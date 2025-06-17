#убираямиклат

НА ФОНЕ КОШМАРА

На фоне фотографий разрушенных домов и статистики убитых и раненных, на фоне новостей…

Много слов о красивом, чтобы отвлечься на несколько минут…

Текст и фото – © Маша Хинич

Поскольку все время убирать, стирать и готовить между походами в убежище, просмотром новостей и поливом огорода с тыквой, баклажанами и помидорами (я никогда толком не знаю, что у меня вырастет – но вот тыква, баклажаны и помидоры уже определены), не улетев в отпуск (а планы мы с подругой спланировали сами себе на зависть!) решила написать о нескольких выставках, про которые давно упоминала, по радио рассказывала, а вот описать подробно не успевала. Нашла подходящий момент… – очередная грустная шутка. Вышивая светом: греческий фотограф и вышивальщицы Востока в музее MUZA

В музее Эрец-Исраэль в Тель-Авиве (MUZA) еще в конце марта (год уже не имеет значения) открылась необычная выставка – «Вышивая светом», результат шестилетнего художественного проекта знаменитого греческого фэшн-фотографа Вангелиса Кириса. Именно он стоял у истоков идеи соединить фотографию и вышивку – два вида искусства, которые редко сосуществуют в одном пространстве. Эта экспозиция – сплав фотографии, вышивки, света, звука и исторического исследования. Это художественная археология, эмоциональное палимпсестное путешествие по нитям времени, ткани памяти и теням утраченного. И это – масштабный проект длиной в 6 лет и протяженностью в 30 стран, в котором фотография, вышивка, история и свет соединяются в единую инсталляцию о памяти, утрате и культурной идентичности.

Начался проект с большой выставки в Акрополе из 140 фотографий, посвященной национальному костюму Греции, затем эта же выставка была показана на Кипре.

Кирис – фигура неординарная. Художник, путешественник, кочевник, собиратель историй. Его называют «странником между культурами». На его счету – участие в культурных форумах, фестивалях, музейных коллаборациях.

Кирис объединил усилия с мастерами и мастерицами вышивки, с историками костюма и реставраторами, чтобы создать портреты, в которых сам образ – то есть модель, лицо человека и ткань его традиционного наряда становятся равноправными участниками рассказа. Каждое изображение напечатано на холсте, а затем ВРУЧНУЮ (специально выделила капс-локом, то есть простите – прописными буквами) вышито серебряными, золотыми и шёлковыми нитями. Над каждой такой фотографией-картинной-вышивкой трудились 8–9 вышивальщиц, на один портрет уходило до полугода

Некоторые нити – аутентичные, подлинные нити 1920-30-х годов, найденные в монастырях и в частных коллекциях. В во время работы над этим проектом члены команды Вангелиса искали старинные образцы, изучали технику (к примеру, как ткать парчу), искали описания в архивах. Всё делалось по историческим технологиям. Важно понять, что здесь не приклеивали к холсту готовую вышивку, а создавали её заново, с нуля, по древним техникам. Практически сизифов труд.

На первый взгляд может показаться, что речь идёт о декоративной выставке. Но это глубоко исследовательский, почти археологический проект. Он посвящён одежде – как носителю культурного кода, статуса, памяти, боли и красоты. В одних странах, как, например, в Греции, вышивкой традиционно занимались мужчины. В других – только женщины. В некоторых регионах вышивали только праздничную одежду, в других – каждодневную. Во времена турецкой оккупации в Греции, к примеру, вышивка почти исчезла. Люди боялись выделяться. Наоборот, в других странах она становилась способом сопротивления, способом быть замеченным.

Для проекта «Вышивая светом» использовались также старинные ткани, восстановленные традиционные техники и натуральные материалы – золото, серебро, шёлк, жемчуг.

Это не декоративное оформление и не аппликация – это настоящая вышивка, в которой каждой стежок каждой линии каждого шва является частью художественного высказывания, как и свет: в работах Кириса свет то выхватывает лицо, оставляя вышивку в тени, то, наоборот, растворяет лицо в темноте, передавая орнаментам и узорам главную роль. Иногда вышивка спрятана внутри изображения, и её нужно заметить самому – как археологу, нашедшему ускользающий след.

Вангелис Кирис называет свои работы не реконструкцией, а «восстановлением живой ткани истории». Каждый портрет на выставке сопровождается своей историей – в нём запечатлён не только человек, но и страна, и эпоха. Это не копии старинных костюмов, а их интерпретации, «новые оригиналы».

Кирис и его команда провели масштабные исследования, работая с музеями и архивами в разных странах – не только с коллекцией еврейских костюмов MUZA. Среди представленных образов – интерпретации традиционных костюмов и одежды евреев Йемена, Польши, Кавказа, Северной Африки и т.д. Каждый портрет сопровождается историческим нарративом: когда, где, кем носился тот или иной костюм, какую роль такой костюм играл в жизни семьи или общины. Это искусство, в котором невозможно отделить личное от коллективного. А сам Кирис сродни дирижеру – он управляет долгоиграющей художественной партитурой, где в равных пропорциях «звучат» нити, лица, свет и звук.

Сама же экспозиция захватывает дух в ту секунду, когда вы в нее вошли, а вот выйти – сложно, потому что вы оказываетесь в спиралевидном лабиринте, где каждый виток открывает новый коридор образов, истории, цвета, и снова -света.

Наряду с вышитыми портретами в этих спиралях можно увидеть пару видеофильмов о создании проекта, исторические ткани и элементы костюмов. Собственно, весь второй этаж павильона Ротшильда превращён в театральное пространство, где играют свет, звук, ткань и время. И посетители им подыгрывают…

Играют под музыку – партитуру памяти, созданную специально для этой выставки греческим композитором Димитрисом Бакрасом. Музыку, в которой слышны мотивы еврейских молитв, отголоски трагедий, интонации надежды. Для каждой выстави этого проекта Вангелиса в других странах создается своя мелодия, свой ритм.

Кирис на встрече с журналистами за день до открытия выставки в Тель-Авиве говорил, что «идея выставки родилась из чувства утраты: исчезающих традиций, забытых техник, безымянных лиц на старых фотографиях. Эта выставка – художественный манифест; ткань, в которую вплетены судьбы, коды, символы, трагедии и надежды. Это лицо, вышитое золотой нитью на холсте чужой, но странно знакомой памяти. И, возможно, в этом лице можно узнать себя. Это не декор, не орнамент, не украшение, это настоящие швы – настоящая вышивка. И одновременно – продолжение фотографии, её метафорическое развитие».

Но вместо ностальгии он предлагает зрителю погружение в живой, дышащий мир, в котором прошлое говорит на языке настоящего.

Работы Кириса -— это портреты не только людей, но и культур. Это попытка запечатлеть и сохранить сложную ткань истории, в которой ничто не пропадает бесследно. И потому эта выставка – почти медитативная.

После MUZA проект отправится в Грецию и Южную Корею (если самолеты будь летать – еще одна неудачная шутка). В каждом новом месте выставка переосмысляется: добавляются новые портреты, звучит другая музыка.

Из официальных сопровождающих слов:

Вангелис Кирис – уроженец Афин, специализирующийся на фэшн-фотографии, портретах и арт-съёмке – был приглашён музеем MUZA для съёмки выдающейся коллекции одежды павильона еврейской культуры и фольклора. В этой коллекции представлены полные наряды, головные уборы, украшения и талиты, датируемые XVIII–XX веками. Эти предметы – из еврейских общин по всему миру: из Центральной Азии (Бухара), Ирака, Ирана, Йемена, Эфиопии, Туниса, Ливии, Марокко, Турции, Греции, стран Балкан, Польши, Франции, Голландии и других.

В февраля 2024 года, в самый разгар войны «Железные мечи», Вангелис Кирис прибыл в Израиль с командой и провёл съёмки более 80 моделей в павильоне еврейской культуры и фольклора MUZA.

Получившиеся фотографии были напечатаны на больших холстах, которые в ателье Кириса были вручную расшиты традиционным золотым шитьем и цветными нитями по воссозданным старинным техникам.

Кирис – один из самых известных фэшн-фотографов Европы, черпает вдохновение в живописи Ренессанса и барокко

Работы Кириса на стыке моды и искусства были представлены на ведущих мировых культурных площадках: Акрополь в Афинах, выставочные залы в Салониках, Париже, Венеции, Сеуле. Он такж сотрудничал с модным домом Giorgio Armani.

Кроме художественных фотографий, на выставке также представлены шесть подлинных костюмов из музейной коллекции.

Куратор выставки – Раз Самира, главный куратор MUZA.

Выставка продлится до 30 ноября 2025

Часы работы – не смешите…

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