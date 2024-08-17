Выставка Balloon Story вернулась в Тель-Авивский порт

Верхнее фото :by Maor Natan

200 000 посетителей пришли на выставку Balloon Story в прошлом году. По следам этого грандиозного успеха она вернулась в Тель-Авивский порт, а похожее мероприятие проходит в эти дни на Манхэттене в Нью-Йорке. Balloon Story уже идёт в павильоне Ангар 11 и продлится до 31 августа 2024 г.

На этот раз организаторы создали образы различных героев детских сказок: Снегурочку, Красную шапочку, Ами и Тами, Златовласку и трёх медведей, Русалку, Капитана Немо, Алладина, Алису в стране чудес и других. Любимые герои сказок, сделанные из надувных шаров, предстают перед посетителями. Дети – в восторге от знакомых образов в волшебном оформлении, а взрослые с радостью возвращаются в детство.

120 израильских и зарубежных художников создали выставку из 600 тысяч надувных шаров, сделанных из переработанных материалов. Balloon Story занимает площадь 4000 тыс. кв. метров.

Материалы десятков этих сказочных фигур пойдут на полезные цели после окончания выставки. Они будут превращены в игрушки для домашних животных и использованы для новых произведений людей искусства, работающих с резиной. Таким образом, Balloon Story не приносит вреда окружающей среде.

В дополнение к фигурам, на ней выступают клоуны и циркачи, имеются «бассейн» надувных шаров в стиле королевства драконов и рыцарей, кабинки для селфи, интерактивные игры, зона питания и другие сюрпризы.

Balloon Story – важная часть фестиваля Family August at the Tel Aviv Port, в рамках которого проходит целый ряд мероприятий для всей семьи в Тель-Авивском порту. Выставка продлится до 31августа.

Часы работы:

воскресенье-четверг – с 9:00 до 21:00 (последний заход – в 20:00)

пятница – с 9:00 до 15:00 (последний заход – в 14:00)

Вход на выставку – каждые полчаса.

Цена билета – 139 шек. Существуют скидки для членов различных потребительских клубов.

Заказ билетов на сайте:

https://www.to-mix.co.il/balloon-story-2

Photos by Maor Natan

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting