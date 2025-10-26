Впервые в Израиле: Королевский Национальный балет Грузии

Верхнее Фото: Shota Tsereteli

Когда грузинские танцоры выходят на сцену, зрители оказываются в водовороте энергии, истории, традиции и страсти, в мире, где каждое движение несёт в себе силу поколений. В январе 2026 года Израиль впервые примет у себя гастроли Государственного Королевского Национального балета Грузии – уникального коллектива, покорившего более 40 миллионов зрителей в 80 странах.

С 8 по 13 января 2026 труппа выступит в шести городах Израиля – от Ришон ле-Циона до Беэр-Шевы. Это будет не просто концерт, а культурное событие, настоящее театральное чудо.

На сцене – балет, в котором нет границ между народным искусством и театром, между традицией и дерзостью, между акробатикой и поэзией. Танец здесь – не просто движение. Это гордость, это ритм земли, это отпечаток истории, рассказанный языком тела. Каждый танец – как отдельный эпизод эпоса, рассказанный языком тела: благородная кахетинская сюита, огненная лезгинка, сцены сражений и любви. 30 виртуозных танцоров исполняют головокружительные вращения, стремительные прыжки, сложнейшие трюки и акробатические элементы, двигаются в совершенном синхроне, словно одно целое, – и всё это – в сопровождении живой музыки и более 150 колоритных костюмов.

Королевский Национальный балет Грузии демонстрирует впечатляющее сочетание технического совершенства и эмоциональной глубины исполнения. Это живое воплощение грузинской культуры, возможность прикоснуться к истории, сохранившейся в ритмах, костюмах и жестах. Шоу объединяет в себе элитарную и массовую культуру, художественное воображение и точный расчёт, национальные корни и глобальный язык.

Но главное – этот балет не просто хранит традиции, он их переосмысливает. Каждое выступление – это слияние фольклора, классики и современного сценического искусства. Постановки соединяют темперамент, грацию, физическую выносливость и эстетику, создавая стиль, не похожий ни на одну другую труппу в мире. Танец становится синтезом музыки, живописи, пластики, театра и даже циркового искусства, создавая яркое новаторское шоу, которое выходит далеко за рамки привычного представления о народной хореографии.

Истоки грузинского танца уходят во II тысячелетие до н. э., но именно в XXI веке он заговорил с новой силой. Современный Королевский балет опирается на эти глубокие корни. Идея его создания принадлежит Геле Поцхишвили — выдающемуся хореографу, кавалеру грузинского ордена Почёта, лауреату международных фестивалей, а также Майе Кикнадзе — известной танцовщице и хореографу. Вместе они основали труппу, чтобы заново прославить культуру своей страны на мировой сцене. Под их руководством балет превратился в творческую лабораторию, объединившую сотни исполнителей из разных регионов Грузии.

Сегодня коллектив не просто сохраняет традиции, но активно развивает их. Открытая Гелой Поцхишвили и Майей Кикнадзе Dance Academy – первая профессиональная школа грузинского танца, воспитывает новое поколение артистов, формируя будущее национальной сцены.

Королевский Национальный балет Грузии активно гастролирует по всему миру, представляя грузинское искусство на ведущих сценах Европы, Азии, Америки и Ближнего Востока. Международные туры стали не просто визитами, а миссией культурного диалога, возможностью делиться красотой и глубиной грузинского искусства с широкой аудиторией. Каждый концерт – это встреча культур, и каждый зритель становится частью этой живой передачи традиции. На сценах по всему миру выступления труппы вызывают восторг и уважение – как к художественному уровню постановок, так и к уникальности грузинского культурного кода.

Гастроли в Израиле – не просто встреча с выдающимся коллективом, а приглашение в мир, где танец – это и эпос, и гимн, и дыхание народа. Это искусство, которое не нуждается в переводе. Оно сразу попадает в сердце.

Ришон ле-Цион – 8 января, четверг, 20:00 – «Гейхал Меир ле-Тарбут»

Хайфа – 9 января, пятница, 20:00 – «Аудиториум Хайфа»

Петах-Тиква – 10 января, суббота, 20:00 – «Гейхал а-Тарбут»

Ашкелон – 11 января, воскресенье, 20:00 – «Гейхал а-Тарбут»

Беэр-Шева – 12 января, понедельник, 20:00 – театр «Синема-Сити»

Герцлия – 13 января, вторник, 20:00 – Центр сценических искусств

Фотографии: Shota Tsereteli

