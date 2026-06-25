Социальные и специальные проекты «Свежей краски»

Текст и фото — Маша Хинич

Чем хороша «Свежая краска» для дам, любящих выставки? Тем, что можно надеть яркие туфли, яркие платья, яркие украшения — и в очередной раз отправиться на «Свежую краску» в ярком соответствующем поводу наряде. Вот вам немного фотографий сегодняшнего похода – снова просто картинки и картины, выхваченные взглядом, и отдельно — про социальные проекты, про них подробнее в фейсбуке, вот здесь.

Про проект «Секретная открытка» я рассказывал уже столько раз, что мне казалось — все про него знают. Но, как я выяснила сегодня, далеко не все слышали даже про саму ярмарку. Стыд и позор — мне, конечно, значит, рассказывала мало. Поэтому пишу ещё раз.

Проект «Секретная открытка» — ведущий социальный проект Fresh Paint. В его рамках оригинальные произведения искусства размером с открытку — работы известных художниц и художников, многообещающих авторов, иллюстраторов и дизайнеров, студентов художественных вузов, факультетов иллюстрации и дизайна, а также учеников художественных школ — выставляются анонимно и продаются физически и онлайн в качестве пожертвования. За 12 лет существования проекта было продано около 10 000 оригинальных открыток, и собрано свыше 2 700 000 шекелей, которые были направлены, среди прочего:

на стипендии для учеников программы развития талантливой молодёжи Тель-Авивского музея искусства;

на программу «Звёзды Шнира» общественной организации «Шнир»;

на учебные стипендии в художественной школе кампуса «Аррисон» в Тель-Авиве;

организации « Ум Культура» — на создание и работу общинно-образовательных творческих пространств под управлением художников для жителей региона Отеф Аза («Конверт Газы»).

В этом году проект «Секретная открытка» посвящен восстановлению израильского общества после войны: ярмарка вновь сотрудничаем с организацией «Атуфим бе-Ахава» — ICF (Israeli Children’s Fund), созданной для поддержки 557 детей, осиротевших в результате самой страшной резни в истории Государства Израиль.

Цель организации — создать экономическую и профессиональную «оболочку» (систему поддержки) для каждого из этих детей, чтобы они могли жить максимально полноценной и благополучной жизнью, несмотря на пережитую травму и утрату.

Все доходы от продажи открыток в этом году будут переданы целевым пожертвованием этой организации — на программу грантов для поддержки детей и молодых людей, которых она сопровождает через образовательную, реабилитационную и терапевтическую деятельность в сфере искусства и культуры.

Организация «Атуфим бе-Ахава» — ICF была создана буквально через несколько дней после событий 7 октября женщинами и мужчинами из сферы бизнеса и хайтека, с целью поддержать 557 детей, осиротевших в результате этой ужасающей резни — самой страшной, которую знало Государство Израиль. Эти дети пережили беспрецедентную травму: они стали свидетелями убийства своих родителей, при этом многие часы прятались без посторонней помощи.

Многие дети потеряли также других родственников, друзей и учителей, и большинству из них пришлось покинуть свои дома — куда они так и не вернулись до сегодняшнего дня. Многие из убитых родителей были экономической опорой семьи, поэтому, помимо борьбы с травмой и утратой, многие семьи впервые в жизни сталкиваются и со сложной экономической реальностью, несущей множество новых трудностей.

Цель организации «Атуфим бе-Ахава» — дать каждому ребёнку возможность жить максимально полной и благополучной жизнью наряду с пережитой травмой и утратой.

Организация делает это через две основные системы поддержки:

Экономическая поддержка — организация стремится обеспечить каждому ребёнку значимую систему экономической поддержки, которая будет сопровождать его на протяжении всего детства и юности — до достижения зрелости. Эта поддержка предоставляется семьям и молодым людям через механизм грантов, сосредоточенный на трёх основных направлениях: реабилитация и устойчивость, образование и значимые жизненные события. Профессиональная поддержка — организация предоставляет доступ к информации о реализации прав и возможностей, а также сопровождение и консультирование на этапах принятия решений. Профессиональная поддержка включает сопровождение социальным работником от организации, партнёрства с различными структурами и организациями для предоставления услуг в соответствии с потребностями детей, а также помощь с использованием передовых технологических средств.



Второй социальный проект в этом году и реализуется он совместно с компанией «Тамбур», которая производит краски — но не художественные, а промышленные. Проект посвящён 90-летию компании и организован совместно с ассоциацией «Выйти из коробки» («Лацет ме-ha-Куфса»). Это не только масштабный проект и коллекция дизайнерских жестяных банок от ведущих иллюстраторов — это ещё и возможность эти банки купить, и тем самым поучаствовать в том, чтобы собранные деньги были полностью переданы программе «Невия» («Источник»).

Программа «Невия» — это лечебно-общественная программа для людей, переживающих посттравматический стресс (ПТСР), полученный в результате военной службы. Она действует при поддержке Министерства здравоохранения и Управления реабилитации Министерства обороны (Агаф ха-Шикум) и предоставляет своим участникам профессиональную и эмоциональную поддержку для преодоления трудностей, связанных с травмой.

В этом году компания «Тамбур» — производитель красок — участвует в ярмарке Fresh Paint уже пятый год подряд, и на этот раз её присутствие приобретает особое значение: компания отмечает своё 90-летие. Совместно с «Лацет ме-ha-Куфса» к этой дате была создана коллекция дизайнерских металлических банок из восьми моделей, оформленных художниками — выпускниками программ организации. На территории ярмарки в честь юбилея установлена инсталляция из 90 банок краски, символизирующих 90 лет деятельности компании.

Сами дизайнерские банки продаются посетителям ярмарки по цене 50–80 шекелей за штуку, и все доходы от их продажи будут переданы напрямую программе «Невия».

Третий проект называется «Солнце» («Шемеш»). В нём участвуют художницы и художники из «Конверта Газы» (Отеф Аза) и из южных регионов страны.

Программа «Солнце» — это программа поддержки художниц, живущих в Отеф Аза и на юге страны. Программа предназначена для художниц в области визуального искусства из этих регионов, стремящихся к развитию своей творческой и профессиональной деятельности через структурированный процесс, включающий обучение, индивидуальные консультации и принадлежность к поддерживающему сообществу. Цель программы — дать художницам возможность реализовать заложенный в них творческий и деловой потенциал, объединяя практические инструменты с прикладными знаниями и выстраивая связь между художественными практиками и развитием персонального пути на местной и международной арене.

И еще два проекта, не социальных, а специальных.

Зоар Лев — «Осколки памяти»

Художница Зоар Лев проснулась 7 октября в кошмаре, в ходе которого её дом и студия в кибуце Беэри сгорели до основания. Вернувшись к руинам, она нашла осколки посуды, которые, несмотря ни на что, выстояли — и решила собрать и задокументировать их как осколки жизни. Каждый фарфоровый кубик, который она создаёт, — это история, напоминание о том, что можно разбиться и всё же подняться. О том, что есть место и боли, и вместе с ней — красоте. Все кубики — ручной формовки, на которых напечатаны фрагменты воспоминаний (пейзажи Беэри, рисунки ее погибшего отца). Выставку сопровождает видеозапись сбора осколков на руинах.

Куратор: д-р Зива Йелин

Instagram: zohar lev ceramic

Сайт: zoharlev.com

Еще один специальный проект , рядом с «Теплицей», при поддержке Harel и ZURICH — тройная выставка «Львицы» (кураторы — Ифат Гурион и Раз Шапира). Три художницы представят проекты, созданные как отклик на события 7 октября, каждая через призму своего женского и материнского опыта:

Гефен Баркаи создала десятки миниатюрных копий сгоревших домов из своего родного кибуца Гвулот.

создала десятки миниатюрных копий сгоревших домов из своего родного кибуца Гвулот. Селия Коэн написала реалистичные портреты матерей похищенных израильтян.

написала реалистичные портреты матерей похищенных израильтян. Амира Лев перерабатывает тревогу матери, чей сын воюет в Газе, через трудоемкие, почти сизифовы художественные техники.

В ходе предыдущих ярмарок Fresh Paint общественные проекты собрали около 2.900.000 шекелей:

1.895.000 шекелей — на стипендии для молодёжи, увлечённой искусством, из малообеспеченных семей.

160.000 шекелей — на программу арт-терапии для детей из интернатов

160.000 шекелей — на художественные мастерские для детей, больных раком.

100.000 шекелей — на реализацию программы подготовки «Дизайнеры будущего».

120.000 шекелей — на дизайнерский проект, продвигающий толерантность к людям с инвалидностью.

500.000 шекелей — на премии и стипендии художникам, фонды приобретения произведений для музеев и прочее.

И об истории: «Свежая краска» и в прошлом и в этом году проходит в Техническом Центре Кременкцки на улице Кременецки в Тель-Авиве.

Так вот: Кременецкий был близким другом и соратником Теодора Герцля. Он был первым председателем ЕНФ-ККЛ (1901-1907). Он же внес первое пожертвование в Керен каемет. Он же придумал знаменитую голубую копилку — исторический символ Еврейского национального фонда (ККЛ-ЕНФ). В начале XX века небольшие металлические коробочки бело-голубого цвета устанавливали в миллионах еврейских домов по всему миру для сбора пожертвований на выкуп земли в Эрец-Исраэль и создание первых поселений.

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FREAH PAINT 2026

Адрес: Кременецки, 7, Тель-Авив.

Часы работы: Среда, 24 июня, 16:00-22:00

Четверг, 25 июня, 16:00-23:00

Пятница, 26 июня, 10:00-18:00

Суббота, 27 июня, 10:00-20:00

Воскресенье-понедельник, 28-29 июня, 16:00-22:00

Проезд:

🚆 Израильские железные дороги

Станция «Ха-Шалом» (HaShalom).

🚌 Шаттл Fast Lanes

Остановка «Игаль Алон / Кременецки» — маршрут 814.

🚈 Трамвай

Станция «Йехудит / Менахем Бегин».

🚌 Автобусы

• «Игаль Алон / Дерех ха-Шалом» — маршруты 1, 23, 36, 37, 38, 46, 54, 56, 59, 62, 63, 64, 83, 91, 111, 115, 116, 160, 166, 176, 190, 256, 364, 378, 460, 462, 473, 477, 478, 500, 567, 599, 710.

• «Игаль Алон / Кременецки» — маршруты 7, 8, 51.

• «Синерама / Игаль Алон» — маршрут 278.

• «Моше Даян / Дерех ха-Шалом» — маршруты 11, 43, 60.

«Школа Нив / Ицхак Саде» — маршруты 39, 9, 104, 168.

🚗Парковка

Для тех, кто приезжает на автомобиле, рекомендуется воспользоваться парковками на улице Игаль Алон:

* парковка башни Toyota (Toyota Tower Parking);

* парковка Ahuzat HaHof («Синерама»);

* парковка башен Alon (Alon Towers Parking).

Обратите внимание: подъезд на автомобиле по улице Кременецки не рекомендуется.

♿ Территория доступна для посетителей с ограниченными возможностями.

Сайт: https://www.freshpaint.co.il/

Фейсбук: https://www.facebook.com/freshpaint/

Инстаграм: https://www.instagram.com/freshpaintartfair/

Вот по этим ссылкам — лонгриды — там есть вся информация

https://www.israelculture.info/freshpaint2026artists-greenhouse/

https://www.israelculture.info/freshpaint-tlv-2026-juny/

https://www.israelculture.info/schlomit-gopher-fresh-paint-isreal-makov-prize/

https://www.israelculture.info/jomo-museum-liminality-art-box-gallery-fresh-paint2026/

https://www.israelculture.info/fresh-paint-2026/

Не забудьте про экскурсии на иврите, на английском и и русском языке, и отдельно — про кураторские экскурсии (о них — вот здесь https://bit.ly/4uTOQyj ).