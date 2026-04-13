Верди, Моцарт, Чайковский. Большая симфоническая серия в Герцлии

16 апреля в Центр сценических искусств в Герцлии состоится 6 концерт Большой симфонической серии. В программе концерта прозвучат: Увертюра к опере «Сила судьбы» (La forza del destino) Джузеппе Верди, Симфония № 40 Вольфганга Амадея Моцарта и Симфония № 4 Петра Ильича Чайковского. Амос Тальмон — основатель и музыкальный руководитель Большой симфонической серии в Герцлии — продирижирует Хайфским симфоническим оркестром.

Амос Тальмон: «Когда Служба тыла разрешила проводить культурные мероприятия в дни перемирия, мы предприняли максимальные усилия, чтобы 16 апреля в Центре сценических искусств Герцлии прошел 6-й абонементный концерт Большой симфонической серии этого сезона. Я благодарен музыкантам Хайфского симфонического оркестра, которые согласились принять участие в нем, несмотря на то, что они сейчас находятся в неоплачиваемом отпуске («халат»). Хочу особо поблагодарить директора оркестра Рана Нахума за быструю реакцию. Мы получили все необходимые разрешения — как Службы тыла, так и других ведомств, и уже репетируем!»

Джузеппе Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы» — La forza del destino

Эта увертюра — быть может, лучшая из вердиевских увертюр, — насквозь драматична; в ней используются фрагменты из нескольких арий следующих за нею действий, а также короткая гневная мелодия, порой называемая мотивом «судьбы». Здесь есть и возвышенности и нежность.

«Сила судьбы» — единственная опера Верди, написанная специально для русского театра по заказу Санкт-Петербургской дирекции императорских театров. Премьера состоялась в 1862 году в Большом (Каменном) театре Петербурга, а позднее композитор переработал партитуру, создав новую редакцию и новую увертюру.

Работа над оперой началась с предложения обратиться к драме Виктора Гюго, но в итоге Верди выбрал сюжет по пьесе Анхеля Сааведры «Дон Альваро, или Сила судьбы», а либретто написал Франческо Мария Пьяве. В основе произведения — трагедия любви, мести и рока, где личные чувства постоянно сталкиваются с жестокой силой обстоятельств.

В увертюре слышны не только напряжение и мрачная энергия, но и моменты лирической красоты, которые предвосхищают эмоциональный контраст всей оперы. Именно поэтому она воспринимается как самостоятельное симфоническое полотно, концентрирующее главные идеи драмы Верди

Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония № 40, соль минор

Летом 1788 года Моцарт написал три монументальные симфонии, каждая из которых занимает особое место в мировом репертуаре. Три последние симфонии Моцарта – №№ 39, 40, 41 – были написаны в течение шести недель для концертов по подписке, что должно было стать для композитора столь необходимым ему источником дохода. К сожалению, эта серия концертов не состоялась. Возможно, Моцарт так никогда и не услышал эти три симфонии в живом звучании. Хотя существует версия, что три этих симфонии были исполнены при открытии казино Филиппа Отто, бывшего поклонником классической музыки. Подтвердить этот факт невозможно, так как не сохранилось данных о концертной программе. Но есть еще одна неподтвержденная версия: незадолго до смерти Моцарт исполнял собственные композиции в нескольких концертах. В программе написано лишь слово «симфония», но музыковеды не знают, был ли то «Юпитер» (41-я симфония) или же композитор исполнил более раннее сочинение, хотя сходятся во мнении, что Моцарт задумывал три последних симфонии как единый цикл.

40-я симфония соль минор, К. 550 — одно из самых знаменитых произведений Моцарта, которое знают и любят даже те, кто далёк от классики; одно из самых пронзительных и известных инструментальных произведений, сокровище классической музыки.

В XIX веке, особенно после того, как Людвиг ван Бетховен изменил представления о симфонии, произведение Моцарта получило второе рождение. Её стали активно исполнять, а критики и дирижёры находили в ней глубину и современность. К концу XIX века 40-я симфония уже считалась одним из величайших достижений музыкальной классики. Шуман однажды сказал, что симфонии Моцарта — «греческие статуи» музыки, и № 40 подходит под это определение как нельзя лучше: она идеально выверена, но при этом полна жизни. Тема из первой части Molto allegro настолько популярна, что также звучит во множестве фильмов – от Уолта Диснея до Стэнли Кубрика.

Но при этом мало кто знает, что существует две версии Симфонии № 40. В первой редакции, которую Моцарт закончил в июле 1788 года, не было партий кларнетов. Вторая редакция появилась чуть позже, в неё композитор добавил два кларнета, расширив тембровую палитру. Нет полной уверенности в том, слышал ли Моцарт эту симфонию в исполнении оркестра при жизни. Такая неопределённость лишь добавляет мистики.

Йозеф Гайдн, лучший друг Моцарта, его старший товарищ, поддерживающий во всем, так отзывался об эмоциональности музыки Вольфганга: «Он так просвещен в сфере человеческих чувств, что создается впечатление, будто он – их создатель, а люди потом только освоили чувствование».

Три последние симфонии Моцарта были написаны в Вене в безумно напряжённый месяц июля 1788 года. Симфония № 40 — вторая в этой своеобразной трилогии. Год выдался одновременно плодотворным и страшным: должность придворного камерного композитора кайзера, добытая с таким трудом годом ранее, не приносила дохода, Моцарт испытывал настоящий материальный недостаток. В 1787 году умер его отец Леопольд скончалась младенцем дочь Терезия, как до неё и двое её братьев, не доживших до года. Эта внутренняя боль звучит в музыке, и уже сам выбор тональности — соль минор — окрашивает произведение в трагические тона. В этой же тональности, например, написана ария Памины с мечтой о самоубийстве в «Волшебной флейте». Отметим, что большинство симфоний того времени писались в мажоре, который звучит светло и торжественно, а Симфония № 40 написана в тональности соль минор, что придаёт ей трагический, напряжённый, глубокий характер. В этой симфонии Моцарт использовал небольшой по составу оркестр и довольно сдержанную оркестровку, но достигал невероятной глубины эмоций.

40-я Симфония оказала большое влияние на композиторов романтической эпохи, таких как Бетховен, Шуберт и даже Брамс. Её эмоциональность, контрасты и драматизм предвосхитили многие черты романтизма.

Пётр Ильич Чайковский, Симфония № 4, фа-минор, opus 36.

В творчестве Петра Ильича Чайковского Симфония № 4 считается знаковым сочинение, проведшим итоговую черту между предыдущим творчеством композитора и началом нового этапа в развитии всего последующего симфонизма. Четвёртая симфония Чайковского стала первой психологической драмой, соизмеримой по духу с произведениями Бетховена, представляя собой необычайно мощное произведение, открывшее в композиторе новую грань его личности.

Четвёртая симфония Чайковского сочинялась зимой 1876-1877 года. Завершена и инструментована в конце 1877 года. Её создание подробно описывалось Чайковским в письмах к Н. Ф. фон Мекк, которой она и была позже посвящена. Правда, композитор скрыл имя Мекк, написав на первой странице партитуры «Моему лучшему другу». Эскизы же симфонии он подарил Надежде фон Мекк.

Эта симфония по праву считается первым симфоническим произведением, в котором Чайковский ввел тему рока. А структуру первой части, поего собственному признанию, Чайковский построил в духе бетховенской Пятой симфонии, в которой начальная тема определена автором следующим образом: «Так судьба стучится в дверь».

Первое исполнение симфонии Чайковский доверил своему другу и наставнику, первому исполнителю большинства его симфонических сочинений Московского периода, Николаю Рубинштейну. «Ты единственный капельмейстер в мире, на которого я могу положиться»- писал композитор Н. Г. Рубинштейну.

Четверг, 16 апреля, 20:00

