Выставка к столетию художника Пинхаса Шаара в Музее Моше Кастеля в Маале-Адумим

Заглавная иллюстрация: Пинхас Шаар – обложка каталога выставки. На обложке: Диптих «Магия творчества» («Колесницы богов»), 1986 г

Недавно на нашем портале появился большой материал о том, как преобразился Музей художника Моше Кастеля в Маале-Адумим, написанный специально для israelculture.info новым куратором музея д-ром Алеком Д. Эпштейном. В музее этом достаточно давно не было значительных выставок, но в октябре в нём открылась представительная экспозиция к 100-летию со дня рождения выдающегося израильского живописца Пинхаса Шаара (1923–1996), статьи о которой появились во многих израильских газетах. Мы попросили Алека отдельно рассказать об этой выставке.

Автор: Алек Д. Эпштейн

Монографическая выставка к 100-летию со дня рождения Пинхаса Шаара, озаглавленная «От света Библии – в Новый свет – и обратно», несмотря ни на что, открылась в нашем Музее, как и было запланировано, 25 октября. На выставке представлены 28 холстов, из которых лишь один прежде демонстрировался в израильских учреждениях культуры прежде, и девять авторских литографий. Из-за начавшейся войны, мы не смогли провести праздничный вернисаж, а председатель Совета директоров нашего Музея Гай Ифрах, призванный в армию, экспозицию до сих пор не видел. Я горжусь лидерскими качествами, проявленными директором нашего Музея Хагаем Сассоном: когда все учреждения культуры закрывались одно за другим, мы продолжили не просто работать, как и прежде, но даже готовили новую выставку и каталог (дизайнер – Галина Блейх), который издан на двух языках, иврите и английском. Художник, творчеству которого экспозиция посвящена, выжил и выстоял в ужасах нацизма, и нам казалось недопустимым, чтобы его посмертная юбилейная выставка была сорвана исламистскими боевиками. Наши враги хотят, чтобы мы перестали жить, дышать, бороться, чтобы мы в страхе прятались от них в норах; очень важно, чтобы этого не случилось, чтобы мы чувствовали себя свободным народом, живущим в своей Стране…

Герой, причем отнюдь не только нашей выставки, Пинхас Шаар (урожденный Шварц), родился 15 марта 1923 г. в г. Лодзь в Польше в семье плотника Яакова, бывшего главой объединения еврейских мебельщиков Лодзи, и его супруги, Хайи Файги Шварц (урожденной Зихлинской). Яаков Шварц был образованным человеком, он говорил и писал на идиш, польском, русском и немецком языках. Его брат Менахем в 1920-е годы эмигрировал в Германию, откуда после прихода нацистов к власти успел выбраться в Эрец-Исраэль; жил в Тель-Авиве. Пинхас был третьим из четверых детей в семье: его сестра Эстер родилась в августе 1919 г., брат Иосиф – в ноябре 1921 г., а брат Лейб – в феврале 1924 г. Братья участвовали в деятельности молодежных сионистских организаций Ха’шомер ха’цаир и Бар-Кохба. С раннего возраста Пинхас проявлял интерес к рисованию, иллюстрируя сказки, которые ему читали взрослые. Родственником его отца (девичья фамилия его матери – Гитель Адлер) был выдающийся живописец Янкель Адлер (1895–1949), которому родители Пинхаса с гордостью показывали его работы. В шестнадцать лет, непосредственно перед началом Второй мировой войны, Пинхас Шварц познакомился с польским художником-авангардистом Владиславом Стржеминским (1893–1952), продолжателем пути К.С. Малевича и В.Е. Татлина, у которых он учился в 1918 г. в Свободных художественных мастерских в Москве; у него Пинхас Шварц успел взять несколько уроков. В 1939 г. работы Пинхаса Шварца впервые экспонировались на выставке в Лодзи. Тогда же он оформил книгу стихов Мойше Бродерзона (1890–1956) – одного из ведущих деятелей еврейского авангарда в предвоенной Польше, основателя литературной группы «Юнг-идиш» и первого в истории еврейского кукольного театра.

После вторжения в Польшу в сентябре 1939 г. войск нацистской Германии Пинхас, его братья и их отец бежали из Лодзи на восток страны, который вскоре оказался под советской оккупацией; Пинхас сумел добраться до Львова, Иосиф и Лейб с отцом – до Варшавы. По свидетельству Иосифа, они верили, что немцы не причинят зла женщинам и девушкам, поэтому оставили сестру и мать в городе Лодзь, переименованном в Лицманштадт, находившемся на территории, включенной в состав Рейха. К февралю 1940 г. евреи Лодзи были интернированы в гетто, многие были направлены на принудительные работы. В мае 1940 г. братья и отец узнали о тяжелейших условиях жизни в гетто и решили вернуться в Лодзь, чтобы попытаться вызволить оттуда мать и сестру. Сумев попасть в гетто, огороженное деревянной стеной и забором из колючей проволоки, они не смогли из него выбраться.

Юденрат гетто, в который входил муж его сестры Эстер, поручил Пинхасу иллюстрировать просветительские брошюры и плакаты, призванные помочь жителям, число которых превышало двести тысяч человек, несмотря на ужасные условия, в которых они находились (гетто не снабжалось электричеством, в нем не было водопровода, вследствие чего тысячи человек скончались от голода и болезней), свести к минимуму риск заражения инфекционными заболеваниями, прежде всего – тифом. В вечерние часы П. Шварц работал над декорациями для театральной студии гетто; в начале 1990‑х гг. по просьбе иерусалимского Мемориального центра Яд Ва’шем он сделал авторское повторений декораций к одному из спектаклей для детей гетто, «Волшебная лошадка». Затем он был переведен в Статистический отдел, где работал над чертежами и графиками, суммировавшими производственную активность гетто; в том же отделе трудился фотограф Мендель Гроссман (1913–1945, погиб в ходе «марша смерти»), которому удалось сделать тысячи снимков, являющихся уникальным историческим свидетельством повседневной жизни и страданий жителей гетто. Часть этих снимков сохранил Пинхас Шварц; его вдова Иехудит Шаар в 2005 и 2006 г.г. передала их в дар Мемориальному музею Холокоста в США.

Нацисты предполагали, что Лодзинское гетто станет транзитным и просуществует недолго, но оно развилось в промышленный центр, более четырех лет эксплуатировавший труд обитателей гетто на нужды вермахта. Руководивший юденратом Мордехай Румковский (1877–1944) ошибочно надеялся, что труд евреев на 120 созданных в гетто предприятиях и мастерских в пользу оккупационных властей позволит избежать отправки этих людей в лагеря уничтожения; однако в 1944 г. был депортирован в Освенцим – и там погиб и он сам.

Брат Пинхаса Шаара работал в гетто в пекарне – благодаря хлебу, который он тайно и с огромным риском для жизни приносил домой (нацисты публично казнили уличенных в контрабанде продуктов питания), семье удавалось избежать голода. Используя строительный мусор, Пинхас и его братья начали возводить скрытый бункер, где семья могла бы спрятаться и спастись от неминуемой гибели в ходе очередной «акции» (а уже в январе 1942 г. началась депортация евреев Лодзи в лагерь уничтожения Хелмно, где их умерщвляли в газовых камерах), однако реализовать этот план им не удалось. Благодаря высокому уровню производительности труда, который был достигнут в гетто, и тотальной системе контроля, его ликвидация произошла лишь в августе 1944 г., когда последние выжившие жители были вывезены в Освенцим; так погибли старшая сестра Пинхаса и ее полуторагодовалый сын Гершон. Пинхас, его братья и их отец были направлены в концлагерь Заксенхаузен, а оттуда – в концлагерь Кёнигс-Вустерхаузен в земле Бранденбург в Восточной Германии, где они работали на строительстве жилья для немцев, оставшихся без крова в результате бомбардировок союзников.

После того, как 25 апреля 1945 г. этот концлагерь был освобожден советскими войсками, Пинхас Шварц и его братья и отец решили вернуться в Лодзь, куда они добрались 8 мая 1945 г., и где они через несколько недель воссоединились с находившейся в крайней степени истощения Хаей Файгой, освобожденной из женского концентрационного лагеря Равенсбрюк, ворота которого были открыты советской армией 30 апреля 1945 г. В огне Холокоста погибли многочисленные родственники отца, в том числе его мать Гитель Адлер, а также родители матери, Голда и Давид Зихлинские, и их родственники. Оставаться в Польше было невозможно – каждый город, каждая улица и каждый дом хранили память о замученных и убитых евреях. В январе 1946 г. семья Шварц перешла границу с Германией, оказавшись в итоге в лагере для перемещенных лиц Фельдафинг в Баварии. Пинхас Шаар заболел тяжелой формой воспаления легких и на несколько недель оказался в больнице в городке Гаутинг.

В 1948 г. Лейб, а в 1949 г. Иосиф Шварц и его отец Яаков эмигрировали в Израиль, где открыли столярный цех в Хайфе. Пинхас стремился вернуться к занятиям искусством и в ноябре 1947 г. через Мюнхен (где ему даже удалось организовать выставку) добрался до Парижа, где учился в Académie de la Grande Chaumière и где в 1953 г. в Galerie Saint-Placide прошла его первая персональная выставка во Франции. В 1958 г., по призыву братьев, воссоединился с ними в Израиле, где впервые побывал еще в 1949 г.

В 1959 г. Пинхас Шаар женился; его избранницей стала уроженка Тель-Авива 26‑летняя Элишева Каспи (настоящая фамилия ее отца, родившегося на Украине – Серебряник). В 1960 г. молодая семья приобрела небольшой двухэтажный дом с участком на улице раввина Фридмана в северном Тель-Авиве; там родился их сын Гиль (1961–2018), там и поныне живет Элишева. В 1964–1968 гг. супруги жили во Франции. П. Шаар подписал четырехлетний контракт с парижской Galerie Henri Bénézit; в 1965 г. этой галереей была опубликована брошюра о художнике, тексты для которой написали легендарный арт-дилер Даниель Анри Канвейлер (1884–1979) и видный искусствовед Вальдемар Жорж (1893–1970). И в годы пребывания во Франции Пинхас и Элишева Шаар ежегодно бывали в Израиле, куда вернулись в 1968 г. и где оставались семь последующих лет. В июне – июле 1975 г. в Еврейском музее Нью-Йорка прошла персональная выставка П. Шаара, озаглавленная «Отпусти народ мой»; предисловие к ее каталогу написал легендарный Эли Визель (1928–2016), в 1986 г. удостоенный Нобелевской премии мира. После этой выставки Пинхас и Элишева остались в Нью-Йорке. В конце 1979 г. в жизни художника появилась другая женщина; спустя пять лет супруги развелись, после чего Элишева вернулась в Тель-Авив. По ее словам, «у Пинхаса была еврейская душа во всем, что он делал; у всех его персонажей – еврейские глаза. В 1960-е годы в Тель-Авиве очень мало кто хотел слышать о еврейской традиции, о Холокосте. К нам приезжали художники Нафтали Безем, Шмуэль Боне, Лео Рот, они очень ценили творчество мужа. Но в обществе в целом интереса к этому не было, и Пинхас очень переживал из-за этого». Он создавал картины не в стиле абстрактного экспрессионизма, который тогда доминировал в Израиле, а «Еврей со свитком Торы», «Царь Давид», «День искупления», «Суккот»…

Пинхас Шаар был художником значительного дарования, работы которого отличает уникальный живописный язык, поэтично соединяющий детские воспоминания, многие из которых связаны с иудейскими темами и сюжетами, с эстетикой экспрессивного сюрреализма. На его картинах словно разыгрываются сцены из сказочных спектаклей, в которых реальные, воображаемые и библейские персонажи с оттенком юмора и грусти сосуществуют на одной сцене.

Персональные выставки художника неоднократно проходили в Париже (в 1956 и 1965 гг.), Брюсселе (в 1959, 1965 и 1967 гг.), Люцерне (1968 г.), Женеве (1972 г.) и других городах. В 1968 г. на французском языке был издан альбом, включавший эссе о его творчестве, написанное видным бельгийским искусствоведом Марселем ван Жолем (1916–2014), и репродукции его избранных произведений. В 1982 г. значительно расширенное издание этой книги было опубликовано на английском языке; новое предисловие написал видный литературовед и культуролог профессор Моше Лазар (1928–2012).

В Израиле наиболее значимые выставки П. Шаара прошли в Музее современного искусства в Хайфе (в 1954 г.), в Доме архитектора в Тель-Авиве (в 1958 г.), в Тель-Авивском музее искусства – павильоне Елены Рубинштейн (в 1961 г.), в Центре идишской культуры им. Шолом-Алейхема (в 1972 г.). Работал художником-декоратором в Камерном театре в Тель-Авиве, а также книжным иллюстратором. В 1963 г. одним из первых открыл свою студию в Яффо (по адресу: ул. Цедеф, дом 6), где можно было увидеть и приобрести его картины. Его первая персональная выставка в США прошла в Meltzer Gallery в Нью-Йорке в 1962 г. В этом городе Пинхас Шаар постоянно жил последние два десятилетия своей жизни до кончины 3 декабря 1996 г. Художник был похоронен в киббуце Эйнат в Израиле, в нескольких километрах к востоку от Петах-Тиквы.

Проведение выставки Пинхаса Шаара стало возможным благодаря подвижнической деятельности Зохара Бернарда Коэна и его брата Омри Дубосека Коэна, уже не первый год занимающихся творческим наследием этого самобытного мастера. Мы в Музее от всего сердца благодарны этим замечательным – весьма молодым, кстати, они не отметили и тридцатилетие – людям. Пинхас Шаар умер в США, его картины много лет хранились, даже не будучи натянутыми на подрамники – и именно братья Коэны позаботились о том, чтобы эти произведения обрели тот вид, который позволяет представить их в Музее; некоторые картины были на их средства отреставрированы. Верим, что организованная нами совместно первая в Израиле за полвека персональная выставка Пинхаса Шаара, наконец, заслуженно утвердит место этого живописца в первом ряду мастеров еврейского изобразительного искусства ХХ столетия.

Музей художника Моше Кастеля в Маале-Адумим

Адрес Музея:

ул. Ха-Хацоцра, 23, Маале-Адумим.

Дни и часы работы:

Музей открыт по воскресеньям, понедельникам, вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00, по средам – с 12.00 до 20.30, по пятницам с 9:00 до 13:00; узнать детали и заказать экскурсию можно по телефону 02-5357000.

Генеральный директор Музея – Хагай Сассон.

Музей проводит многочисленные мероприятия и временные выставки, вся информация о которых доступна на сайте www.castelmuseum.co.il

и на Фейсбук-странице www.facebook.com/moshe.castel

В Музее начинается и цикл лекций на русском языке. По средам лекции на иврите начинаются в 19.00, а за три часа до этого, в 16.00, проводятся лекции на русском языке.

Все фотографии произведений Пинхаса Шаара предоставлены Алеком Д. Эпштейном