Вьётся нить– искусство на свалке

Искусство на свалке – уже устоявшееся выражение. Что значит – у всех свое мнение, но в данном случае речь идет буквально об искусстве на свалке. О выставке в арт-центре в парке Хирия. Хотя слово «свалка» может вызвать ненужные коннотации – настроение-то у всех ниже плинтуса. Самое время на свалку…

Да – самое время на свалку, на знаменитую Хирию.

О! Сейчас напишу любимую фразу: «я живу в Израиле так давно, что помню когда Хирия была огромной около-тель-авивско-рамат-ганской-просто-свалкой и ее рассыпающийся мусорный верх украшали трехметровые буквы HOLLYWOOD аки Лос-Анжелес (на иврите – הוליווד – не подумайте дурного, мы все таки не настолько американизированы) но то было NN лет назад, а сейчас Хирия – образцовый экологический парк с предприятием по переработке мусора, с информационно-образовательным центром для посетителей, с амфитеатром, где сам Асаф Авидан и прочие селебсы не гнушаются давать концерты плебсу, где разбегаются тропинки велосипедных дорожек, где цветы и деревья, и навесы от солнца-дождя. И где в велосипедном парке есть выставочно-экспозиционное пространство.



Всегда хотела сделать репортаж с главной свалки страны Хирия… Там, в центре для посетителей, открыли выставку “התפתחוט”, посвящённую текстилю, мусору и экологическому осознанию культуры потребления, безудержному нашему «over» – знаем, что не надо, но удержаться не можем. Факты и статистика ниже, а на фото с пауком – работа художника Нира Ахаюна, он же один из кураторов. Инсталляция называется «Обуть нить» и сделано из абсолютно новой, но уже выброшенной обуви. Так что уде понятно, что выставка рассказывает и о том, что все мы – сытая часть человечества – перегнули палку в отношении потребительской культуры. И о том – что как ниточке/веревочке не виться… Последняя буква в названии выставки на иврите חוט – тет, а не тав – это игра слов и смыслов. חוט – это нить, и на выставке речь идет не только развитии, но и о нитях, а нить – это направление развития и т. д. и т.д. Играйте в слова сколько угодно, тем более, что текст для выставки – текст как экспонат – написал Нисан Шор – писатель, арт-критик и колумнист Ха-Арец. Ему можно – значит можно и нам, посетителям как этой небольшой выставки (в ней участвуют 6 человек – Гили Ависар. Нир Ахаюн, Яэль Яари, Нисан Шор, Луна Нильсен и Россело Шмария ), так и центра экологического образования в Хирие.

Шесть художников представляют работы, посвященные простому предмету – нитке и тому, что из нее можно сплести – как в прямом, так и в переносном смысле. Нить – основа и уток (уток – не птицы, а ткацкое переплетение) лежит в основе (на сей раз основа – наоборот, не ткацкий термин) ткани, а от ткани перейдем к текстилю и моде, а от моды к тем процессам, которые заставляют нас покупать, а затем выбрасывать. К процессам и их развитию (тому развитию, где последняя буква – тав), которые, в свою очередь, приводят к личным и социальным изменениям.

Выставка «Эволюция нити» – назовем ее так – посвящена и индустрии моды и обширным экологическим и социальным последствиям текстильных отходов. Эта индустрия, начавшаяся с промышленной революцией, превратила моду из ремесла в гигантскую сферу производства, выпускающую бесчисленное количество предметов одежды и обуви, не все из которых необходимы для нашего существования, но при этом играют одну из центральных ролей в формировании нашей идентичности. Выставка приглашает к иследованию перехода от одежды к нити, к осознанию процесса распада ткани. Ткани изнашиваются, редеют, истончаются, ветшают и распадаются в конце-концов на те же нити, из которых были сотканы. Нить – в изначальном ее качестве – олицетворяет легкость и способность меняться и перестраиваться. А мы, окутанные тканями – меняемся или мимикрируем? Как говорит куратор выставки Нир Охаюн: «Я никогда не видел двух обнаженных людей, которые выглядели бы одинаково, но я вижу много одетых людей, которые выглядят совершенно идентично».

А вот и статистика: Хирия перерабатывает около четверти отходов страны. Немудрено, что одна из целей всего этого парка переработки – сократить потребление и отходы. Как? Через образование, через продвижение «экологических ценностей», таких как повторное использование, переработка и экономика замкнутого цикла.

«Эволюция нити» – это выставка о том, что можно сделать из одежды, которую мы покупали, носили, а затем выбрасывали; как «вплести» эту одежду в окружающую среду и для начала в центральную тель-авивскую свалку, которую знают все. Свалку нельзя не заметить. По-моему, она и есть географический центр страны (не кидайте в меня новыми или старыми ботинками; я знаю, что на деле географический центр – на Хевронском нагорье). Не заметить свалку невозможно, хотя прежнее жуткое амбре почти что исчезло, почти…. В Хирию продолжают ежедневно привозить 4000 тонн отходов из 6 городов Гуш-Дана. 1000 грузовиков ежедневно. 2000 тонн идут на фабрику по переработке, 2000 на фабрику по разделению мусора. Вопросы экологии и переработки мусора в Израиле находятся, де факто, несмотря на все победные реляции и действительно имеющиеся научные достижения, почти что на зачаточном уровне для развитой страны. Мощностей не хватает, денег не хватает, но их не хватает везде. Как не удивительно, но хватает воды… При этом сотрудники экологического парка считают, что основных решений – два: уменьшить потребление и увеличить вклад в образование, чему, собственно говоря, и посвящена выставка «Эволюция нити», отражающая явление over-потребления через искусство – выставка критическая, художественная и забавная. Выставка о том, как мир моды заставляет нас делать то, что мы не хотим, или все-таки хотим?

Кстати, сама идея превратить свалку в парк (парк имени Ариэля Шарона) и основать Центр экологического образования возникла также благодаря выставке – высатвке «Хирия», проходившей в 2005 году в Тель-Авивском музее искусств в 2005 году и посвященной в основном проблемам ландшафтной архитектуры. Именно та выставка сдвинула гору – общественное сознание, а главное сознание соответствующих министерств. И тогда свалкой занялись ландшафтные архитекторы, возник центр Экологического образования. И в результате появилась государственная компания «Парк Ариэля Шарона», в котором (в парке. не в компании) проложены велосипедные дорожки, вырыты пруды и насажены деревья и время от времени возводится эстрада для выступлений знаменитых музыкантов. Парк расширяется. Мне удалось увидеть чертежи того, что будет…

Выставка «Эволюция нити» продлится до 30 июня 2025 года.

Экскурсии по выставке и по Центру экологического образования проводятся с воскресенья по четверг с 12:30 до 14:00 – необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте https://www.hiriya.co.il

Рядом со входом в Центр экологического образования – парк переработки Хирия – большая бесплатная стоянка, а вот рейсовые автобусы сюда, к сожалению, не ходят.

Регистрация на экскурсии, встречи, семинары, мастер-классы по ссылке – https://www.hiriya.co.il

или https://www.facebook.com/hiriyapark

Текст и фото – © Маша Хинич