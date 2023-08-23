Виктория Складчикова: «Я побывала в Иерусалиме – оказывается, не только в моей квартире есть Стена плача».

Популярная комикесса вновь приезжает в Израиль

Стендапер, комикесса и автор монологов Виктория Складчикова так влюбилась в Израиль во время апрельских гастролей, что приезжает к нам второй раз за год! Невероятно теплый прием израильских зрителей покорил сердце популярной юмористки. Именно в ходе первой поездки на Святую землю родилась ставшая уже классической шутка: “Побывала в Иерусалиме – оказывается, не только в моей квартире есть Стена плача”.

На этот раз Викторию с сольными концертами ждут в четырех городах страны, в конце августа она выступит в Хайфе и Ашдоде, а в сентябре – в Ришон ле-Ционе и Нетании.

Автор монологов и участница множества юмористических теле- и радиопроектов – комикесса Виктория Складчикова считает, что главная миссия стендапа – заставить зрителей задуматься! А ее задача – дать возможность публике получить ответы на какие-то вопросы. Виктория говорит, что научиться шутить может каждый, но есть одно непременное условие – много работать.

«Мы живем в таком мире, что любого гения победит трудолюбие», – говорит Виктория.

Она часто ходит по краю, ее шутки и темы не редко балансируют на грани условно дозволенного, так как одним из основных ее творческих методов была и остается предельная искренность…

В ее монологах шутки каждые 15 секунд, а если она рассказывает о чем-то глубоком и важном, то не боится говорить и 2 минуты «в тишину», считая, что здесь основную мысль не надо разбавлять шутками. Виктория призналась, что коллеги и зрители иногда воспринимают ее легкомысленно, а она – очень глубокий человек. Виктория жалеет только о том, что не получила музыкального образования, она очень любит петь и даже выпустила уже один трек. И кто знает, может быть, гастроли в Израиле подтолкнут ее не только к написанию новых шуток, но и песен.

Считается, что стендап – это чисто мужской формат. Устаревший стереотип в пух и прах разбивает сильная девушка из провинции, штурмом, умом и обаянием взявшая областные центры, столицы, радио, телевидение, а заодно и почту, телеграф, мосты и вокзалы. Неизменный успех Виктории Складчиковой и в маленьком стендап-баре, и перед многомилионной телеаудиторией убедительно доказывает, что дамы тоже умеют убийственно шутить, и зачастую делают это куда изящнее, тоньше а, главное, откровеннее.

Викторию называют народным комиком. Ее поклонники говорят о ней много лестного: «Я думаю, что её секрет – это искренность, естественность, бесхитростность и простота, она не лукавит, говорит правду!»

А сама Виктория подчеркивает, что в ее соцсетях 95 процентов комментаторов пишут хвалебные отзывы.

Темы монологов Виктории Складчиковой понятны и близки каждому. Они о том, что волнует ее и тысячи, а, может, и миллионы девушек. Это шутки про бывших, стереотипы о женщинах в обществе и о том, как остаться собой в этом мире, любя при этом сыр-косичку. Свои номера девушка посвящает событиям и людям, которые ее сильно восхитили или огорчили. Она пишет и говорит только о том, что волнует лично ее в данный момент. По ее мнению, именно такой подход к созданию скетчей позволяет добиться предельной искренности монологов, которую непременно ощущает зритель.

Апрельские израильские гастроли Виктории прошли «на ура» и имели бешеный успех.

По многочисленным просьбам израильской публики сольные концерты юмористки на Святой земле с той же программой пройдут в четырех израильских городах. Билеты на ее концерты раскупают так быстро, что многие рискуют на них не попасть. Но те, кто попадут, получат куда больше, чем рассчитывают. Во-первых, потому что стендап для Виктории – это не только работа и хобби, а ее жизнь, во-вторых, теперь юмористка лучше знакома с израильскими реалиями и, соответственно, планирует шутить, в том числе, на близкие и понятные для израильтян темы.

Израильские гастроли комикессы, стендапера и автора монологов Виктория Складчикова пройдут:

30 августа, в среду, в 20:00 – в Хайфе (Зал “Раппопорт”);

31 августа, в четверг, в 20:00 – в Ашдоде (Матнас “Дюна-Юд”);

1 сентября, в пятницу, в 20:00 – в Ришон ле-Ционе (“Гейхал Меир ле-Тарбут”);

2 сентября, в субботу, в 20:30 – в Нетании (“Гейхал ха-Тарбут”, “Аудиториум”).

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/44xHOTu

И здесь: https://bit.ly/44vN7Th

Фото: Ирина Семенова

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events