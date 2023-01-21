Хорошее настроение с Веркой Сердючкой

По всей Европе сейчас с неизменными аншлагами идут концерты Верки Сердючки. Это понятно – люди идут за хорошим настроением, а это во время ее шоу гарантированно каждому. Люди идут, чтобы поддержать Украину. Известно, что очень значительную часть гонораров Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, перечисляет пострадавшим от военных действий в Украине. Непонятно нашим зрителем другое – когда же, наконец, Верка Сердючка и ее веселая команда доберутся до Израиля?

Все просто – уже 4 февраля начнется израильская часть тура Верки Сердючки.

Все будет хорошо – я это знаю!

«Все будет хорошо – я это знаю!» – в этих простых словах суть творчества Сердючки. Звезда может язвить, едко подкалывать и даже немного погрустить на сцене. Но неизменным остается ее оптимизм – мол, все будет, верьте мне, ребята.

Вы убедитесь в этом, просто если вспомните главные хиты Верки Сердючки – «Тук, тук, тук», «Дольче Габбана», «Чита-Дрита», «Я попала на любовь», «Я не поняла», «Жениха хотела». А сам альбом с хитом всех времен «Все будет хорошо» еще в девяностые годы стал бриллиантовым.

Еще один фирменный прием Сердючки – это совмещение юмористических номеров, общения с залом и песен.

Это редкий дар – смешить публику, и разговаривать с ней, и заводить зал песнями до такой степени, что танцевать начинают даже те, кто делал это в последний раз в прошлом веке. Ее песни сопровождают нас во время самых веселых праздников. Вот, например, вместе с Веркой Сердючкой мы начнем петь «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца», и окажется, что мы знаем эту песню от начала до конца. И так произойдет практически с любым хитом Сердючки.

Верка Сердючка приезжает в Израиль не одна. Нестареющая веселая мама, неутомимые танцоры и музыканты – очень важная часть шоу, которое мы увидим в феврале. Команда, или, как их называет Сердючка, банда, работает на успех всего шоу и работает от души.

IStandwithUkraine

Трудно усомниться в том, что концерты Верки Сердючки в Израиле пройдут с аншлагами. Это далеко не первые выступления звезды в нашей стране, и всегда они вызывали большой интерес и восторг публики.

Но важно еще раз отметить, что этот тур Верки Сердючки носит благотворительный характер, большая часть средств пойдет на нужды беженцев и людей, пострадавших от войны в Украине.

Мы смеемся, подпеваем Сердючке, танцуем вместе с ней. И в то же время делаем очень важное и нужное дело.

Всего три концерта:

4 февраля 2023, Хайфа, Центр конгрессов, начало в 20:30;

5 февраля 2023, Ашкелон, Гехаль а-Спорт, начало в 20:30;

6 февраля 2023, Тель-Авив, «Ангар 11», начало в 20:30.

Заказ билетов на https://www.cruiseinter.com/category/verka-serduchka-amp-band/и по телефону 03–6960990.

Организаторы концертов Верки Сердючки в Израиле – Марат Лис и компания Cruise International.

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.