даже интимными пространствами. Они включают в себя следы сырьевых материалов, многослойность красок и незавершённые текстуры. Материалы,

с которыми работает Бен-Йехуда — дерево, картон, газеты и остатки различных материалов — были собраны на улицах Афулы, тем самым художник оставляет отпечаток родного города в своих произведениях. В 2025 году Афула отмечает своё 100-летие, и таким образом в работах создаётся связь между местной идентичностью Бен-Йехуды и универсальным художественным языком.

Лиад Бен-Йехуда. “В третьем лице”. До 30 марта 2025

Муниципальная галерея Афулы

Вход свободный

Лиад Бен-Йехуды в гордится городом, в котором вырос и работает, но его отношения с ним сложны — чувства, которые нашли отражение в созданном им логотипе, ставшем его уличным псевдонимом. Кровоточащее сердце в логотипе несёт в себе несколько значений: с одной стороны, оно символизирует любовь к городу и связь с ним, своеобразную «единую гордость». С другой стороны, это может быть аллюзия на Афулу как на город, недооценённый и окружённый стереотипами. В то же время стекающее сердце олицетворяет креативность и вдохновение, лежащие в основе его художественного метода.

Выставка «В третьем лице», куратором которой стала Мор Барак Ривлин, впервые представляет работы Бен-Йехуды на стенах городской галереи. Здесь художник переходит от узнаваемого уличного стиля к открытому личному самовыражению. Галерея, со своим стерильным пространством, станет временной студией Бен-Йехуды, где он будет работать в ходе выставки, открывая зрителям процесс своего творчества.

Материалы, с которыми работает Бен-Йехуда – дерево, картон, газеты и обрезки различных материалов – были собраны на улицах Афулы, тем самым художник стремится оставить родной город внутри своих произведений. Грубость и аутентичность этих материалов, которые он сохраняет в своей работе, позволяют искусству оставаться открытым – это начало без чётко определённого конца.

Разбирая фигуры на анатомические и эстетические структуры, сочетая слои и текучесть форм, его работы раскрывают широкий эмоциональный спектр — от боли и уродства до страсти и оптимизма. Бен-Йехуда стремится передать разрыв между доминирующей в социальных сетях культурой красоты и изобилия и сложностью реального человеческого существования.

«Мои женские портреты – это изображения женщин, которых я знаю или встречал, а также образы, взятые из цифровых медиа. Глаза – зеркало души – приобретают особое значение, становятся центральной осью, создают напряжение между тем, что раскрывается, и тем, что остаётся скрытым. Они намекают на постоянный поиск смысла – внутреннего и внешнего», – рассказывает художник Лиад Бен-Йехуда.

Выставка «В третьем лице» не только представляет завершённые произведения, но и открывает процесс создания искусства для публики, приглашая её к активному участию. В ходе выставки посетители смогут принять участие в создании коллективной настенной работы, которая будет постепенно формироваться и изменяться в пространстве галереи. Более того, сам Бен-Йехуда создаст произведение в реальном времени, работая на строительных лесах, подчёркивая тем самым диалог с общественным пространством, в котором он начинал свой путь как уличный художник. Это позволит зрителям наблюдать за процессом, видеть, как развивается работа, и почувствовать аутентичность, присущую его творческому методу.

«Название “В третьем лице” отражает важный переход, который переживает Бен-Йехуда. Он перемещает своё искусство с уличных стен внутрь галереи, выбирая способ раскрыться, но при этом оставляя пространство для внешнего наблюдения, как если бы он описывал себя со стороны, в третьем лице», – объясняет куратор выставки Мор Барак Ривлин.

Лиад Бен-Йехуда родился в 1985 году, живёт и работает в Афуле. Окончил академию «Бецалель» по специальности промышленный дизайн и педагогика. Преподаёт в школе специального образования «Римоним» в Афуле, занимается искусством и уличной живописью. Это его первая персональная выставка.

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