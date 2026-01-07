«Всё, что делает человека человеком, — в грузинском танце»

Интервью с основателем и директором Королевского Национального балета Грузии Гелой Поцхишвили

С 8 по 13 января в Израиле впервые пройдут гастроли Государственного Королевского Национального балета Грузии – уникального коллектива, покорившего более 40 миллионов зрителей в 80 странах. Труппа выступит в шести городах Израиля – от Ришон ле-Циона до Беэр-Шевы. Это будут не просто концерты, а живое воплощение грузинской культуры, возможность прикоснуться к истории через ритмы, костюмы и жесты.

Основатели Королевского Национального балета – выдающийся хореограф, кавалер грузинского ордена Почёта, лауреат международных фестивалей Гела Поцхишвили и известная танцовщица и хореограф Майя Кикнадзе – поставили своей целью прославить культуру своей страны на мировой сцене. Под их руководством балет превратился в творческую лабораторию, объединившую сотни исполнителей из разных регионов Грузии. А их Dance Academy – первая профессиональная школа грузинского танца воспитывает новое поколение артистов, формируя будущее национальной сцены.

Накануне начала гастролей Королевского Национального балета Грузии мы поговорили с его директором Гелой Поцхишвили.

— Гела, это первые гастроли вашего балета в Израиле. Что вы чувствуете, готовясь к этому историческому событию?

Для нас это огромное волнение и счастье. Израиль — страна с глубокой духовностью, культурой и эмоциональной публикой, и для нас честь впервые представить здесь грузинский танец на самом высоком уровне. Мы приезжаем не просто с концертами — мы приезжаем с душой Грузии, с её историей, энергией и любовью.

— Вы подготовили для израильской публики что-то особенное?

Мы подготовили особую программу, в которой объединили лучшие классические номера и новые постановки, созданные специально для международных гастролей. В этой программе мы хотим показать диапазон грузинского танца — от древних воинственных ритуалов до утончённой пластики современной сцены. Мы выбрали то, что наиболее ярко отражает национальный характер. В каждой постановке чувствуется дух гор, сила воина и благородство грузинской души. Но вместе с тем — современное дыхание, свет, драматургия. Это живой организм, который развивается вместе с временем.

— Есть ли в этом туре номер, который вы считаете «сердцем программы»?

Да, это «Аджарули» — танец радости и любви, который отражает лёгкость грузинского характера. Также «Хорум» — символ мужества и чести. Эти танцы — как код нации, они всегда вызывают у публики слёзы и восторг.

— Израиль известен своей эмоциональной публикой. Как, по-вашему, воспримут грузинский танец зрители здесь?

Я уверен — с огромной любовью. Наши культуры родственные по духу. В израильской публике есть та же искренность и открытость, что и в грузинском сердце. Я чувствую, что это будет встреча двух народов, у которых одинаковая энергия света.



— В ваших постановках чувствуется мощная энергия и гордость. Как вы объяснили бы, что делает грузинский танец уникальным?

Грузинский танец — это не просто движение. Это честь, достоинство, мужество, любовь, поэзия и сила. Это способ говорить с миром без слов.

— А что грузинский танец говорит миру сегодня?

Время, в котором мы живём, требует не только красоты, но и духовности. Грузинский танец несёт вечные ценности — уважение, доблесть и любовь к Родине. Всё, что делает человека человеком, — в грузинском танце.

— Выступления вашей труппы объединяют театр, акробатику, живопись, музыку. Как рождается этот синтез?

Это идёт из самой природы грузинской культуры. У нас всё взаимосвязано — слово, песня, танец, живопись. Создавая новую постановку, я вижу её как картину, как дыхание, как диалог тела и духа.



— Ваш балет сохраняет национальные корни, но выглядит ультрасовременно. Как вы находите баланс между традицией и экспериментом?

Мы не ломаем традицию — мы её развиваем. Мы сохраняем суть, но обновляем форму. Ведь традиция, если она жива, должна дышать временем. Иногда, чтобы сохранить дух, нужно изменить форму. Главное, чтобы зритель чувствовал правду, а не только движение.

— Есть ли танец, который вы никогда не измените, каким бы современным не стал ваш театр?

Да, это свадебный танец «Картули». Это священный код грузинского танца. Он останется нетронутым, пока существует Грузия.

—В программу ваших концертов включены также уникальные исторические постановки великого маэстро Гелоди Поцхишвили, которым уже более полувека?

Маэстро Гелоди Поцхишвили создал новое направление в национальном танце – он придал ему современное звучание, сохранив при этом подлинную душу и тонкую поэтичность грузинского фольклора. А мы продолжаем творчески интерпретировать эти древние танцевальные ритмы, передавая их зрителю в обновлённой, современной и эмоционально глубокой форме.

– Как родилась великая хореографическая династия Поцхишвили, навсегда вписавшая своё имя в историю грузинского искусства?

В 1964 году народный артист Грузии, выдающийся общественный деятель и великий мастер Гелоди Поцхишвили основал при Государственной филармонии Грузии танцевальную компанию, которая ознаменовала начало новой эпохи в истории грузинской хореографии. Для нас огромная честь и счастье быть его прямыми потомками, продолжателями и хранителями его великого дела. Мы с благодарностью несем дальше его традиции, развивая созданный им стиль и хореографический язык, превращая древние грузинские ритмы в понятный и вдохновляющий современный художественный образ.



— Какой момент стал поворотным в вашем творческом пути, когда вы поняли, что хотите создать собственный театр?

Когда осознал, что хочу соединить прошлое и будущее, традицию и современность.

— А что вдохновило вас основать Академию в 2006 году?

Я хотел передать опыт и открыть дорогу молодым. Искусство не должно останавливаться — оно должно передаваться из поколения в поколение.

— Какие принципы вы закладываете в воспитание артистов в Dance Academy?

Дисциплина, уважение, труд и любовь. Без этих основ не рождается мастерство. Никогда не сдаваться. И помнить: на сцене ты представляешь не себя, а свою страну.

— Что для вас значит быть учителем и наставником для молодого поколения?

Это большая ответственность. Учитель должен быть примером — не только в искусстве, но и в человеческом достоинстве.



— Есть ли в труппе ученики, которыми вы особенно гордитесь?

Да, мой сын, Георгий Поцхишвили. Он продолжает наш путь на международной сцене, и это моя гордость.

— Что труднее — создать новую постановку или воспитать нового артиста?

Воспитать артиста. Постановка живёт на сцене, а человек — в жизни.

— В вашем коллективе — танцоры из разных регионов Грузии. Как вы добиваетесь такой синхронности и единства?

Мы семья. У нас нет «я», у нас есть «мы». Мы живём одной идеей — служить искусству.

— Ваш коллектив гастролирует по всему миру. Что вы считаете своей главной миссией?

Моя миссия — нести имя Грузии через искусство. Танец — это язык, который понимает весь мир. Когда грузинский танец исполняется на сценах Европы, Азии или Америки — звучит душа Грузии.

— Какое выступление за границей запомнилось вам особенно?

В Париже, в театре «Опера Гарнье». Там я понял, что грузинский танец может стоять на одной сцене с мировой классикой и не уступать по красоте и величию.

— Есть ли различие в восприятии грузинского танца, скажем, в Европе, Азии и на Ближнем Востоке?

В Европе ценят эстетику, в Азии — духовность, на Ближнем Востоке — темперамент и страсть. Но везде грузинский танец вызывает восторг. Везде объединяет сердца.

— Если бы вы могли описать суть Королевского Национального балета Грузии одним словом — какое бы это было слово и почему?

Душа. Потому что всё, что мы делаем, идёт от сердца и возвращается к сердцам людей.

Где и когда пройдут концерты Королевского Национального балета Грузии :

Ришон ле-Цион – 8 января, четверг, 20:00 – «Гейхал Меир ле-Тарбут»

Хайфа – 9 января, пятница, 20:00 – «Аудиториум Хайфа»

Петах-Тиква – 10 января, суббота, 20:00 – «Гейхал а-Тарбут»

Ашкелон – 11 января, воскресенье, 20:00 – «Гейхал а-Тарбут»

Беэр-Шева – 12 января, понедельник, 20:00 – театр «Синема-Сити»

Герцлия – 13 января, вторник, 20:00 – Центр сценических искусств

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/83709

или здесь: https://bezalelevent.co.il/ru/event/91

Организатор гастролей в Израиле компания Bezalel Events.

Фотографии: Shota Tsereteli

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=Y7yPQUaXx98

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting