Два миллиона огней и 17 волшебных миров Winter Dreams в Иерусалиме

Париж, Лондон, Берлин, Рим, а теперь Иерусалим! С 17 ноября 2026 года по 31 января 2027 года Ботанический сад в столице вновь превратится в сказочное царство света.

Международный фестиваль Winter Dreams возвращается с ещё более масштабной программой: два миллиона светодиодных лампочек, более 44 светящихся скульптур, 17 фантастических миров, зимний рынок в европейском стиле и гастрономические сюрпризы от знаменитых израильских шеф-поваров.

Представьте себе вечернюю прогулку по саду, где деревья переливаются тысячами огней, над дорожками парят светящиеся бабочки, на берегу озера оживают сказочные персонажи, а за очередным поворотом открывается совершенно новый мир. И всё это под специально написанную музыку. Именно такое путешествие ждёт гостей Winter Dreams – международного фестиваля света, вдохновлённого знаменитыми зимними световыми представлениями европейских столиц.

На время фестиваля Ботанический сад в районе Гиват-Рам полностью преобразится. Его аллеи, деревья, цветники и озеро станут частью огромной световой декорации, а прогулочный маршрут протяжённостью более двух километров проведёт посетителей через 17 тематических миров.

Здесь можно будет попасть в романтический мир сердец, прогуляться среди гигантских бабочек и сказочных фей, заглянуть в загадочный японский сад, полюбоваться Озером звёзд или оказаться в мире сладостей. Отдельная зона будет посвящена лазерным эффектам, а в зимнем уголке гостей встретят светящиеся пингвины и медведи. Для полноты впечатления здесь даже создадут иллюзию падающего снега – совсем, как на зимних праздниках в Европе. Вдоль маршрута разместятся десятки гигантских световых скульптур: самолёт, верблюд, буйвол, огромное сердце, сани, нагруженные подарками и т.д. Каждая из них впечатляет сама по себе и станет прекрасным фоном для фотографий.

Но Winter Dreams 2026 – это не только возможность любоваться световыми композициями. Организаторы подготовили также интерактивные развлечения, позволяющие посетителям самим управлять светом. Например, можно будет сыграть на светящихся барабанах тамтамах и увидеть, как музыка и ритм заставляют меняться окружающее освещение.

Все тематические зоны объединит специально созданное музыкальное сопровождение, которое превратит прогулку по выставке в единое представление, где природа, современные технологии, свет и музыка дополняют друг друга.

А какой же зимний фестиваль без горячей еды, сладостей и уютных рыночных павильонов?

В этом году гастрономическая часть Winter Dreams обещает стать самостоятельным поводом для посещения. В крытом отапливаемом зале рядом с озером откроется специальная кулинарная зона, созданная под руководством двух известных израильских шеф-поваров – Мошика Рота и Гая Гамзу.

Гости смогут попробовать блюда, объединяющие атмосферу уличной еды с ресторанной кухней. Мошик Рот представит свою новую сосиску «Франко», а также знаменитый фирменный гамбургер. В меню бренда NUNUNU от Гая Гамзу войдут булочка с томлёным мясом и тофу в соусе карри. Дополнят угощение оригинальные десерты и разнообразные горячие шоколадные напитки.

Рядом разместится зимний гастрономический рынок, вдохновлённый традиционными праздничными ярмарками европейских городов. Здесь можно будет согреться тарелкой горячего супа, попробовать знаменитую амстердамскую картошку фри, которую подают в бумажном конусе с разными соусами, заказать фиш-энд-чипс, шницель с картофелем, пиццу или запечённую на углях картошку с разнообразными добавками. А для любителей сладкого – горячие каштаны, бельгийские вафли на палочке, попкорн, сахарная вата и другие лакомства, без которых трудно представить себе настоящий зимний праздник.

Особенно красочной частью зимнего рынка станут ряды, где представят свои работы иерусалимские художники и мастера, а также творческие люди из разных уголков Израиля, проходящие резервистскую службу. Посетители смогут увидеть и приобрести оригинальные произведения искусства, изделия ручной работы и необычные подарки. Таким образом, к международному световому представлению добавится и местный колорит – возможность поддержать израильских мастеров и приобрести что-то особенное.

В этом году впервые войти на фестиваль можно будет через новый вход в Ботанический сад, расположенный рядом со станцией скоростного трамвая. Это позволит добраться до Winter Dreams общественным транспортом, не тратя время на поиски парковки.

Поездка на поезде из Тель-Авива в Иерусалим занимает менее 45 минут, а затем можно продолжить путь на скоростном трамвае линии L3 до остановки «Ботанический сад» («Бецалель Базак»).

«В прошлом году Ботанический сад посетили более 150 тысяч человек, которые смогли насладиться культурным событием международного масштаба. К нам приезжали самые разные люди, чтобы вместе провести время и почувствовать себя как за границей будучи здесь, в Иерусалиме», — рассказывает генеральный директор Университетского ботанического сада Том Амит.

По его словам, в этом году организаторы решили сделать ещё один шаг вперёд: увеличить количество световых инсталляций, добавить интерактивные развлечения и облегчить дорогу на фестиваль для гостей со всей страны.

Winter Dreams проводится по инициативе Университетского ботанического сада и компании Forum Productions при поддержке муниципалитета Иерусалима, Иерусалимского фонда и Управления развития Иерусалима. В подготовке участвует международная продюсерская компания CGB из немецкой группы DEAG, имеющая большой опыт организации масштабных развлекательных мероприятий.

Если этой зимой вам захочется ненадолго перенестись в атмосферу европейского праздника, вовсе не обязательно покупать авиабилеты – достаточно приехать вечером в Иерусалим.

Фестиваль света Winter Dreams в Иерусалиме: 17 ноября 2026 – 31 января 2027.

Университетский ботанический сад, Гиват-Рам, ул. Залман Шнеур 1, Иерусалим.

Часы работы фестиваля: с воскресенья по четверг – 17:00-22:00, в субботу – спустя полчаса после исхода шабата и до 22:00.

Как добраться: поездом до Иерусалима, далее скоростным трамваем L3 до остановки «Ботанический сад» («Бецалель Базак»), расположенной рядом с новым входом в сад.

Полная цена билета: 139 шек., в рамках предварительной продажи: 119 шек., для семей из 4 и более человек – по 89 шек. на человека.

Дети до 3 лет / обладатели абонемента в Ботанический сад – бесплатно.

Подробности и заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/winter-dreams

Сайт Winter Dreams https://www.winterdreams.co.il/

Фотографии предоставлены Иерусалимским ботаническим садом и компанией Forum Productions.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting