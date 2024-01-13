Верхнее фото: Enclosed spaces Alicia Shahaf

Выставка «Кочующие души: Бытие единичное множественное». Куратор: Вера Гайлис.

Эта выставка – результат сотрудничества сообщества KAKDELART и инициативы «Nefashot» – и первое мероприятие в рамках проекта «Кочующие души», выставка современного искусства, посвященная вопросам иммиграции в Израиль с акцентом на опыт, связанный с психическим здоровьем. Художники создают мозаику личного и группового опыта иммигрантов из Польши, Аргентины, Англии, Франции и стран бывшего Советского Союза.

С 25 января по 4 мара 2024 года в здании на улице Эхад ха-Ам, 3, в Иерусалиме.

Открытие – 25 января в 19:00

Выставка выходит за рамки привычных слоев иммиграционного повествования, углубляется в подлинный опыт, проблемы и воспоминания, которые формируют жизнь людей, имеющих дело с иммиграционным опытом.

Название «Бытие единичное множественное» навеяно философскими размышлениями Жана-Люка Нанси о сообществе и существовании. Он символизирует сложное взаимодействие между личными рассказами и более широкой социальной тканью. Выставка служит мостом, соединяющим разные истории и способствующим глубокому резонансу слоев идентичности, памяти и принадлежности.

Художники исследуют напряжение между личным и коллективным с помощью различных средств, включая журналы личного исцеления, общественные проекты в Instagram, архивные и документальные работы, практики арт-терапии и традиционные художественные средства, такие как фотография, живопись и различные формы крафта.

Выставка рассматривает алию в Израиль в исторической перспективе, начиная свое повествование с перевалочных пунктов “маабарот” – палаточных лагерей, где жили репатрианты в начале 1950-х годов. Куратор выставки Вера Гайлис предлагает арт-терапевту Екатерине Коба провести анализ рисунков детей из маабарот, которые были в свое время подарены премьер- министру Израиля Давиду Бен-Гуриону и хранятся сегодня в государственном архиве. Художницы Таня Винер, Ева Лейс и Ева Елиран обращаются к архивным фотографиям 1950-х годов и на основе их создают свои работы, рефлексируя через них собственный опыт иммиграции.

Особое внимание в выставке уделяется алие из стран бывшего Советского Союза. В центре композиции история Любы Лаор, отец которой покончил жизнь самоубийством через 8 лет после переезда в Израиль. С историей Любы на выставке можно будет познакомиться с помощью иллюстрированного журнала, который создала для нее Ринат Соркин, выпускница колледжа Шенкар.

Кроме этого, тему фрустрации и замкнутого мира русскоязычных израильтян можно увидеть через исследовательские проекты дизайнера и преподавателя Вицо Анастасии Файбиш “Хамеагерет” и “Синей Серии” хайфского фотографа Мишель Богински, которые демонстрируют две стороны одной медали этого замкнутого мира – этнографически-инстаграмную у Анастасии, и нарочито небрежную у Мишель.

Екатерина Коркит их Афулы, которая никогда ранее не выставляла свои работы перед публикой, покажет свои советские дома миниатюры, которые поражают своей ювелирной работой и являются ярким примером сублимации воспоминаний и тоски по родине. Тема воспоминаний и ностальгии доминирует в чернобоелой серии открыток “Пионерская, 34” Тани Тур, выпускницы академии Бецалель, а также в работе фотографа Георгия Русого “Неведомая Беларусь”.

Следует отметить, что это исследование темы в рамках понятия иммиграции «Бытие единичное множественное» выражается в представлении серии работ, а также работ с повторяющимися закономерностями и символами, которые обеспечивают разнообразное понимание миграционного опыта, документированного с течением времени.

В работах Алисии Шахаф и Тали Рацкер, художниц известных на израильской арт-сцене мы видим прием двойной экспозиции, у Марины Соколовой и Тальи Мозес Шнан мы видим текстильные панно, состоящие из нескольких элементов. В то же время в работы Софии Камински, Арона Кравица, Яны Ноа Устинов, Александры Смотровой объединены схожими паттернами, которые символизируют множественный опыт, состоящий из индивидуальных историй.

*Социальное предприятие, работающее над повышением осведомленности общественности о вопросах психического здоровья посредством дискуссионных мероприятий в области культуры и искусства.

Участники: Алисия Шахаф, Тали Ратцкер, Ирина Полонски, Мишель Богински, Таня Тур, Талия Шеннон Мозес, Вера Гайлис и Катя Коба, Таня Винер, Ева Лейс, Ева Элиран, Кейт Финкельштейн, арт-группа «Вместе», Настя Файбиш, Инга Авшалом Шилиан и Викторина Коркут, Люба Лаор и Ринат Соркин, Марина Соколова, Наталья Розенбаум, Анна Бессонова, Ксения Равзина, Алона Баркова, Олег Корчагин, Ирина Векслер, София Каминская, Аарон Кравиц, Яна Ноа Устинова, Александра Смотрова, Георгий Русый.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/341042975471397

Текст – Вера Гайлис