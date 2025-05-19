Валерий Меладзе в Израиле. Аншлаг и дополнительные концерты

Отличные новости для тех, кто не успел купить билеты на ноябрьские концерты Валерия Меладзе: поскольку полный Sold out был объявлен больше чем за полгода до приезда артиста в Израиль, он решил добавить в свой юбилейный тур еще два выступления! Дополнительные концерты пройдут в декабре в Кирьят-Хаиме и Тель-Авиве, билеты на них уже в продаже, так что стоит поспешить.

23 июня 2025 года кумир миллионов зрителей, обладатель неповторимого голоса и огромного мужского обаяния Валерий Меладзе отметит свое 60-летие. А 12 марта этого года исполнилось 30 лет с момента выхода его первого сольного альбома – «Сэра», который моментально принёс певцу оглушительную славу.

Свой юбилейный год Валерий Меладзе решил максимально наполнить встречами со зрителями в рамках грандиозного мирового тура. Даты концертов расписаны на весь год, и билеты на многие из них – как вы уже знаете, в Израиле, а также в Варшаве, Барселоне, Милане, Дублине, Ереване и т.д. – уже давно распроданы.

Для юбилейной программы Меладзе отобрал из своего огромного репертуара самые красивые и проникновенные песни. Зрители смогут услышать известные всем хиты: «Как ты красива сегодня», «Сэра», «Я не могу без тебя», «Притяжения больше нет», «Иностранец», «Текила-любовь», «Вопреки», «Небеса»…

За три десятилетия на сцене Валерий Меладзе стал одним из самых ярких и популярных артистов благодаря своему уникальному голосу и харизматичному исполнению. Этот мягкий, нежный и глубокий голос зрители впервые услышали в 1992-м году, когда написанная братом певца – Константином Меладзе – очень необычная для эстрады лирическая композиция «Не тревожь мне душу, скрипка» мгновенно стала хитом и принесла своему исполнителю звание «Открытие года».

Так что, по большому счету, отмечаемое 30-летие творческой карьеры Валерия – юбилей для обоих братьев. Ведь, начиная с первого своего хита, певец исполняет только произведения, вышедшие из-под пера его брата Константина.

В 1983 году Валерий Меладзе впервые вышел на сцену в составе студенческого ВИА «Апрель», где он был солистом, а его брат – клавишником и аранжировщиком. Но лишь спустя 10 лет братья решились отправиться а самостоятельное музыкально-песенное плавание, которое почти сразу принесло им известность, успех и зрительскую любовь.

Творческий тандем Валерия и его брата Константина Меладзе, шикарный голос одного и композиторский и поэтический дар другого вот уже 30 лет служат образцом уникального изысканного стиля и вкуса. Каждое их совместное творение находит отклик в сердцах благодарных слушателей. Сегодня каждая песня братьев Меладзе – проникновенная и интересная история о любви, но только Валерий может рассказать эти истории так, как никто другой. Его голос широкого диапазона и редкого тембра придает каждой песне неподдельную страстность, наполняет каждую строчку невероятной экспрессией.

Любой, кто хоть раз бывал на концертах Валерия Меладзе, знает, какую теплую и доверительную атмосферу этот артист умеет создать в зале. Каждое его выступление превращается в незримый диалог с публикой, полный понимания и взаимоуважения, приносящий невероятные эмоции и ощущения. Искренний, красивый и безумно талантливый Валерий Меладзе в своей уникальной неподражаемой манере поет об истинных, глубоких чувствах.

На его юбилейных концертах вас ждет настоящий праздник романтической музыки, каждая нотка которой дышит верой в чудо, преклонением перед женщинами и большой искренней любовью. Вы увидите, как весь зал погружается в приятную ностальгию от звучания проверенных временем суперхитов и самозабвенно подпевает любимым мелодиям. И конечно же, будут цветы и аплодисменты, улыбки и грусть, теплые щемящие чувства и бесконечные эмоции.

Этот тур – не просто концерты. Это возможность окунуться в мир музыки, которая покорила сердца миллионов, а также стать частью истории, которой в 2025 году исполняется уже 30 лет.

Двты дополнительных концертов Валерия Меладзе в Израиле:

16 декабря, вторник, в 20:00 – «Театрон а-Цафон», Кирьят-Хаим

18 декабря, четверг, в 20:30 – Ангар 11, Тель-Авив

Заказ билетов в кассе «Eventim»: https://bit.ly/4bEs6KH

Фотографии: AY Productions

Гастроли организованы агентствами YM Productions и AY Productions под руководством Марка Юрика и Алона Юрика

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting