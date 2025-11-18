Вот это «Кино»: легендарная группа вновь докажет, что Цой – жив!

Звезда по имени Цой

Израильским почитателям творчества Виктора Цоя и группы «Кино» невероятно повезло – кроме прочего, они первыми в авторском исполнении услышат композиции из нового, вышедшего чуть более месяца назад альбома, названного командой «Молнии Индры». Более того, «золотой» состав группы выйдет на сцену тель-авивского клуба «Ангар 11» в необычном усиленном составе: вместе с бессменным гитаристом группы и главным музыкальным соавтором Виктора Цоя Юрием Каспаряном выйдут сразу два оригинальных басиста группы разных лет – Александр Титов и Игорь Тихомиров. Вместе с воссоединившейся спустя 30 лет группой в Израиль приедет сын основателя группы – Александр Цой, ставший одним из авторов и продюсеров неординарного мемориального шоу.

Конечно, в центре единственного в Израиле представления группы «Кино» будет сам Виктор. Даже несмотря на то, что его уже 35 лет нет с нами. Его неповторимые образ и голос, оцифрованные с видео- и аудиозаписей «Кино», благодаря передовым технологиям будут удивлять публику своей реалистичностью и одновременно таинственностью – также, как это было в годы расцвета и невероятной популярности коллектива. О том, какие еще сюрпризы ждут израильскую публику на концерте «Кино» в Тель-Авиве рассказывают музыканты группы: гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров.

«Спокойная ночь» Юрия Каспаряна

– Как вы ощущаете гитарный звук «Кино» сегодня, спустя десятилетия?

– Гитарный звук, на мой взгляд, кардинально не поменялся. Но сегодня намного больше технических возможностей, благодаря которым гитара звучит так, как нам хочется. Именно такое звучание мы и задумывали в 1980-х, но техника не позволяла.

– Есть ли композиции, которые вы открыли для себя заново в процессе подготовки шоу?

– Открытыми заново композициями можно назвать весь недавно вышедший альбом «Молнии Индры». На концертах мы играем, в основном, хиты. Мы старались их сделать максимально приближенными к оригиналу, в отличие от песен на новой пластинке. Там мы уже дали волю своему воображению, воспоминаниям, как мы хотели тогда в 1986-м их записать, но не смогли воплотить все идеи. А сейчас это возможно.

– Есть ли у вас любимый момент концерта — музыкальный или визуальный?

– Визуальный я не могу сказать, очень редко поворачиваюсь спиной к залу. А что касается музыки – есть несколько моментов. Например, «Спокойная ночь» для меня одна из кульминаций концерта.

– Что для вас значит выступить в Израиле, где у «Кино» всегда была особенно преданная аудитория?

– Есть желание, чтоб получился хороший концерт с теплой отзывчивой публикой. Программа у нас уже обкатанная, но парочка песен из альбома «Молнии Индры» в нее тоже вошли.

– Есть ли в Израиле места или впечатления, которые ассоциируются у вас с музыкой «Кино» или лично вдохновляют?

– Конечно, я вдохновлен Иерусалимом, Храмом Гроба Господня, Гефсиманским садом, но в этот раз не уверен, что успею посетить любимые места.

«Мы хотим танцевать» с Александром Титовым

– Каково снова играть материал ранних альбомов «Кино» спустя столько лет?

– Я от этого материала далеко никогда не отходил. Все время в голове песни вертелись, то одну, то другую вспоминал. Потом я даже на YouTube стал выкладывать видео, где играю песни «Кино» и объясняю, как я это делаю. Все это лежало очень близко. Поэтому, когда я начал играть в этом составе группы, ощущения, что вообще была какая-то пауза, не случилось.

– Пришлось ли переосмысливать свои партии, или вы стремились сохранить оригинальное звучание?

– Я хотел сохранить оригинальное звучание, но по прошествии лет я уже играю по-другому. И моторика другая, и техника. Но я стремился вернуться к тому звуку, который я слышал в своей голове в 1980-х. То, что в итоге получалось на записях, к тому, что у меня в голове, никакого отношения не имело.

– Есть ли ранние композиции, которые на сцене сегодня раскрываются особенно ярко?

– В «Мы хотим танцевать» мы придумали дополнительную часть, с которой эта песня заиграла по-новому.

– Как, по вашему мнению, израильская публика воспринимает ранний, более камерный период творчества группы?

– Мне кажется, что самое интересное – это контраст между ранними песнями и поздними. Мы стараемся его сохранить, потому что эмоции эти песни вызывают разные, но одинаково сильные по глубине.

– Успели ли вы познакомиться с израильской музыкальной сценой или культурой? Что вас удивило или заинтересовало?

– Я знаю многих представителей русскоязычной израильской музыкальной культуры. С блюзовой группой SOBO и гитаристом Даней Криманом мы дружим и несколько раз джемили, когда я приезжал.

«Кукушка» Игоря Тихомирова

– Какие песни поздней эпохи вам особенно важно исполнять сегодня?

– Конечно, «Кукушка» для меня важнейшая песня. Ее трагизм во мне каждый раз вызывает целую бурю эмоций. Когда ее играешь, то проживаешь вновь этап своей жизни, тех самых лет. Остальные песни важные и любимые, некоторые в концертный сет не входят, но «Кукушка» – особенная.

– Изменилось ли ваше отношение к басовым партиям — усиливаете ли вы их, адаптируете или стараетесь сохранить первозданность?

– Работа в два баса подразумевает достаточно сильные изменения каждой партии, чтобы они не звучали в унисон. Мы придумали партии совершенно разноплановые, на это приходится делать поправки. В песнях, где мы играем вдвоем, в бас-гитарных подходах появилось много изменений. Там, где мы играем по одному, то стараемся сохранять те приемы, которые придуманы изначально.

– Как вы ожидаете, что израильская аудитория воспримет мощную энергетику поздних песен «Кино»?

– Мне очень интересно, кто придет. Я пока слабо представляю, какая аудитория нас ждет. Сколько вообще «киношной» аудитории сегодня живет в Израиле? Думаю, что в Тель-Авиве нас встретят умные, талантливые и погруженные в музыку люди, которые ждали приезда «Кино».

Единственное в Израиле представление «История этого мира» с участием легендарной группы «Кино» состоится 22 ноября, на исходе субботы, в зале «Ангар 11» в порту Тель-Авива.

С музыкантами “Кино” беседовал Борис Яблоков.

Заказ билетов в кассе «Ивентим»:

https://www.eventim.co.il/ru/artist/kino-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE/

Гастроли группы «Кино» в Израиле организованы агентствами YM Production, AY Production и S.T. Standard

Фото: «ООО Бездельники»

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting