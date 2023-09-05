Выставка работ Ефима Ладыженского в галерее «Инга» в Тель-Авиве

В тель-авивской галерее «Инга» в прошедшую пятницу, 1 сентября, открылась выставка работ Ефима Ладыженского – художника, возможно незнакомого новому поколению, но хорошо знакомому поколению, выросшему, даже воспитанному на его работах, знающего его картины ещё по Одессе, Москве и Израилю, куда он репатриировался в 1978 году. Его биография – это отдельная история. На сайте его памяти https://yefimladizhinsky.com/ можно попытаться проследить за этой историей и за судьбой художника, благодаря воспоминаниям дочери художника Виктории Ладыженской, юбилейному альбому, составленному к 100-летию со дня рождения Ефима Ладыженского, описи творческого наследия художника, составленной в марте 1982 года, за месяц до его трагического ухода из жизни, прочитать его мемуары, описание выставки, проходившей в Музее Израиля, монографию искусствоведа Григория Островского (когда-то меня и познакомившего с творчеством Ефима Ладыженского) и прозу самого художника – рассказы, посвященные той или иной определенной картине.

В одном из таких рассказов- «картин» Ефим Ладыженский писал: «Отнять у человека хлеб, значит обречь его на смерть, а отобрать зрелище – обречь на свинскую жизнь».

Так что не пропустите зрелище – выставку в Южном Тель-Авиве в галерею «Инга», где выставка Ефима Ладыженского продлится до 14 октября. Эта выставка – не тот случай, когда можно самим себе сказать «завтра». Эту выставку нужно посмотреть до завтра. Посмотреть не только тем, кто знает и ценит творчество Ефима Ладыженского, но и тем , кто приехал в страну недавно. Работы Ладыженского многое проясняют, рассказывая о жизни в Советском Союзе, о молодости и ностальгии, о причинах эмиграции и, возможно, о мотивах его ухода.

На выставке представлена подборка работ Ефима Ладыженского за все годы его деятельности, рисунки тушью на бумаге и темпера на холсте. Выставка в этой сравнительно небольшой галерее не претендует на раскрытие всего объема его творчества, но представляет несколько направлений работ Ефима Ладыженского: рисунки растений, сделанные тушью и чернилами (на первый взгляд, растения, а на второй – перепутанные воспоминания, мысли, кости, колючая проволока, колючки-пророчества), портреты, картины – Одесса детских лет, Люблинской кладбища в Москве. Галерея в сотрудничестве с семьей художника стремится сохранить память о нем и познакомить его работы с новой аудиторией.

«Мною созданные произведения – плод выстраданной жизни и упорного труда. Они дождутся своего вечного зрителя, во что я глубоко верю своим изломленным и израненным сердцем». Это – строки из записок Ефима Ладыженского

Ефим Ладыженский (1911 – 1982, Одесса – Иерусалим, Россия – Израиль) родился и вырос в Одессе, накануне Второй Мировой войны переехал жить в Москву. Получил художественное образование, работал сценографом и художником-декоратором, путешествовал по Советскому Союзу и написал тысячи картин в самых разных техниках и стилях. Он репатриировался в Израиль в 1978 году, уничтожив значительную часть своих работ, чтобы не оставлять их советской власти, запрещавшей вывоз картин. Во дворе дома, где размещалась его мастерская, Ладыженский перед отъездом сжёг около двух тысяч своих работ. За вывоз каждого произведения искусства нужно было платить госпошлину, а денег не хватало. Тридцать картин из цикла «Бабель – Конармия» (повторенных позднее в графике) Министерство культуры Советского Союза присвоило себе в обмен на разрешение вывезти некоторые произведения последних лет. Ладыженский представлял свои работы на выставках в СССР, после его иммиграции в Израиль прошли его выставки в Музее Израиля и в Доме художников в Иерусалиме, в «Новой галерее» Хайфского университета и в музее «Мишкан ле -Оманут» в кибуце Эйн-Харод, в доме-музее Мане Каца в Хайфе, в музее «Бейт ха-Тфуцот» в Тель-Авиве, в «Театрон Иерушалаим», в музеях и галереях по всему миру. Наследие Ладыженского включает 600 вывезенных из СССР работ, более 300 сделанных в Израиле, а вместе с обнаруженными в российских запасниках оно составляет более тысячи единиц. Многие картины были приобретены частные коллекционерами в России, Израиле, Англии, Америке, Канаде, Швейцарии, опубликованы два репрезентативных каталога его работ.

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Сайт художника Ефима Ладыженского http://yefimladizhinsky.com/

Сайт галереи «Инга» – inga-gallery.com

Адрес: Тель-Авив, улица Бар-Йохай, 7. Телефон 03-5181812

Часы работы:

Среда – четверг, с 11:00 до 18:00

Пятница – суббота, с 11:00 до 14:00

Воскресенье – вторник – закрыто.