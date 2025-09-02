«Хиханьки да хаханьки» Ивана Абрамова

Верхнее фото: A-Concert



С 13 по 15 сентября в Хайфе, Тель-Авиве и Ришон ле-Ционе будет выступать Иван Абрамов – известный музыкальный комик с серьезным багажом абсолютно несерьезных программ и хорошей фамилией. Абрамов представит в нашей стране новый стендап-концерт «Хиханьки да хаханьки».

Став настоящей звездой еще в студенчестве, возглавляя команду КВН МГИМО «Парапапарам», этот талантливый молодой человек не остановился на достигнутом и продолжил расти – прежде всего творчески. Сегодня он уже сам наставник молодых в телешоу «Открытый микрофон», эдакий играющий тренер, продолжающий активную гастрольную деятельность, а также герой Youtube и светской хроники.

Он продолжает играть в «КВН для взрослых» – популярнейшем телепроекте «Звезды-2» со своей амбициозной «Командой мечты». Сидит в жюри музыкального шоу пародий «Ярче звезд», собирает интеллектуальных знаменитостей в познавательном шоу «Родная речь». На откровенные разговоры в «Подкаст Абрамова», как на прием к модному психотерапевту, со своими детскими страхами и взрослыми переживаниями приходят звезды первой величины: коллеги по юмористическому цеху, артисты и музыканты – Дмитрий Маликов, Андрей Бурковский, актеры шоу «Камеди клаб», «Импровизация», «Женский стендап» Азамат Мусагалиев, Илья Соболев, Денис Дорохов, Ирина Мягкова и многие другие.

Конечно, он продолжает выступать с сольными концертами, на которых все также играет на музыкальных инструментах, а еще филигранней – словами и выражениями, виртуозно жонглируя ими в поисках новых и неожиданных смыслов.

Абрамов умеет шутить на самые разные темы тонко, умно и многослойно. В его интерпретации даже обычный поход за продуктами превращается в сатирический рассказ, который держит внимание зрителя до конца и заставляет испытать гомерический катарсис. Стиль Абрамова не подходит под безобидную характеристику «ради смеха» – наоборот, его шутки отличаются несколькоэтажностью, фундаментом в которых всегда выступает смысл, подтекст, который нужно считать.

Выступления Ивана Абрамова – всегда весело, с теми самыми «Хиханьками да хаханьками», заявленными в названии новой программы. При этом нужно помнить, что всех остальных комиков на Земле Абрамова отличает музыкальная составляющая его выступлений. Если другим стендаперам для выступления необходимы лишь микрофон и вдохновение, то Абрамову этого недостаточно. В число обязательных атрибутов его амплуа входят еще и фортепиано или синтезатор, и иногда гитара.

Свои шутки он не только произносит, но и вдохновенно пропевает – иногда очень похоже пародируя известных музыкантов и певцов, иногда просто потому что так еще смешней.

Предстоящие израильские концерты самого музыкального стендап-комика Ивана Абрамова с первой шутки и до заключительного аккорда обещают стать незабываемым впечатлением предстоящего сентября. Его «Хиханьки да хаханьки» – это свежие наблюдения, тонкая ирония и фирменный интеллектуальный юмор.

Концерты музыкального стендап-комика Ивана Абрамова в Израиле пройдут:

13 сентября, вторник, в 20:00 — Хайфа, Центр сценических искусств «Кригер»

14 сентября, воскресенье, 20:00 — Тель-Авив, «Бейт а-Хаяль»

15 сентября, понедельник, 20:00 — Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут»

Билеты на сайте: https://bezalelevent.co.il/event/83

и здесь: https://best.kassa.co.il/announce/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2

Фотографии: A-Concert

Организатор выступлений Ивана Абрамова в Израиле агентство Bezalel Events