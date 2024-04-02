«Vento» – интерактивное семейное шоу о ветре перемен

Верхнее фото: by Kfir Bolotin



Примерно десятилетие назад по миру с невероятным успехом прокатилось ALUMINIUM SHOW – ошеломляющий перформанс для всей семьи, который получил мировую известность и был сотни раз показан в Израиле и всех крупнейших странах. Его создатель – талантливый и неимоверно изобретательный артист и продюсер Илан Азриэль, который умеет видеть обычные вещи под другим углом и помогать другим дать волю своей фантазии.

В 2021 году Илан Азриэль в сотрудничестве с режиссером Уди Готтшалком представил израильским зрителям свою новую работу – увлекательное, веселое и познавательное шоу «Vento». Новаторское интерактивное представление для всей семьи, которое стимулирует воображение и напоминает, как важно защищать нашу планету.

Земле угрожает глобальное потепление, избыточное потребление и колоссальное количество отходов, загрязняющих природу. Один из самых распространенных видов мусора – это одноразовые пластиковые пакеты. Если соединить все пластиковые пакеты вместе, ими можно будет обернуть земной шар 4200 раз! Каждую секунду в мире используется и выбрасывается 160 000 таких пакетов. Ветры разносят их по суше и сбрасывают в воду, и сегодня остатки пластика находят на полюсах и на экваторе, в желудках животных и рыб и даже в стратосфере.

Главный герой шоу, именем которого оно и названо, – Венто, нужный человек в нужное время. Чтобы спасти мир от природных катаклизмов и ущерба, причиняемого деятельностью людей, он пересекает моря и континенты, погружается в глубины океана и даже взмывает в космос.

Вместе с Венто в захватывающее путешествие отправляются и зрители – с помощью десятков вентиляторов и нагнетателей воздуха, сотен использованных пластиковых полотнищ и пакетов, которые были раскроены, сшиты и склеены вручную для создания потрясающих образов и фигур.

«Идея этого шоу зародилась во время первого карантина в эпидемию коронавируса, когда мы, как и многие другие семьи в Израиле, каждую неделю делали десятки заказов в супермаркетах с доставкой на дом. Поэтому у нас дома скопилось огромное количество пластиковых пакетов, что с одной стороны заставило меня задуматься об экологическом ущербе, который мы наносим планете, а с другой стимулировало мою творческую фантазию, – рассказывает Илан Азриэль. – В результате появился «Vento».

Я начал клеить, проглаживать утюгом, тестировать этот материал всеми возможными способами, проверять, как действует на нейлоновые пакеты дуновение воздуха из вентилятора. И увидел, что материал оживает…»

Остроумная изобретательность авторов, сочетание музыки, движения, световых эффектов, разнообразных персонажей и воздушных потоков на сцене создают гипнотическое зрелище, которое приводит в восторг зрителей всех возрастов. Но вместе с тем вызывает глубокие мысли о будущем нашей планеты.

«Vento» поражает воображение зрителей еще до начала шоу, как только они переступают порог фойе, где проходит занимательная выставка на тему устойчивого развития и можно рассмотреть подсвеченный макет земного шара. И удерживает их внимание до самого последнего момента 70-минутного представления, в процессе которого Венто и два его помощника увлекают весь зал в свое бурное путешествие, демонстрирующее, что дорога к переменам в мире находится в наших руках и в руках наших детей.

Декламация: Эли Горенштейн

Участники: Лиор Даниэль, Лана Йохин, Сефи Самуэль, Тамир Ракушкин, Игаль Тамир

Создатель и художественный руководитель: Илан Азриэль // Сценарий и режиссура: Уди Готтшалк и Илан Азриэль



Шоу « Vento » будет показано в апреле в разных городах страны.

Даты представлений:

16 апреля, вторник, в 17:30 – Модиин, Гейхал-аТарбут

24 апреля, среда, в 12:30 – Тель-Авив, Музей искусств, зал «Реканати»

24 апреля, среда, в 16:00 – Тель-Авив, Музей искусств, зал «Реканати»

25 апреля, четверг, в 16:00 – Кибуц Гиват-Бренер, концертный зал

25 апреля, четверг, в 18:30 – Кибуц Гиват-Бренер, концертный зал

27 апреля, суббота, в 12:00 – Зал «Раппопорт» (Специально для русскоговорящей публики. Историю рассказывает диктор на русском языке)

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/Vento

Билеты на шоу на русском языке (в Хайфе): https://best.kassa.co.il/announce/78369

Фото: Кфир Болотин, Лиран Бар

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting