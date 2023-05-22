Вино и вишня

Кратко о вине, в котором истина. О вине вообще-то можно бесконечно, но последую завету Чехова, к тому же краткость на пике моды. Весь июнь в округе Йехуда – развлекательно- познавательно-музыкально-кулинарный ФЕСТИВАЛЬ ВИНА – традиционный, разумеется, уже 25-й! Как быстро бежит время : интересно, с бокалом хорошего вина время ускоряется или тянется тягуче, медленно?

Винный фестиваль округа Йехуда начнется 1 июня, будет длиться весь месяц – до 30 июня. Это дегустации, встречи, семинары, прогулки.. Я бы даже сказала, что этот фестиваль – повод… К чему повод – подробно расписано на сайте фестиваля. И это концерты – в том числе концерт квартета солистов Филармонического оркестра. Будет ещё музыка джазовая и цыганская. Будут винные и кулинарные мастер-классы, презентации новых марок вина. Будет всего очень много, так что вот вам сайт – https://bit.ly/3BOKwqQ.

Не забудьте записаться заранее: слушать музыку, пить вино наслаждаться кулинарными изысками любят многие…

Прогулки-экскурсии по винодельням и виноградникам будут проходить по пятницам в течение июня – https://tour-yehuda.org.il/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%9F/

Полная программа фестиваля вот здесь – https://bit.ly/3BOKwqQ

или здесь https://tour-yehuda.org.il/

Запись на открытие фестиваля 1 июня – вот здесь https://bit.ly/3IB395t

Cтраница в фейсбуке – https://www.facebook.com/tayarutmateyehuda/

Вот еще кулинарно-развлекательное, но уже для всей семьи. И на не месяц, а на один день. Сезон вишни у нас короток. Пик – начало июня. Пик пика – 9 июня, когда в мошаве Маон в округе Ятир пройдет Фестиваль вишни для всей семьи. Знатоки сразу скажут – черешни. Спор между тем, что это там растет на деревьях – вишня или черешня – как раз 9 июня также достигнет своего апогея. Тем, кто хочет собрать, попробовать и наесться кисло-красным придется ехать. Так же, как и тем, кто хочет наесться сладко-красным прямо с дерева. В округе Ятир в этом году ожидается урожая вишни (черешни) в 50 тонн.

Фестиваль вишни пройдет в мошаве Маон в пятницу, 9 июня, с 9:00 до 15:00 во время которого посетители смогут полакомиться и сорвать столько вишни\черешни, сколько захотят.

Помимо самих садово-огородных терзаний, то есть сбора урожая, предлагаются: театрализованные представления для всей семьи, ремесленно-фермерский рынок местных продуктов, творческие кружки для детей, живой уголок, детский спектакль беэр-шевского театра фринджа, барабаны в кругу, час рассказа, представления, посвященные встречу субботы и многое другое. Конечно, вишню\черешню можно еще и купить и увезти домой.

После вишни\черешни можно продолжить путешествовать по туристическим объектах округа Ятир: винодельня Ятир, винодельня Дримия, винодельня La Fouret Blanche, насладиться хорошей едой в кафе «Ронель» с видом на Иудейскую пустыню, отправиться в путешествие по древней Сусие или за ягодами к Сигалит Брайер в лесу Ятир и многое другое.

Вход в вишневый сад мошава Маон – 40 шекелей с человека,

дети до 3 лет – бесплатно

Подробности и регистрация: https://goyatir.co.il/ или https://tickchak.co.il/44891?ref=r2

Телефон 1599-57-57-58