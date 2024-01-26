На фото – работа Веред Абрамович. © Анчо Гош ורד אהרונוביץ קרדיט צילום אנצ׳ו גוש

Искусство на свалке – уже устоявшееся выражение. Что значит – у всех свое мнение, но в данном случае речь идет буквально об искусстве на свалке. О выставке в арт-центре в парке Хирия. Хотя слово «свалка» может вызвать ненужные коннотации – настроение-то у всех ниже плинтуса. Самое время на свалку…

Да – самое время на свалку, на знаменитую Хирию.

О! Сейчас напишу любимую фразу: «я живу в Израиле так давно, что помню когда Хирия была огромной около-тель-авивско-рамат-ганской-просто-свалкой и ее рассыпающийся мусорный верх украшали трехметровые буквы HOLLYWOOD – аки Лос-Анжелес, но то было NN лет назад, а сейчас Хирия – образцовый экологический парк с предприятием по переработке мусора, с информационно-образовательным центром для посетителей, с амфитеатром, где сам Асаф Авидан и прочие «селебсы» не гнушаются давать концерты «плебсу», где разбегаются тропинки велосипедных дорожек, где цветы и деревья, и навесы от солнца-дождя. И где в велосипедном парке есть выставочно-экспозиционное пространство, в котором до середины мая 2024 года проходит групповая выставка «Перевалочный узел». Отличное название для выставки на свалке – центре переработки.

Куратор выставки – Ади Йекутиэли.

Участники: Нурит Давид, Тигист Йосеф Рон, Анна Лукашевская, Дуди Зиссер, Веред Аронович, Тамар Береницки, Кармель Илан, Лизбет Бигер, Серхио Даниэль Чертков, Элькана Леви. Часть из перечисленных десяти художниц\ков– известны, любимы, знамениты, у части – всё впереди и все они представляют работы, посвященные «переходным периодам», промежуточными ситуациям, которые являются временным мостом – срединными ретрансляциями между реальностями, между тем, что было раньше, и тем, что будет после.

В первые недели войны и горя всех нас охватило понимание того, что мы живем в то время, когда необходимо собраться с силами и преодолеть экзистенциальные проблемы – простыми словами, говоря, надо собраться с силами и продолжать жить. Творчество же требует в таких условиях альтернативы, гибкости, переосмысления ценностей и взглядов на жизнь.

На выставке «Перевалочный узел» представлены работы десяти художников, обрисовавших ситуации между прошлым, которого больше нет и неизвестным будущим. Выставка в Центре экологического просвещения, посвященная различным «транзитным» точкам и «транзитным» ситуациям – и все в парке Хирия – в комплексе, который стал «транзитной» станцией для отходов, Кстати, трансформация города – это тоже транзит. Так считают художники, напоминающие что и кончина – это транзитная станция на пути к следующему миру. Но это уже совсем грустно. Так что вот просто факты:

Пространство искусства и дизайна в Центре экологического образования в парке Хирая работает как арт-центр с 2021 года под художественным руководством куратора Ади Иекутиэли. В течение года в этом пространстве проходят меняющиеся выставки и художественные проекты, а также встречи с творческими личностями и деятелей культуры, занимающихся вопросами экологии и развития.

Часы работы: воскресенье-четверг 11:00-15:00, пятница 10:00-13:00.

Адрес: Центр экологического образования, Парк переработки отходов Хирия.

Регистрация на экскурсии, встречи, семинары, мастер-классы по ссылке – https://www.hiriya.co.il