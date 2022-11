MUZA – Музей «Эрец-Исраэль» – Тель-Авив. Новая выставка: We No Longer Feel the Future. Посвящение Украине . Открытие выставки – 23 ноября 2022 года. Закрытие – 15 февраля 2023 года. Кураторы: Сюзан Ландау, Светлана Рейнгольд . Генеральный директор музея MUZA – Ами Кац. Главный куратор MUZA -д-р Деби Хершман

Идет война. Мы читаем тексты – но мы не там, не всегда внутри, не всегда отождествляем себя с написанным и прочитанным Мы видим фотографии, картины, видео, рисунки – в наше время поглощения информации огромными порциями визуальные материалы, имиджи, образы легче пробиваются к сознанию. Свои чувства и эмоции сегодня проще и быстрее осознать через визуальное поле, а не вербальное…

Несколько месяцев назад мне позвонила куратор Света Рейнгольд и спросила, знаю ли я украинских художниц. – Конечно, знаю! – Мне нужны те, кто живет в Украине – объяснила Света… И начались поиски. Света искала художниц, живущих в Украине под бомбёжками и снарядами, прячущимися в подвалах и среди разрушенных домов. Творящих во время войны о войне. К Свете присоединилась известнейшая израильская куратор Сюзан Ландау, увидевшая на биеннале в Венеции, где был устроен под открытым небом импровизированный украинский павильон, работу Жанны Кадыровой – огромный стол, покрытый белый скатертью, а на нем «окаменевшие» и «забетонированные» буханки хлеба, ломти, разбросанные по столешнице. Хлеб на белой скатерти – символ гостеприимства и радушия – окаменел, застыл, перестал дышать. Как перестали дышать погибшие, как перестали дышать миллионы беженцев.

На нашей планете много войн, эта выставка говорит о всех – но через войну в Украине, через взгляд на нее женщин-художниц. «Мы больше не чувствуем будущего» – объясняют они через свои картины, фотографии, творчество, работы, от которых по коже пробегает мороз. Мы – живущие в Израиле – знаем, что такое бомбёжки, что такое война, что кроется за строчками со статистикой о погибших. И поэтому столь остро, даже болезненно, близко реагируем на эту выставку, на эти работы украинских художниц, часть из которых выехали в Европу, часть продолжают жить в Киеве – как Жанна Кадырова и Варвара Логвин, прилетевшие в Израиль на открытие выставки и возвращающиеся обратно в Киев.

За несколько дней до открытия мне прислали из музея фотографии всех экспонатов. Я просматривала их уже ночью на большом экране – от этих «камерных работ» становилось все беспокойнее и беспокойнее. Это беспокойство и поддерживает нас и позволяет выразить свое отношение к происходящему.

Спонтанная идея Светланы Рейнгольд и Сюзан Ландау вылилась в прекрасную выставку, дает возможность познакомиться с современной украинской культурой и увидеть и понять, что говорят о войне женщины. Посетить эту выставку – значит выразить свое отношение к происходящему. И спасибо музею «Эрец-Исраэль» – MUZA, который без дополнительного бюджета и внепланово смог организовать такую выставку.

И насчет текстов: под частью работы тексты есть. Прочитайте их. Нам – тем, у кого бежать в бомбоубежище вошло в обыденность, они понятны.



Вот один из них:

Юлия (40 лет, посудомойщица), г. Синельниково, Днепропетровская область, и ее дети: Елена (22 года, руководитель студии Детского Юношеского творчества), Кирилл (16 лет), Денис (15 лет) и Анастасия (9 лет).

Интервью проведено 21 апреля 2022 г.

Я из северной Салтовки, Харьковского района, где сейчас идут самые ожесточенные боевые действия. Первые взрывы мы услышали в 5 утра в первый день полномасштабной войны, потом позвонили наши русские родственники, которые пытались нас успокоить, что эти ракетные удары нацелены только на военные объекты. Подождите, что означает слово «только»? Там люди! У меня не укладывается в голове мысль, что русские считают себя вправе обстреливать здания и людей, когда захотят! В первый день мы с мужем, сыном и я ночевали дома. На второй день родители отвели нас в свой подвал, но он совершенно не подходил для укрытия, а потом соседи по первому этажу предложили нам холл своей квартиры. В это время на улице было минус 16 градусов по Цельсию, там было невероятно холодно. Я постоянно держала сына на руках и боялась заснуть, вдруг он выскользнет. Мы кричали от страха каждый раз, когда входная дверь тряслась от взрывной волны. Мы видели, как снаряд попал в три 16-этажных жилых дома недалеко от нас. Все они сгорели дотла. Мой муж помогал волонтерам, которые заботились о пожилых людях и о детях из детского сада рядом с нашим домом. Однажды, возвращаясь вечером домой, он попал под обстрел «градов». В темноте, спеша в убежище, он наткнулся на воронку от мины и сломал себе ногу. Уже на следующий день начался настоящий ужас. В тот момент мы думали, что умрем. 26 марта под непрерывным обстрелом мы вышли из дома и перебрались в детский сад, который стал нашим новым убежищем, пока обстрелы не усилились, и в итоге нас эвакуировали в город Александрия Кировоградской области. Муж, родители и сестра остались там, а свекровь, сын и я уехали во Львов. Сейчас мы здесь, ждем со дня на день эвакуации на польскую границу, а потом поедем в Литву.

Ниже – текст официального пресс-релиза. Информацию о каждой из художниц – участниц выставки «We No Longer Feel the Future» легко найти в интернете.

Чудовищная война в Украине, начавшаяся в феврале 2022 года, не утихает, и ей не видно конца. Безжалостное российское вторжение в Украину уносит все больше жизней ни в чем не повинных мирных жителей, но не парализовало творческие силы страны. Несмотря на то, что большинство художников были вынуждены покинуть Украину, они продолжают творить, несмотря на сложности обстоятельств и скудость средств, и рассматривают свое творчество как часть борьбы за их родину.

Идея организовать выставку как дань уважения украинскому народу перед лицом ужасов войны возникла спонтанно. И постепенно выставка превратилась в художественный документ в фиксацию войны и в описание происходящего в Украине с точки зрения художниц-участниц этой выставки, декларирующих, что мир большей частью равнодушен к происходящему, закрывая глаза на многие преступления.

На выставке We No Longer Feel the Future, подготовленной за несколько месяцев в условиях крайне ограниченного бюджета и времени, представлены ​​ работ 12 заметных художниц, живущих и работающих в Украине. Большинство из них нашли на время убежище в различных странах Европы, но многие вернулись обратно в Украину. Они приняли приглашение принять участие в этой экспозиции в тель-авивском музее «Эрец-Исраэль», считая, что таким образом могут внести свой вклад в повышение осведомленности мира о том, что происходит в их стране. В выставке также участвует израильская художница Зоя Черкасская, родом с Украины, представляющая серию антивоенных работ.

Участницы выставки:

Зоя Черкасская, Жанна Кадырова, Алевтина Кахидзе, Леся Хоменко, Юлия Кривич, Катя Либкинд, Варвара Логвин, Лада Наконечная, Оксана Невмержицкая, Марина Станько, Елена Субач, Анна Войтенко.

Работы – живопись, фотография, рисунок, видео – касаются политических, феминистских и социальных проблем, свозь призму которых художницы смотрят на безнадежное настоящее – на утраты жизни, боль и беспомощности перед лицом продолжающейся войны. Выставка проливает свет на критическое искусство, посвященное политическим, социальным и феминистским проблемам, вновь выявившимся в ходе нынешней войны.

Название выставки «У нас больше нет будущего» взято из работы Елены Субач, представленной ​​на выставке. По словам художницы, эта фраза снова и снова повторяется в разговоре сегодняшних украинцев – тех, кто остался в Украине, и тех, кто покинул свои дома и Родину.

Ами Кац, генеральный директор музея, отметил на презентации выставки для журналистов: «Эта выставка – дань уважения украинскому народу в дни ужасающей войны. В мире проявляется тенденция замалчивать ужасы современных войн и война в Украине – тому не исключение. Роль культурных учреждений состоит в том, чтобы продемонстрировать солидарность с гражданским обществом, которому нанесен огромный ущерб, с культурными ценностями и, главное – со всеми пострадавшими людьми. Возможность предоставить платформу для этого смелого искусства, для тех, кто стремится выразить свою боль и протест – большая честь для MUZA.

«Война в Украине разрушает культуру это страны. Размах и масштабы творящегося, бомбардировки музеев, утрата и уничтожение множества произведений искусства привели к тому, что организация ЮНЕСКО объявила украинскую культуру, как находящуюся под угрозой исчезновения. По данным ЮНЕСКО 240 культурных учреждений Украины разрушены, непоправимый вред нанесен 13 крупным музеям Украины. Кураторы Сюзан Ландау и Светлана Рейнгольд обратились к MUZA с идеей провести «протестную выставку поддержки, – говорит заместитель директора и главный куратор музея д-р Деби Хершман. – Несмотря на то, что у нас было немного времени на подготовку выставки и на то, что украинские художницы были вынуждены уехать с Украины в другие страны, нам удалось приять этот творческий вызов, справиться с поставленной задачей и представить их работы на этой важной экспозиции».

«Нам было важно обратить особое внимание на творчество женщин-художниц, на женские образы и их национальную общность в конфликтную постсоветскую эпоху; на их реакции на происходящее в обществе, находившееся в процессе поиска идентичности. Место женщины в этих процессах стало понятным только в начале 2000-х, после длительного периода ограничений и даже притеснения, подавления феминистских тем. Только тогда, в начале 2000-х годов, украинские художницы начали создавать критическое искусство, посвященное политико-социально-феминистской проблематике, проблемам, которые получили новое отражение в свете нынешней войне», – говорят кураторы выставки Сюзан Ландау и Светлана Рейнгольд.

Торжественное открытие выставки пройдет во вторник, 22 ноября 2022 года, в 19:30 при участии художниц Жанны Кадыровой и Варвары Логвин.

На церемонии открытия выставки художница Варвара Логвин воссоздает перформанс, который она провела двух месяцев назад на Майдане Незалежностi (площади Независимости в Киеве), и воссоздаст свои картины в стиле традиционной украинской живописи на металлических противотанковых «ежах», которые будет размещены на площади рядом с галереей, где представлена ​​выставка We No Longer Feel the Future.

В последние годы эта площадь стала мерилом социального и политического пульса Украины, символом ее независимости в противостоянии с Россией. В конце 2013 года Майдан превратился в центр демонстраций против решения правительства не заключать экономическое соглашение с Евросоюзом. Волна тех демонстраций получила название «Євромайдан». Демонстрации продолжились и переросли в широкую протестную волну, центром которой по-прежнему оставалась площадь, и которая привела к смене власти в Украине.

Выставка We No Longer Feel the Future продлится до 15 февраля 2023 года. Выставка проходит в павильоне «ха-Мигдаль»

****

Часы работы музея MUZA: понедельник и среда – с 10:00 до 16:00, вторник и четверг – с 10:00 до 20:00, по пятницам – с 10:00 до 14:00, по субботам – с 10:00 до 18:00. Воскресенье – закрыто.

Стоимость билета – 52 шекеля.

Вход для детей до 18 лет бесплатный.

Вход для студентов – 35 шекелей

Вход для солдат – 26 шекелей

Вход для пенсионеров – 26 шекелей

Сайт музея – https://www.eretzmuseum.org.il/

Страница в фейсбуке на русском языке

https://www.facebook.com/eretzmuseum.muza.telaviv

Страница в фейсбуке

https://www.facebook.com/eretzmuseum/

Инстаграм

https://www.instagram.com/eretzisraelmuseum/

Маша Хинич. Все фотографии предоставлены пресс-отделом музея MUZA