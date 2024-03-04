Весна пришла, давайте посмеёмся!

Уже совсем скоро, 9 марта, в Ришон ле-Ционе пройдет весенний стендап-фестиваль и на сцену зала «Мофет Ришон ле-Цион» выйдут лучшие комики со всего Израиля: Кирилл Селегей, Иван Явиц, Миша Слоущ, совсем юный Яков Школьник и ветеран израильского юмора Константин Ронченко, а также специальный гость – Ян Левинзон.

Для того чтобы вы провели вечер субботы в самом лучшем настроении и с улыбкой начали новую неделю, звезды израильского юмора серьезно готовятся, пишут новые монологи, отшлифовают шутки и испытывают их на тех, кого не очень жалко. А поскольку главное в стендапе – это непосредственное обращение комика к зрителю, прямой разговор с ним от первого лица, участники фестиваля написали специальные обращения к тем, кто придет на встречу с ними 9 марта.

Кирилл Селегей, резидент Stand Up Club #1 и участник телешоу «22 комика», который в 18 лет стал одним из самых молодых постоянных юмористов «Comedy Баттл»:

– В такое время особенно важны два чувства: солидарности и юмора, Да нам в принципе ничего больше и не остаётся. Собираться вместе и смеяться можно даже маленькой кучкой людей, оставшихся в живых после ядерного апокалипсиса, хоть это будет и трудно организовать. А сейчас, пока ситуация ещё не настолько серьёзная, собраться вместе очень легко, так сделаем это! И лучше всего это сделать 9 марта в Ришон ле-Ционе.



Иван Явиц, участник «Шоу историй» от «Standup Club #1», полуфиналист шоу «Открытый микрофон» и «Стендап андеграунд»:

– Для того чтобы хорошо провести время, нам даже не нужно особо собираться, ведь мы и так все вместе в этой маленькой стране. А раз мы все уже собрались, давайте вместе посмеемся! Тем более, что шутки есть, их много. Не понравится одна, обязательно понравится другая. Приходите на наш Стендап-фестиваль 9 марта!



Миша Слоущ, серебряный призер 1-го и 2-го израильского «Стендап-Баттла» и отец 3 сыновей:

– Задача ХАМАСа и прочих наших врагов – заставить нас грустить. Если мы не собираемся вместе, не смеемся, значит, они победили. Поэтому так важно каждый день доказывать им обратное.



Константин Ронченко, полуфиналист Comedy Баттл на ТНТ, участник шоу «Рассмеши комика» и Stand Up, трижды чемпион Израиля по КВН:

– Я медик, я лечу людей, а еще я комик – я смешу людей. И их проблемы со здоровьем – это в целом моя недоработка как комика, ведь юмор обладает лечебным эффектом. В связи с этим 9 марта в Ришоне я собираю настоящий консилиум комиков для мощного сеанса смехотерапии. Вы платите только за сами билеты, а вход совершенно бесплатный!



Яков Школьник, самый юный комик Израиля:

– Мне очень не нравятся тревоги – приходится прятаться в убежище вместе с соседями. Неужели мы не можем собраться вместе сами, без сигналов «Цева адом?



Конфуций, древнекитайский мыслитель и юморист:

– Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло, смеяться над ней — это уничтожить его.

Ян Левинзон, патриарх юмора, ветеран КВН, актер, телеведущий и шоумен:

– Полностью солидарен с коллегами. Мир, смех, март (9-е)!





Стендап в Израиле находится в стадии бурной трансформации, и совсем скоро вы сможете сами в этом убедиться на весеннем стендап-фестивале в Ришон ле-Ционе.

Ведущие шоу – продюсер Леонид Школьник и комик Константин Ронченко в очередной раз развлекут зрителя импровизацией с залом – так что подготовьтесь, ваша шутка может оказаться удачной, а за это организаторы обещают отдельный приз.

Приходите на весенний стендап-фестиваль в Ришон ле-Ционе слушать шутки, истории и монологи от мастеров и новичков израильского юмора. Будет очень-очень смешно!

9 марта 2024, в субботу, в 19:00, зал «Мофет Ришон ле-Цион»

по адресу: Ротшильд 60, угол Жаботински.

Цена билетов – 99-149 шек.

Заказ в «Браво»: https://bit.ly/3uCkjMg и здесь: https://bit.ly/3T5ZMcE

Снимки с концерта – Сергей Демьянчук

Портрет Яна Левинзона – из личного архива артиста

Фото Ивана Явица – Сергей Шелухин

Фотографии предоставлены организаторами шоу – Леонидом Школьником и агентством Bezalel Events.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting