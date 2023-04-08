Ярмарка «Свежая краска» – Fresh Paint 2023 – пройдет в Яффском порту с 30 мая по 4 июня 2023 года

Ярмарка искусства и дизайна «Свежая краска» Fresh Paint 2023 в Тель-Авиве открывается в этом году в отреставрированном порту Яффо.

Ярмарка проводится в сотрудничестве с муниципалитетом Тель-Авива-Яффо и муниципальной корпорацией Etarim Group. Phoenix Group является генеральным спонсором ярмарки второй год подряд.

Ярмарка будет проходить в отреставрированных ангарах # 2 и # 3 Яффского порта с 30 мая по 4 июня 2023 года.

Ярмарка «Свежая краска» проводится муниципалитетом Тель-Авива-Яффо в сотрудничестве с муниципальной корпорацией Etarim Group, (генеральный спонсор – Phoenix Group), возвращается в Тель-Авив и будет проходить с 30 мая по 4 июня 2023 года.

По традиции на ярмарке каждый год представляют только что отремонтированные здания Тель-Авива и Яффо: в этом году в качестве павильонов «Свежей краски» будут использованы отреставрированные 2-й и 3-й ангары старого порта Яффо, а также городская площадь, их соединяющая. Пространства будут впервые открыты для широкой публики.

Ярмарка «Свежая краска», крупнейшее и наиболее влиятельное художественное событие в Израиле, провозглашает важные ценности мира израильского искусства и культуры. В «теплице» свободных независимых художников на ярмарке представлены все общественные и национальные секторы страны, лица молодого Израиля. Все они соберутся в эти дни под одной крышей, объединенные общей любовью к искусству.

Ярмарка «Свежая краска» видит своей главной задачей обогащение и разнообразие мира израильской культуры, а также непрерывный вклад в процесс превращения Тель-Авива-Яффо, столицы культуры и искусства Израиля, в «культурный маяк» страны.

Сам город Тель-Авив-Яффо, центр творческой культуры и вдохновения, уже давно стал обязательной составляющей этой арт-ярмарки. За 12 лет, в течение которых «Свежая краска» проводится в Тель-Авиве под эгидой муниципалитета, арт-ярмарка создала целую сеть тесных взаимоотношений между искусством и людьми, городом и обществом.

Проведение ярмарки в порту Яффо – это также возможность показать публике исторические объекты – ангары старого порта, прошедшие обновление и реконструкцию. Все мероприятия ярмарки в нынешнем году будут проходит во 2-м и 3-м ангарах старого Яффского порта, таким образом ее посетители смогут не только познакомиться с работами молодых и неизвестных пока художников, открыть для себя новые имена, но и увидеть «новое лицо» самого объекта, с его исторической составляющей и самобытной эстетикой, несмотря на то, что он «вырван из своего функционального контекста».

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива-Яффо, накануне открытие ярмарки «Свежая краска», сделал следующее заявление: «Я рад, что ярмарка искусства и дизайна «Свежая краска» пройдет в этом году в обновленном порту Яффо, и будет размещена в его реставрированных ангарах. Таким образом она познакомит посетителей с прекрасными общественными пространствами этого места. Муниципалитет рассматривает порт Яффо как центральный якорь в развитии города, и вкладывает большие ресурсы в сохранение его ценностей не только как древнего и активного рыболовецкого порта, но и как важного туристического и культурного объекта. Яффо более всего выражает основы того плюралистического разнообразия, открытости и свободы высказывания, которые столь характерны для нашего города, столицы искусства и культуры Израиля».

Phoenix Group, инвестиционная, страховая, кредитная и финансовая группа, остается генеральным спонсором ярмарки «Свежая краска» в рамках своей социальной деятельности, направленной на поддержку израильской культуры, а также в рамках своего обязательства поощрять молодых израильских художников в начале их пути к росту и развитию. По заявлению ее представителей, Phoenix Group считает важной частью своей общественной деятельности поощрение творчества и стремление к совершенству: «Как компания, чья жизнь тесно переплетена с жизнью страны и чьи корни сплетаются с историей самого Израиля, готовясь к празднованию 75-летия страны, Phoenix Group вновь поддерживает ярмарку «Свежая краска», которую мы считаем важной частью мира израильского искусства. Мы рады продолжать помогать этой арт-ярмарке в стремлении укрепить и объединить сообщество молодых художников».

Шарон Тиллингер и Ифат Гурион – основательницы ярмарки «Свежая краска», возглавляют ее с момента возникновения и смогли превратить ярмарку за эти годы в крупнейшее и самое влиятельное ежегодное художественное событие в Израиле. Тысячи посетителей познакомились на ярмарке с перспективными художниками, инновационными дизайнерами и неожиданными идеями. На ярмарке также есть возможность купить их работы, поддержать израильскую культуру, представителей местного искусства.

Продажа билетов на ярмарку Fresh Paint 2023 уже открыта, билеты можно приобретать на сайте ярмарки: https://www.freshpaint.co.il/

Подробности о программе Fresh Paint 2023 будут сообщены в дальнейшем.

Все фотографии (Ахикам Бен-Йосеф) предоставлены пресс-отделом ярмарки Fresh Paint 2023