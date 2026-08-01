Много льда и много виски!

Лед – потому что жарко. Виски – потому что через стакан с виски (правильный стакан с правильным напитком) стоит сегодня смотреть на мир: создается ощущение чего-то правильного. Итак — Whisky Live Tel Aviv 2026 — два дня, которые меняют представление о виски у Whisky Nation и примкнувших.

«Слишком много чего угодно — плохо, но слишком много хорошего виски — едва достаточно»

Марк Твен

После года ожидания снова откупориваются бутылки. В сентябре премиальные виски достанут из погребов и представят на фестивале Whisky Live Tel Aviv 2026, когда 2 и 3 сентября павильоны EXPO TLV превратятся в международную арену встречи с миром виски.

Whisky Live Tel Aviv — главное виски-событие Израиля и часть международной сети Whisky Live, объединяющей фестивали более чем в тридцати городах мира, от Лондона и Парижа до Сиднея и Сингапура. Израильский фестиваль проводится с 2014 года, и в 2026-м пройдет уже в двенадцатый раз.

Первый Whisky Live в Израиле прошел в марте 2014 года в Тель-Авиве, где публике представили около 300 бутылок со всего света — и, что особенно важно для сегодняшней истории, впервые рассказали о проекте будущей винокурни Milk & Honey, которая тогда еще даже не начала дистилляцию. Дальше был период стремительного роста: к 2019 году фестиваль стал частью главных городских событий Тель-Авива, включая Белые ночи в городе. Пандемия 2020–2021 годов вынудила к некой паузе, но уже в 2023 году фестиваль Whisky Live вернулся в новом расширенном формате в EXPO TLV, где и проходит четвертый год подряд. В 2025 году 11-й фестиваль собрал около 10.000 гостей; в программе был представлен и особый релиз Single Be’eri — дань памяти жертвам 7 октября 2023 года.

Именно на этой площадке израильская публика впервые познакомилась с мировыми топ-брендами, а местные виски, в первую очередь Milk & Honey, начали завоевывать признание за пределами страны. В 2023 году виски Elements Sherry Cask от Milk & Honey был признан лучшим single malt в мире на World Whiskies Awards — момент, который многие называют точкой, в которой Израиль официально стал «Whisky Nation».

Чего ждать на фестивале Whisky Live 2026?

Организаторы вновь привозят ведущие бренды из Израиля и со всего мира. Гостей ждут дегустации редких виски, которые не попадаются в рутине повседневности; лимитированные издания и коллекционные бутылки, общение с людьми, стоящими за брендами, мастер-классы и лекции от мировых экспертов, дегустационные стенды. Помимо виски на фестивале будут представлены крафтовое пиво, ром, джин, ликеры, коньяк, арманьяк, арак и другие премиальные напитки.

Мир виски за прошедший год: смена скорости

Индустрия, которую Whisky Live представляет каждый сентябрь в Тель-Авиве, за последний год заметно изменилась — и не только в сторону роста.

В марте на церемонии World Whiskies Awards 2026 в лондонском отеле Waldorf рядом с шотландскими грандами Bowmore и Ballantine’s в списке победителей оказались винокурни из Австралии, Бельгии и Китая — страны, ещё недавно считавшиеся периферией виски-мира, теперь получают титулы «лучшие в мире» наравне со Шотландией.

Для Milk & Honey год тоже выдался насыщенным: в июле 2026-го тель-авивская винокурня и американская Distillery of Modern Art в Атланте представили совместный проект из 250 лимитированных бутылок, приуроченный к 250-летию США — символичное продолжение истории про израильский виски, который уже продается более чем в сорока странах.

На уровне рынка картина куда сложнее победных заголовков. Мировой рынок виски, по оценкам аналитиков, вырос с 92,9 миллиарда долларов в 2025 году до ожидаемых 99,7 миллиарда в 2026-м, а к 2034 году может удвоиться.

Для гостей Whisky Live это не абстрактная статистика, а прямое объяснение того, что они увидят на стендах в этом году: рядом с классическими шотландскими и ирландскими именами — все больше бутылок из Индии, Азии и других «новых» регионов, которые еще недавно были экзотикой, а сегодня всерьез конкурируют за внимание судей и коллекционеров.

Вы приходите на Whisky Live не для того, чтобы пить виски, с которым уже хорошо знакомы. Вы приходите, чтобы открыть для себя тот напиток, о существовании которого даже не подозревали. В течение двух дней можно увидеть десятки представителей из Израиля и других стран, сотни видов виски, принять участие в мастер-классах и встретиться с владельцами винокурен. А можно просто побродить без определенной цели и вернуться домой с историями, которые останутся с вами и после того, как опустеет последний бокал.

Даты: 2-3 сентября 2026 года (среда-четверг), с 14:00 до 23:00, EXPO TLV, павильон 10, Тель-Авив.

Facebook фестиваля: https://www.facebook.com/whiskyliveisrael

Instagram: https://www.instagram.com/whiskyliveisrael/

Билеты: https://go-out.co/event/1776076451546

Организаторы: Naia Productions (Зеэви Гилад) при профессиональном руководстве Томера Горена — главного дистиллера винокурни Milk & Honey.

Все фото и иллюстрации предоставлены организаторами