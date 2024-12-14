Верхняя иллюстрация – работа Екатерины Ройз

Выставка «Иерусалим всегда двоится» в галерее «Skizza», или как быть в контакте с Городом и не потерять себя

Текст – © LR

Посвящение любимому городу в любой ситуации будет кстати: помогает ощущать свой дом в Израиле, направляет и художников, и нас, зрителей, в его освоении. Вдохновляет, не побоимся пафоса, который в отношении Иерусалима точно уместен. Причем не только в высоком смысле слова, но и в практическом, бытовом.

Куратор Марина Шелест (ассистент Замир Перес) исходит именно из этой идеи: сначала Иерусалим для вас «…сказочный, святой, небезопасный, древний и как будто вымышленный город. До него почти также далеко, как до Луны.» А потом вы приближаетесь к этой Луне и здесь уже «…опаздывает твой автобус, надо взять очередь на почту, ты идёшь за покупками, ищешь квартиру». В этом же духе высказывался Александр Генис: «На Святой земле все надо понимать буквально. Вон, скажем, геенна, только уже не огненная».

Восемь художников приняли участие в выставке: Маша Волхонская, Аня Дорфман, Наташа Куликова, Ира Литманович, Замир Перес, Катя Ройз, Виктор Трубников, Шмуэль Шелест. Часть из них – новые репатрианты, часть уже имеет более долгий, насыщенный опыт жизни в Иерусалиме. Да, почти все авторы – иерусалимцы, им повезло, они совершили этот выбор.

Конечно, «двоится» – это только начало, условная точка/цифра отсчета. Потому что, во-первых, этот город всегда Город. По определению, не будем сейчас вдаваться в историко-теологические штудии.

Перевод Иерусалима на язык вербальный – на мой взгляд, неблагодарное занятие, поскольку слишком много о нем уже написано и сказано, причем людьми самыми авторитетными.

Перевести Город на язык визуального искусства тоже не просто, но желание художников тут неутомимо и неизбывно. Живопись, графика, фотография, объекты подсвечивают суть и подробности, ранят и успокаивают, и умиротворение все же происходит чаще. Это не то, чтобы «Иерусалим двоится», это Город как лента Мебиуса, то есть бесконечный поиск равновесия, силы, красоты. И галерея помогает зрителю все же найти решение – в пространстве Города, во всем, что происходит внутри него, между холмами, стенами, людьми, наконец. Просветы «между», думаю, самое интересное для художников, то, что нужно уловить средствами их мастерства. Нюансов, с которыми играет воображение, множество. Таким образом, особенности визуального языка авторов, их способ размышления и высказывания о Городе – это второе.

И третье. Куратор и художники не пошли по пути туристических маркеров и экзотической фактуры Иерусалима: центр трех мировых религий, яркие типажи и т.д. Ничего, разумеется, нет плохого в том, чтобы запечатлеть и оставить память о знаковых, эталонных видах Старого города и Стены плача (хотя уже Кафка называет ее почтовым отделением Б-жественной канцелярии, и это тоже пример двойственного восприятия). В конце концов, туристические центры не возникают на пустом месте, любой город демонстрирует в своем – даже новодельном – центре то, считает важным сказать о себе. И это не случайное, не сиюминутное «важное». От центра турист, да и обычный горожанин, начинают свой личный маршрут, а потом уж происходит более близкое знакомство с Городом и страной. Но художники ищут что-то иное.

Согласно одной из теорий современного искусства, каждый объект, в том числе городской, да и сам город, мы воспринимаем как текст, соответственно, считываем каждый своё. Сюрпризы нового климата, архитектурные наслоения, звучание восточных языков и напевов, смыслы праздников и дней скорби, шлейфы запахов, собственные дресс-коды, отголоски глобальной моды и локальной кулинарии. У каждого израильтянина свои персональные приоритеты, своя оптика, но у Иерусалима все без исключения отмечают особый климат/наречия/смыслы. Вслед за художниками мы кружимся по этим улочкам (Катя Ройз, Аня Дорфман), улыбаемся трамваю – вот же чудо, в самом деле (Наталья Куликова наслаждается жанром забавного комикса). Вдыхаем особый свет (Шмуэль Шелест), разглядываем кошек в жанровых сценах, читаем или слушаем легенды, листаем страницы. Формула «ты в Городе и Город в тебе» наполняется содержанием, и хочется только все это сберечь.

Виктор Трубников – автор двух объектов, которые нужно было бы назвать кинетическими, но работает художник, прежде всего, со светом. Еще один трамвай, на сей раз загадочный почти что транспорт: с его помощью люди-птицы перемещаются все же по земле, а не по воздуху; и фигурка некого сказочного героя, он выбирает воздух, он парит, взлетает над публикой, над реальностью. Ему было бы интересно придумать свой отдельный рассказ, с именем и сюжетом. Виктор использует свет и движение, как своего рода анимацию, и еще раз акцентирует ощущение прекрасного парадокса в иерусалимских буднях.

Думаю, каждый художник на этой выставке каким-то чудесным образом создал свою линзу, выставил ее и направил наш общий взгляд в будущее.

Страница мероприятия – Иерусалим всегда двоится. Открытие выставки. | Facebook

Страница галереи – Skizza Gallery (Jerusalem) | Facebook

Сайт галереи – https://www.skizzagallery.com/