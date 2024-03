Две выставки в Музее Израиля в Иерусалиме: «Закат восхода солнца» и «Шекель – правда или ложь»

Верхнее фото – работа Йегудит Саспортас. Источник фото – The Dawn of Darkness | The Israel Museum, Jerusalem (imj.org.il) .Yehudit Sasportas, born in Israel 1969, active Berlin and Tel Aviv, GHARDY, Local Voices, 2009, Still from six-channel installation. Purchase, “Here & Now” Contemporary Israeli Art Acquisitions Committee, Israel. Courtesy of the Artist . © Yehudit Sasportas & VG Bild-Kunst. Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin. Sommer Contemporary Art

ШЕКЕЛЬ: ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

Пора напомнить про Музей Израиля в Иерусалиме, куда можно приезжать всегда – с поводом и без повода.

На сей раз есть повод – выставка “Шекель – правда или ложь” в археологическом крыле музея.

Выставка продлится до 30 апреля 2024 года.

https://www.imj.org.il/en/exhibitions/shekels-true-or-false

Во вторник, 26 марта, куратор выставки Янив Шаер проведет по ней экскурсию в 18:00 https://www.imj.org.il/en/node/5148916 – без дополнительной оплаты.

Люди нуждаются в материальных доказательствах, чтобы лучше понять свое прошлое и укрепить свою веру. Если они действительно смогут держать предметы в руках – то доказательства становится зримыми. Если предметы не совсем подлинные – то в целом, это и не так уж и важно для веры.



Источник фото – Shekels: True or False? | The Israel Museum, Jerusalem (imj.org.il)

Коллекция нумизматики Музея Израиля включает в себя множество подлинных древних монет, а также группу имитаций монет, известных как «ложные шекели» или «фальшивые шекели» – сувенирные медали, которые иногда путают с подлинными древними монетами.

Эти «шекели», судя по всему, производились между 16 и 20 веками в Европе и США. На всех – надписи современным еврейским шрифтом, имитирующим древний шекель времен Первой иудейской войны, который видел в Акко в 1267 году известный еврейский ученый Рамбан (Нахманид). Рамбан описал монету в своем комментарии к книге Исход, но неверно истолковал ее мотивы: он интерпретировал кубок – как чашу, а гранаты – как цветущую ветвь миндаля. Имитации, изготовленные на основе его описания, были куплены христианами, посчитавшими, что это как раз те тридцать сребренников, которые получил Иуда Искариот за предательство Иисуса. Этим имитации приобретали и евреи.

На выставке представлены эти «шекели», а также медали, связанные с библейскими персонажами, такими как Авраам, Моше, Иисус Навин, Давид и Шломо.

Также на выставке – предметы, связанные с этими «монетами». Одна из целей этой экспозиции – рассказ об истине, лжи, подлогах и фальсификации, жажде знаний и страсти к древности.

Источник фото – https://www.imj.org.il/en/exhibitions/shekels-true-or-false

«ЗАКАТ ВОСХОДА СОЛНЦА» – НОВАЯ ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ ИЗРАИЛЯ В ИЕРУСАЛИМЕ

Счастливый и голубой мир.

Белое солнце проливает немного света

И окрашивает горизонт в черный цвет.

«Закат восхода солнца» (или «Рассвет темноты» в переводе английского названия) – выставка новая, а ее куратор – знающая об искусстве всё и куда больше, чем всё – прекрасная Сюзан Ландау, вернувшаяся в Музей Израиля после немалых лет директорства в Тель-Авивском музеем искусств и руководства галереей «Насима-Ландау». Выставка – «поэтический» сборник о потерях и тоске – посвящена теме элегии и ощущению убегающего времени в современном искусстве, продлится до 16 ноября 2024 года

Элегия – изначально это грустная песня, печальное стихотворение, выражение утраты и горя; горькие воспоминания о семье, друзьях, доме и пейзаже; и отсутствие того, что было и чего уже нет. Уже понятно, что выставка – это элегический плач и траур в современном искусстве – посвящена отражению 7 октября в творчестве художников, работы которых находятся в постоянной коллекции музея. У каждой из 20 работ – свой конкретный личный контекст, и каждая несет в себе универсальное и символическое значение. Вместе они образуют замкнутое новое пространство, где можно пережить свою личную печаль в наши темные дни заката восхода солнца, в дни пропитанные скорбью и тоской, ощущением отсутствия того, что было и чего нет.

На этой выставке представлены работы Кристиана Болтански, Иегошуа (Шуки) Борковского, Ханса-Петера Фельдмана, Ани Галлацио, Феликса Гонзалеса-Торреса, Дагласа Гордона, Тальи Кейнан, Йонатан Монка, Малика Оганяна, Иегудит Саспортас, Дины Шенхав и Галя Вайнштейна.

«На выставке мы пытались создать пространство, которое дает зрителю возможность через искусство пережить свое личное отношение к периоду войны и ее болезненным последствиям, – объясняет Сюзан Ландау. – Выставка – это размышление о теме траура в современном искусстве, о поэтическом выражении траура по близким, разлуке с домом, разрушению пейзажа».

Чтобы было более понятно, вот строчка о работе Йегудит Саспортас: в своей работе, которая отражает травму нынешней войны, Йегудит Саспортас рассказывает историю своего брата – покойного Ави Саспортаса, который был похищен и убит Хамасом в 1989 году. Эта потеря вплетена в «семейную» ткань-повествование работы.

Сайт выставки – https://www.imj.org.il/en/exhibitions/dawn-darkness

PS. «Закат восхода солнца» – это еще и известная песня Рама Фортиса (слова – Рами Фортиса, музыка – Рами Фортис и Бари Сахаров).Песня об атомной бомбардировке Хиросимы.

Вот ее первые строфы на русском – дальше на иврите

Счастливый и голубой мир.

Белое солнце проливает немного света

И окрашивает горизонт в черный цвет.

לב מתרוצץ על גבעה כתומה

נובח ומחפש פינה

בון-ז’ור מיסיה, איזה יום יפה

הארנבות שוב במסע

גמדים צוחקים ומשחקים בחול

עולם שמח וכחול

שמש לבנה מטילה קצת אור

צובעת אופק בשחור

אין פנאי, אין פנאי ואין עוד תקווה

הכל מתמוטט, נשאר רק חלום

כשהפטרייה הופיעה, פתאום בחלון

אין ספק ש… אין ספק ש…

זוהי שקיעתה של הזריחה

בוקר שוב עולה שקט ודממה

האדמה היא צל שחור

ערפל צהוב נח על פני החוף

אין כבר עיר ואין רחוב

קשת בענן, נמלה, ציפור

הכל נעלם ולא יחזור

שמש לבנה מטילה קצת אור

צובעת אופק בשחור

אין פנאי, אין פנאי



Фото: הנס פטר-פלדמן, מוזיאון ישראל. צילום: אלי פוזנר

Hans-Peter Feldmann, born Germany, 1941–2023, Two Girls, 2006, Treated photograph

Permanent loan from the Association of Friends of the Israel Museum in Germany

© Hans-Peter Feldmann / VG Bild-Kunst, Germany, 2024

Photo © The Israel Museum, Jerusalem by Elie Posner